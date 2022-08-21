想像出國了 到台北感受濃濃的古巴和土耳其異國風情

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聯合新聞網／ Ciao潮旅
戶外座位區是拍照打卡熱點、網美最愛。 攝影/相 王基守
戶外座位區是拍照打卡熱點、網美最愛。 攝影/相 王基守

【撰文/黃詩淇】

古巴是一個充滿人文、色彩、音樂、歷史的國家，在Café Coabana即可充分感受到她的魅力，相信會讓人不自覺喜歡上古巴。

古巴娜咖啡

位於民生社區的「Café Coabana古巴娜咖啡」開業已7年了，是一家很道地的古巴餐廳，店名源自泰諾語“coabana”，意為肥沃之地或好地方。店主因為工作關係，2012年到古巴出差，巴洛克建築、豐富色彩、骨董老爺車⋯⋯，加上古巴人樂天個性，讓她從此愛上古巴。

店內洋溢著濃厚的古巴情調。 攝影/相 王基守
店內洋溢著濃厚的古巴情調。 攝影/相 王基守
店內洋溢著濃厚的古巴情調。 攝影/相 王基守
店內洋溢著濃厚的古巴情調。 攝影/相 王基守

一大片橘色牆面如置身拉丁美洲，最店內用色更帶有衝突美感，再搭配老件家具，牆上照片、陳設的裝飾品都是店主所拍攝及收藏，以及展示古巴藝術家Francis Fernández Trujillo的手繪畫作，傳達著古巴人天真、熱忱、堅毅個性，並設計古巴娜風情卡值得收藏。

展示古巴藝術家Francis Fernández Trujillo的手繪畫作。 攝影/相 王基守
展示古巴藝術家Francis Fernández Trujillo的手繪畫作。 攝影/相 王基守

店主很喜歡下廚，憑著味覺記憶，將古巴的味道展現出來，主打各式古巴料理、甜點及飲品，推薦古巴大米飯是一道家常平民美食，經調整後用台灣食材；豬肉末、黑豆、甜椒、蕃茄等，再搭配用蘭姆酒炙燒過的芭蕉片與米飯，很有飽足感。

源自於西班牙殖民時期的古巴大米飯&特色飲品鹹奶油伯爵冰茶。 攝影/相 王基守
源自於西班牙殖民時期的古巴大米飯&特色飲品鹹奶油伯爵冰茶。 攝影/相 王基守

早上來杯經典調酒摩西多Mojito！別懷疑古巴人一早就是喝酒、喝咖啡配報紙，因此店主還特別設計印製像報紙的菜單，報導古巴食物的故事，原來古巴三明治不是源自古巴。店內菜色種類多元，人氣早午餐組合也很受歡迎，快來感受古巴的迷人風情！Fb. Cafe' Coabana (古巴娜咖啡)

令人難忘的哈瓦那風味烤玉米。 攝影/相 王基守
令人難忘的哈瓦那風味烤玉米。 攝影/相 王基守
道地古巴風味的古巴三明治、摩西多Mojito。 攝影/相 王基守
道地古巴風味的古巴三明治、摩西多Mojito。 攝影/相 王基守

喝酒不開車 開車不喝酒

登陸土星

就在永康街巷弄內，有家很特別的異國風情餐廳「登陸土星」，店主本身是學習民族音樂與文化藝術出身，特別主打有別於一般精品咖啡的土耳其咖啡，為此更多次遠行土耳其，以田野調查的態度與思維，深入探訪各大咖啡館、甜點店，帶回更具深度與力道的咖啡文化。

土耳其地毯很吸睛，大家喜歡坐在階梯上拍照。 攝影/盧大中
土耳其地毯很吸睛，大家喜歡坐在階梯上拍照。 攝影/盧大中

空間陳設都出自店主的發想創意，以「復古未來主義」概念延伸，想像整個故事場景帶有科技與復古反差的美感與奇幻感覺，以土耳其藍為主色調，一入店內，土耳其地毯很吸睛，大家喜歡坐在階梯上拍照，如置身中東國度，後院大型的獨角獸造景，也是很熱門的拍照焦點。

空間陳設帶有科技與復古反差的美感。 攝影/盧大中
空間陳設帶有科技與復古反差的美感。 攝影/盧大中
攝影/Aries
攝影/Aries

傳統的土耳其咖啡是將咖啡豆磨得很細，倒入厚銅咖啡壺（Cezve）注水後直接在高溫的砂子上燉煮，掌握溫度的變化，呈現壺萃咖啡文藝復興，造就一杯呈現壺萃咖啡文藝復興，充滿香氣飽滿、口感濃郁厚實、層次豐富的土耳其咖啡，再吃一口手工製土耳其軟糖、無花果、核桃真是絕配，而喝完後杯裡所沈澱的咖啡渣還可以占卜，很有意思（專人諮詢需另外收費）！

傳統土耳其咖啡是在高溫砂子上燉煮。 攝影/盧大中
傳統土耳其咖啡是在高溫砂子上燉煮。 攝影/盧大中
傳統土耳其咖啡是在高溫砂子上燉煮。 攝影/盧大中
傳統土耳其咖啡是在高溫砂子上燉煮。 攝影/盧大中
口感濃郁厚實的土耳其咖啡，再吃一口手工製土耳其軟糖、無花果、核桃真是絕配。 攝影/盧大中
口感濃郁厚實的土耳其咖啡，再吃一口手工製土耳其軟糖、無花果、核桃真是絕配。 攝影/盧大中

土耳其人喜歡吃甜點，招牌必點果仁酥Baklava、金絲果仁酥、薄果仁酥、庫內費組合的甜點，再加上一杯灑滿新鮮翠綠開心果的冰淇淋，酥脆口感又不會太甜膩，真的讓人吃得好開心！Fb. Saturn Landing Turkish Coffee

果仁酥、金絲果仁酥、薄果仁酥、庫內費是招牌甜點。 攝影/盧大中
果仁酥、金絲果仁酥、薄果仁酥、庫內費是招牌甜點。 攝影/盧大中
登陸土星庭院。 攝影/盧大中
登陸土星庭院。 攝影/盧大中

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