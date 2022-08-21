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到桃園大溪看再創自然之詩環境教育展 野菜遊原 聽種籽之聲

聯合新聞網／ Ciao潮旅
再創自然之詩環境教育展場場都很精彩。 攝影/盧大中
再創自然之詩環境教育展場場都很精彩。 攝影/盧大中

【撰文/黃詩淇】

來到桃園大溪可以逛老街吃美食，還有一處寓教於樂的「桃園市原住民族文化會館」，結合藝術及在地特色，以環境教育展示推廣原住民文化，定期舉辦原民相關展演活動，今年以「再創自然之詩」為主題，透過衣、食、住三大生活面向，深入探索原民與自然的文化藝術，目前正在展出的「野菜遊原」引領認識山林蔬食，既可互動又能長知識，適合全家一起來看展！

僅次於花蓮、已超越台東，桃園是全國擁有原住民人口第二多的城市，「桃園市原住民族文化會館」深具原民代表性據點，從建築外觀就非常醒目，飾以原住民族的紅色織布圖文，寬闊廣場上矗立表現族群精神的大型木雕柱，用於部落邊界的防禦瞭望高台，以及象徵各族群團結的彩虹大道，在在展現16族的原民風格。

建築外觀飾以原住民族的紅色織布圖騰，寬闊廣場矗立大型木雕柱。 攝影/盧大中
建築外觀飾以原住民族的紅色織布圖騰，寬闊廣場矗立大型木雕柱。 攝影/盧大中
館內中央的天井懸掛原住民各個民族代表圖騰的燈飾。 攝影/盧大中
館內中央的天井懸掛原住民各個民族代表圖騰的燈飾。 攝影/盧大中
一樓大廳內16族原民公仔穿上代表自己族群的原住民服飾。 攝影/盧大中
一樓大廳內16族原民公仔穿上代表自己族群的原住民服飾。 攝影/盧大中

透過3D互動遊戲牆認識野菜背景知識

館內除了常設展外，還會不定期推出主題展，桃園市原住民族發展基金會今年秉持向自然學習的精神，展開為期三個季度的展覽「再創自然之詩」，桃園市長鄭文燦大力推薦，5月結束的首檔展覽「敲敲原樣PAGAYAMA KIPAKIM」，以敲擊與推敲解構材質帶領了解自然媒材。

鄭文燦市長歡迎大家相約一起來觀展。 攝影/盧大中
鄭文燦市長歡迎大家相約一起來觀展。 攝影/盧大中
首場創作服飾的「敲敲原樣」展覽令人印象深刻。 攝影/盧大中
首場創作服飾的「敲敲原樣」展覽令人印象深刻。 攝影/盧大中

現正展出的「野菜遊原DATENG NU UMAH」，探索原住民日常飲食文化中的山林野味，9月推出的「起家原味SAPISATALO'AN」，讓我們看見原住民的傳統智慧與生命力。「野菜遊原」由「走路草農/藝團」主要創作成員為陳漢聲與劉星佑藝術家，與來自花蓮Tuwapun華東部落野菜推廣教育者的陳品潔合作，以「白浪海嘯吃菜吧」為題佈置「野菜」與「種籽」兩大展區。「白浪」有海的意像，是原住民朋友稱呼漢人朋友所使用名稱，「海嘯吧」是原住民對於「還是要吧」這四個字連音的諧音讀字。

策展人之一的陳漢聲表示原住民多有食用野菜文化的習慣，這些野菜日常可見、可輕易取得，看似不起眼的雜草都能成為飯桌上美味佳餚。我們特別至龍潭的「桃原農場」取材，這裡是桃園市原住民族農耕示範園區，長期推廣部落農作文化，「野菜遊原」希望透過野菜不同的呈現，讓參觀者學會如何去辨識它以及知道原民母語發音。

「野菜遊原」策展人之一的陳漢聲說看展還可把限定版「原味直送野菜箱」帶回家。 攝影/盧大中
「野菜遊原」策展人之一的陳漢聲說看展還可把限定版「原味直送野菜箱」帶回家。 攝影/盧大中

「野菜區」以版畫藝術，描繪Tuwapun華東部落至今持續食用如木鱉果、刺蔥、車輪茄、林投果等野菜種類的版畫創作。另規劃寬850公分X高270公分的《發現野菜》3D互動遊戲牆，透過觸動裝置可認識每種野菜的背景知識，同時一窺原住民農耕的側寫，徹底融入「野菜遊原」的山林情境。又貼心推出100組的限定版「原味直送野菜箱」，完成體驗的遊客可將這些山林野菜帶回家，將野蔬美味延續，而野菜箱的銷售所得也將回饋予部落，成為展區的另一獨特亮點。

《發現野菜》透過觸動裝置認識每種野菜及原民母語。 攝影/盧大中
《發現野菜》透過觸動裝置認識每種野菜及原民母語。 攝影/盧大中

來到「種籽區」，就聽到美妙的聲音，野菜種子以動態形式展現裝置藝術，每個透明圓體內裝有小小的種子，陳漢聲說這靈感來自靠海的部落，岸邊大小石頭滾動聲音，讓這些種子聲音和地景做連結，更讓人感受到種子的強大能量，也藉此明瞭生活裡常吃的各種食材原貌，像是馬告、香米、樹豆等，原來種子的聲音這麼好聽，有療癒效果！

「野菜遊原」的「種籽區」，以動態形式展現裝置藝術。 攝影/盧大中
「野菜遊原」的「種籽區」，以動態形式展現裝置藝術。 攝影/盧大中

起家原味展現阿美族部落的編織藝術

「達魯岸」是原民部落中隨處可見的工寮或集會場所，原意為路旁或田中小屋，大多為臨時搭建的家屋，於9月9日登場的「起家原味」，將展出象徵「達魯岸」的大型創作，邀請花蓮阿美族的藝術家陳勇昌KalingDiway，擅長竹編、藤編技法。他說竹與藤的編織是阿美族男性必備技能，為自己的智慧（o fenek iso koni），於是以「你的智慧」為命題，將在部落學習竹編、藤編的技法轉換成創作，加上來自於從小居住的「達魯岸」生活經驗，慢慢地形塑出故鄉的生態與環境之美，除了展現具生命力道的原民風格，亦希望把傳承的記憶喚回，更期待能傳承給下一代。

陳勇昌藝術家的創作將於9月「起家原味」展出。圖 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會
陳勇昌藝術家的創作將於9月「起家原味」展出。圖 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會

鄭文燦市長先行預告，「起家原味」將配合作品融合大漢溪流域、河岸部落等地景特色的「2022桃園地景藝術節」，展期至12月9日；原民會館展區不僅呈現阿美族「達魯岸」文化，還結合達魯岸寫真及饒富趣味的生活用品，歡迎大家相約到大溪一遊踴躍看展，更貼近原住民族文化。

111年原住民族環境教育展「再創自然之詩」

《野菜遊原》展期6月7日至8月31日

《起家原味》展期9月9日至12月9日

桃園市原住民族文化會館

Add. 桃園市大溪區員林路一段29巷101號

Tel. +886-3-389-6322（開放預約團體導覽）

Time. 08:00~17:00，週一休館

Fb. 桃園市原住民族文化會館

鄭文燦市長歡迎大家相約一起來觀展。 攝影/盧大中
鄭文燦市長歡迎大家相約一起來觀展。 攝影/盧大中

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