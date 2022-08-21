到桃園大溪看再創自然之詩環境教育展 野菜遊原 聽種籽之聲
【撰文/黃詩淇】
來到桃園大溪可以逛老街吃美食，還有一處寓教於樂的「桃園市原住民族文化會館」，結合藝術及在地特色，以環境教育展示推廣原住民文化，定期舉辦原民相關展演活動，今年以「再創自然之詩」為主題，透過衣、食、住三大生活面向，深入探索原民與自然的文化藝術，目前正在展出的「野菜遊原」引領認識山林蔬食，既可互動又能長知識，適合全家一起來看展！
僅次於花蓮、已超越台東，桃園是全國擁有原住民人口第二多的城市，「桃園市原住民族文化會館」深具原民代表性據點，從建築外觀就非常醒目，飾以原住民族的紅色織布圖文，寬闊廣場上矗立表現族群精神的大型木雕柱，用於部落邊界的防禦瞭望高台，以及象徵各族群團結的彩虹大道，在在展現16族的原民風格。
透過3D互動遊戲牆認識野菜背景知識
館內除了常設展外，還會不定期推出主題展，桃園市原住民族發展基金會今年秉持向自然學習的精神，展開為期三個季度的展覽「再創自然之詩」，桃園市長鄭文燦大力推薦，5月結束的首檔展覽「敲敲原樣PAGAYAMA KIPAKIM」，以敲擊與推敲解構材質帶領了解自然媒材。
現正展出的「野菜遊原DATENG NU UMAH」，探索原住民日常飲食文化中的山林野味，9月推出的「起家原味SAPISATALO'AN」，讓我們看見原住民的傳統智慧與生命力。「野菜遊原」由「走路草農/藝團」主要創作成員為陳漢聲與劉星佑藝術家，與來自花蓮Tuwapun華東部落野菜推廣教育者的陳品潔合作，以「白浪海嘯吃菜吧」為題佈置「野菜」與「種籽」兩大展區。「白浪」有海的意像，是原住民朋友稱呼漢人朋友所使用名稱，「海嘯吧」是原住民對於「還是要吧」這四個字連音的諧音讀字。
策展人之一的陳漢聲表示原住民多有食用野菜文化的習慣，這些野菜日常可見、可輕易取得，看似不起眼的雜草都能成為飯桌上美味佳餚。我們特別至龍潭的「桃原農場」取材，這裡是桃園市原住民族農耕示範園區，長期推廣部落農作文化，「野菜遊原」希望透過野菜不同的呈現，讓參觀者學會如何去辨識它以及知道原民母語發音。
「野菜區」以版畫藝術，描繪Tuwapun華東部落至今持續食用如木鱉果、刺蔥、車輪茄、林投果等野菜種類的版畫創作。另規劃寬850公分X高270公分的《發現野菜》3D互動遊戲牆，透過觸動裝置可認識每種野菜的背景知識，同時一窺原住民農耕的側寫，徹底融入「野菜遊原」的山林情境。又貼心推出100組的限定版「原味直送野菜箱」，完成體驗的遊客可將這些山林野菜帶回家，將野蔬美味延續，而野菜箱的銷售所得也將回饋予部落，成為展區的另一獨特亮點。
來到「種籽區」，就聽到美妙的聲音，野菜種子以動態形式展現裝置藝術，每個透明圓體內裝有小小的種子，陳漢聲說這靈感來自靠海的部落，岸邊大小石頭滾動聲音，讓這些種子聲音和地景做連結，更讓人感受到種子的強大能量，也藉此明瞭生活裡常吃的各種食材原貌，像是馬告、香米、樹豆等，原來種子的聲音這麼好聽，有療癒效果！
起家原味展現阿美族部落的編織藝術
「達魯岸」是原民部落中隨處可見的工寮或集會場所，原意為路旁或田中小屋，大多為臨時搭建的家屋，於9月9日登場的「起家原味」，將展出象徵「達魯岸」的大型創作，邀請花蓮阿美族的藝術家陳勇昌KalingDiway，擅長竹編、藤編技法。他說竹與藤的編織是阿美族男性必備技能，為自己的智慧（o fenek iso koni），於是以「你的智慧」為命題，將在部落學習竹編、藤編的技法轉換成創作，加上來自於從小居住的「達魯岸」生活經驗，慢慢地形塑出故鄉的生態與環境之美，除了展現具生命力道的原民風格，亦希望把傳承的記憶喚回，更期待能傳承給下一代。
鄭文燦市長先行預告，「起家原味」將配合作品融合大漢溪流域、河岸部落等地景特色的「2022桃園地景藝術節」，展期至12月9日；原民會館展區不僅呈現阿美族「達魯岸」文化，還結合達魯岸寫真及饒富趣味的生活用品，歡迎大家相約到大溪一遊踴躍看展，更貼近原住民族文化。
111年原住民族環境教育展「再創自然之詩」
《野菜遊原》展期6月7日至8月31日
《起家原味》展期9月9日至12月9日
桃園市原住民族文化會館
Add. 桃園市大溪區員林路一段29巷101號
Tel. +886-3-389-6322（開放預約團體導覽）
Time. 08:00~17:00，週一休館
Fb. 桃園市原住民族文化會館
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言