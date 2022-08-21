台北感受日式昭和風情 品賞甜點職人手作細緻風味

【撰文/Iain】

在日式老宅裡打造日式板前抹茶盤飾甜點茶室，讓人恍若來到京都，感受深邃古雅的詩意感動，細品著溫柔滋味。

拐入齊東街的巷弄，放眼望去為成排的百年日式老宅與蓊鬱大樹，而作為抹茶專賣的Matcha One就隱身其間，猶如置身古雅京都，令人有時空錯置的驚喜。 保留日式老宅原貌，源自京都的精神美感。 攝影/相 王基守

熱愛京都文化底蘊的主理人蘇先生，為人生追夢，毅然決然辭掉金融業的高薪工作，到京都向知名茶道老師拜師學藝，研習茶道及甜點，回國後，2014年在師大路開設抹茶茶屋「平安京茶事」深受好評。 攝影/相 王基守

不過在他的心中，一直有想要在真正日式老宅裡開店的念頭，最後經客人推薦，知道齊東街「台灣文學基地」的日式老宅正在修復，便申請投標成功獲得評選標下，成為台北第一家「板前抹茶盤飾甜點茶事」專賣店。 以板前甜點方式呈現，讓來客感受現場手作的細膩。 攝影/相 王基守

僅有20多個座位的店面，從空間陳設到動線都是主理人一手包辦，他保留老宅裡迷人的時光韻味，結合皮質高腳椅和蛇紋石板前，流露濃濃的日式昭和風情。 角落包廂陳設同樣以和洋混搭為主軸。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守 以日本茶道沖煮的手刷抹茶，傳遞日本茶道美學。 攝影/相 王基守