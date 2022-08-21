台北感受日式昭和風情 品賞甜點職人手作細緻風味
【撰文/Iain】
在日式老宅裡打造日式板前抹茶盤飾甜點茶室，讓人恍若來到京都，感受深邃古雅的詩意感動，細品著溫柔滋味。
拐入齊東街的巷弄，放眼望去為成排的百年日式老宅與蓊鬱大樹，而作為抹茶專賣的Matcha One就隱身其間，猶如置身古雅京都，令人有時空錯置的驚喜。
熱愛京都文化底蘊的主理人蘇先生，為人生追夢，毅然決然辭掉金融業的高薪工作，到京都向知名茶道老師拜師學藝，研習茶道及甜點，回國後，2014年在師大路開設抹茶茶屋「平安京茶事」深受好評。
不過在他的心中，一直有想要在真正日式老宅裡開店的念頭，最後經客人推薦，知道齊東街「台灣文學基地」的日式老宅正在修復，便申請投標成功獲得評選標下，成為台北第一家「板前抹茶盤飾甜點茶事」專賣店。
僅有20多個座位的店面，從空間陳設到動線都是主理人一手包辦，他保留老宅裡迷人的時光韻味，結合皮質高腳椅和蛇紋石板前，流露濃濃的日式昭和風情。
蘇先生表示：「Matcha One的最大特色就是和洋混搭，再從抹茶為主軸延伸到日本茶。」因此店內的甜點及飲品，他不惜成本，選用產自日本宇治的抹茶第一品牌丸久小山園製作，並從日本進口食材，只為重現京都優雅迷人的美學風韻，當甜點一上桌，讓人總忍不住讚嘆多美啊！Fb. Matcha One齊東店
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