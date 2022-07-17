2022森遊竹縣 皮皮獅童樂會開始囉

【撰文/黃詩淇】

新竹縣政府交通旅遊處游志祥處長形容新竹縣就像是一位矇著面紗的女人，慢慢地掀開、細細地品味，你會發現她的美、發掘出更多元的內在美。擁有得天獨厚的「山、湖、海」各式美景，樸實的客家文化與美食，豐富自然農產等，不論是騎著單車穿梭老街，步入郊山步道或是深入山林，美得令人難忘！ 新竹縣政府交通旅遊處游志祥處長（右）。 圖片提供/新竹縣政府交通旅遊處

暑假何處去？就到新竹縣走走，縣政府將在7月至9月底推出「2022森遊竹縣 皮皮獅童樂會」登山集章活動，以本縣吉祥物「皮皮獅」帶路上山訪友為故事主題，精選12條具有動物名的步道，如橫山的騎龍古道、五峰的鵝公髻山步道、尖石的馬胎古道、青蛙石天空步道、湖口的金獅古道、竹北的鳳崎落日步道等，為活動增添更多童趣，非常適合親子同遊，一邊蒐集各路線代表動物圖章，一邊感受大自然的風光，只要下載「健行筆記APP」點選「皮皮獅」活動即可開始挑戰，還有準備抽獎活動及豐富紀念品，大家一起來挑戰吧！

農村體驗 鄉鎮走走 主題活動好熱鬧

除了親近山林，新竹縣很適合安排農村小旅行，讓小朋友領略純樸的鄉村之美，來到峨眉鄉無負擔社區，可以親身體驗農事活動，實際接觸到土地、認識自然農法，插秧、割稻或是稻鴨寮撿拾鴨蛋、自己動手製作紅土鹹鴨蛋，也非常有趣。好玩之外，新竹縣的客家美食不容錯過，游處長更掛保證大推現在這個季節，寶山鄉的綠竹筍質地細嫩、口感鮮脆，五峰鄉的水蜜桃甜蜜多汁，高山水蜜桃此時陸續採收，當然還要來品嘗關西美味的紅茶和仙草。 無負擔社區體驗農事樂。 好客竹縣第52期陳正國攝 五峰鄉的水蜜桃甜蜜多汁。 圖片提供/新竹縣政府交通旅遊處 寶山的綠竹筍口感鮮脆。 圖片提供/新竹縣政府交通旅遊處

另外每年農曆7月18日至20日的新埔義民祭也十分熱鬧，是客庄最盛大的中元祭典活動，位於新埔鎮鳳山溪畔的褒忠亭義民廟，是北臺灣歷史悠久的義民廟，舉行豎燈篙、放水燈、義民爺重要的祭典儀式，有興趣的民眾可不要錯過。游處長表示新竹縣的鄉鎮市各自己有不同的特色，我們規劃「新竹走走」的主題，期望帶給大家不一樣的旅遊型態，像是新埔走走充滿香火味，擁有全台密度最高的客家宗祠、家廟及香火鼎盛的義民廟，更以「三街六巷九宗祠」聞名，歷史悠久的祭祀文化與巷弄老建築，便成為新埔獨特的旅遊魅力。而開業超過一甲子的日勝飲食店，經典不墜的客家美食也是形成亮點之一，最後還能體驗獨有的柿染，把作品帶回收藏。 新埔走走認識客家香火之美。 圖片提供/新竹縣政府交通旅遊處

中秋節要到了，縣政府也特別在竹北水圳森林公園，預定舉辦「2022秋遊星夜季」，現場將布置成城市露營的休閒風格，規劃有音樂、市集、野露、各類好玩有趣的森系手作體驗，還有應景的剝柚子比賽，屆時歡迎全家大小共同度過多采多姿的佳節時光。

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