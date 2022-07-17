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可愛動物相伴 大小朋友嗨玩精彩仲夏竹縣關西假期

聯合新聞網／ Ciao潮旅
可近距離親近水豚小寶寶。 攝影/盧大中
可近距離親近水豚小寶寶。 攝影/盧大中

【整輯/昭子】

亞洲第一座，也是全台唯一的生態度假旅館，「關西六福莊生態度假旅館」最懂旅客的心，每年暑假讓小朋友企盼的暑期限定親子營隊「六福莊夏夜探險」及「鏡頭下的動物世界」活動推出囉，連爸媽們都很期待。更破天荒首次推出「無限Fun瘋玩住房專案」，大家可以無限暢玩六福村和飯店內所有體驗活動，要讓粉絲嗨翻天，歡笑聲不間斷！

專業達人帶領 夏夜探險體驗

暑假重頭戲，「關西六福莊」即將推出「六福莊夏夜探險」及「鏡頭下的動物世界」住房專案，3人體驗優惠價，包含剛果原野客房一晚、營隊體驗課程、六福村兩日手環以及美味早餐等，即日起就可預訂，貼心讓爸媽不再為了安排暑期活動而傷腦筋。

以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店。 攝影/相 王基守
以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店。 攝影/相 王基守
剛果原野房以橘色為主色，呈現非洲夕陽意象。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
剛果原野房以橘色為主色，呈現非洲夕陽意象。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

夜晚的「關西六福莊」動物們都睡覺了，在園區內的六福淺山農場以環境永續的方式進行友善栽種，是野生動物們的家，晚上非常熱鬧！由知名的專業老師生態旅遊達人兼兩棲爬蟲類專家游崇瑋，帶領大家在夜間探索動物生態，拜訪星空下的可愛兩棲類和昆蟲，一起認識獨角仙、竹節蟲、面天樹蛙、蓬萊草蜥等豐富物種，前進的每一步都藏著驚喜瞬間，意想不到的美好相遇，創造親子間難忘的回憶。專案課程限定於即日起至7月25日每周四到周一，名額有限，立即預訂探索動物的精彩夜生活。

專業老師帶領大家探索可愛兩棲類和昆蟲。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
專業老師帶領大家探索可愛兩棲類和昆蟲。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
哇！夜探看看發現了什麼？ 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
哇！夜探看看發現了什麼？ 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
面天樹蛙。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
面天樹蛙。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
蓬萊草蜥。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
蓬萊草蜥。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

生態攝影 鏡頭下的動物世界

8月登場的「鏡頭下的動物世界-暑期親子營隊」，跟著生態攝影師、生態教育工作者蝶小小（施信鋒）老師，一起拿起相機走入「關西六福莊」動物場域，學習生態攝影，在戶外透過鏡頭觀察環尾狐猴、狐獴的野性模樣，或是於室內近距離拍攝爬蟲類動物如蛇、蜥蜴神秘的姿態，用屬於自己的獨特視角記錄動物，留下最珍貴的旅遊回憶，即日起至8月8日開放預訂，課程限定於8月4日至8月22日每周四至周一開課，透過鏡頭捕捉更多動物們精彩有趣的瞬間。

生態攝影近距離捕捉動物的一舉一動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
生態攝影近距離捕捉動物的一舉一動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
把超萌的狐獴變成手機畫面。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
把超萌的狐獴變成手機畫面。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

史上第一次 全部活動體驗玩到爽

「關西六福莊」內的活動豐富有趣，不僅讓小朋友玩得不亦樂乎！連大人都躍躍欲試！破天荒首次推出「無限Fun瘋玩 住房專案」，即日起至9月30日，雙人入住剛果原野房一泊二食，入住的2日內可無限暢玩六福村主題遊樂園，全部12種動物體驗及生態體驗任君挑選，通通都可以玩到爽。

準備狐猴的食物看牠們吃得好開心。 攝影/盧大中
準備狐猴的食物看牠們吃得好開心。 攝影/盧大中
大朋友也被水豚的萌樣給融化了。 攝影/盧大中
大朋友也被水豚的萌樣給融化了。 攝影/盧大中

建議您可以這樣玩，第一天從六福村開園就進場，下午穿插農事體驗、蜂農體驗等，接著再回到六福村玩到閉園，第二天全天候的動物體驗，自「草原歷險」開始，坐上專車前往草食區和猛獸區，由專業導覽人員介紹每種動物的有趣故事，接續體驗與狐猴、福豚互動，觀察動物們的萌魅力，還可乘坐全球唯一的「犀望巴士」近距離探索犀牛，更不會錯過熱門的「勇闖猛獸島」，搭乘全台首創4D猛獸籠車深入猛獸園區，感受被獅、虎等猛獸們圍繞及視線緊盯的滋味，最後為羊駝互動體驗，與總是一臉冏樣的羊駝互動合影留下療癒系美照，無論是即刻出發，或是安排暑期行程，歡迎旅客隨時前來挑戰最短時間，體驗最多活動。

旅館的開普敦商店販售各式可愛玩偶。 攝影/盧大中
旅館的開普敦商店販售各式可愛玩偶。 攝影/盧大中

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

Web. www.leofooresort.com.tw

Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi

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