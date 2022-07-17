到台中商務旅遊 家庭假期同樣精采充實

【撰文/陳羽葳】

就像熟悉已久的老朋友，位於台灣大道三段上的「台中商旅HUNG'S MANSION」，優雅溫馨的場域，隨時可以親近藝術，如同 家的延伸，讓人想一再造訪，亦像新朋友令人期待，推陳出新的創意美饌總帶來味蕾驚豔，商務旅遊、家庭假期同樣精采充實！

不論是商務洽公或是來趟台中輕旅行，「台中商旅」就在台中七期重劃區精華地段，鄰近秋紅谷、台中國家歌劇院、逢甲夜市等知名景點，地處位置優越。一進接待大廳，立即感受旅店獨特的美學風格，以暖色系的風洞石呈現自然紋理簡約風格，轉入多功能交誼廳，挑高場域、大型垂直木質燈飾最吸睛，混搭質材與色彩，呈現多層次的視覺體驗，加上精心佈置的藝術品點綴，形塑另一獨特摩登魅力。 多功能交誼廳，挑高場域、大型垂直木質燈飾最吸睛。 攝影/Ray

淡雅溫馨風格 大面落地迎日夜都會景觀

以〝工作結合旅行等於生活〞為設計延伸，旅店共有99間精緻客房、2間頂樓空中花園VILLA，基本房型至少有13坪以上，大面落地窗引入自然光、寬敞明亮，整體以淡雅沉穩為主色系，搭配精選家具家飾又帶有時尚語彙。每間客房衛浴空間採乾溼分離設計，皆設有浴缸、免治馬桶，並提供浴袍，帶來最舒適的感官享受。 整體以淡雅沉穩為主色系。 攝影/Ray

另一房型為套房等級，有著極高的房客回住率，設計客廳及臥室2個使用空間，享有膠囊咖啡機，頂級歐舒丹沐浴備品，浴缸處更設有電視螢幕，可以一邊泡澡一邊享受視聽娛樂。 20坪的行政套房有著極高的房客回住率。 攝影/Ray 觀套房擁有絕佳視野，以電視櫃區別客廳及臥室2個空間。 攝影/Ray 景觀套房擁有絕佳視野，以電視櫃區別客廳及臥室2個空間。 攝影/Ray 客房衛浴空間採乾溼分離設計，帶來最舒適的感官享受。 攝影/Ray

位於頂樓的天際套房擁有極佳的視野，130坪的場域，如同豪宅般的品味陳設，非常適合企業包場辦活動或是大家族聚會度假，具獨立隱密性完全不受打擾。值得一提，為滿足商務人士需求，每間客房的書桌上所有必備的插座設計、檯燈、小至文具用品如尺、迴紋針等都準備齊全，非常貼心。 位於頂樓的天際套房同豪宅般的品味陳設。 攝影/Ray 位於頂樓的天際套房同豪宅般的品味陳設。 攝影/Ray

不僅如此，每日迎賓水果招待，還有最受歡迎的備品，厚絨拖鞋、購物袋都可以讓旅客帶走，讓大家隨時想念「台中商旅」入住的美好。 厚絨拖鞋、購物袋、沐浴備品都可以讓旅客帶走。 攝影/Ray

午晚餐推出新菜色 可單點或加價成套餐

美食方面同樣講究，開闊自在的CHEZ HUNG餐廳，分為用餐區及酒吧區，混搭風格陳設獨具特色，可以閒坐一隅看窗外景致，或是置身沙發區如家中般的慵懶自若。主廚擅用在地當令新鮮食材呈現異國風情美饌，提供自助西式早餐，午晚餐搭配每季不同主題，現正推出新菜色，可單點或加價成套餐（附湯、沙拉、甜點、飲料）。 CHEZ HUNG餐廳一隅。 攝影/Ray 入住可免費享用豐盛自助西式早餐。 攝影/Ray

特別推薦《鄉村農夫野菇燉飯》含堅果、蛋奶素，以在地蔬菜跟菇類為主，加上自製白芝麻餅乾，並特選媲美日本越光米的台灣台梗9號米口感好、黏性佳，吃一口細膩又濃郁，嘴裡充滿奶油香氣及野菇香味，感受台灣鄉村的美好滋味。《6oz秘製燉烤小牛排佐甜醋醬》運用熟製手法，牛小排先燉煮再煎烤，軟嫩肉質帶有焦香口感，淋上甜醋醬有別於一般風味，搭配五顏六色的鮮蔬解膩更加清爽。 《鄉村農夫野菇燉飯》細膩又濃郁，充滿奶油香氣及野菇香味。 攝影/Ray 《6oz秘製燉烤小牛排佐甜醋醬》，軟嫩肉質帶有焦香口感，搭配五顏六色的鮮蔬解 膩更加清爽。 攝影/Ray

《豚肉鮮蔬燉菜》源自法式燉菜的作法，盛裝鮮甜燉菜、2支大豬腱腿誠意十足、點綴手作的米香，附麵包可以沾著湯汁吃，還有米飯，味美又飽足。《炭烤鮮魷蕃茄義大利麵》大隻烤過的魷魚豪邁舖在義大利麵上，以蕃茄醬汁為基底，帶有酸酸甜甜的蔬果滋味，Q彈義大利麵散發蕃茄清香，再大口享受來自海裡的鮮味，迷迭香、手作起司餅畫龍點睛，多層次的風味一吃就愛上！現烤出爐、香噴噴的《8吋夏威夷燻雞披薩》自製手桿薄餅皮，帶有義式酥脆口感，舖上燻雞絲、鳳梨丁、起司絲、青豆仁等滿滿配料，紫洋蔥絲更添視覺美感，忍不住一片接一片、大快朵頤。 《豚肉鮮蔬燉菜》源自法式燉菜的作法，點綴手作的味美米香。 攝影/Ray 《炭烤鮮魷蕃茄義大利麵》套餐附湯、沙拉、甜點、飲料。 攝影/Ray 攝影/Ray

好消息是「台中商旅」即日起推出「一泊二食樂悠遊」住房優惠專案，享樂內容包括入住經典客房住宿一晚（2人）、豪華客房（3人）、豪華客房（四人），可享用豐盛的歐式自助式早餐，晚間主廚經典套餐以及下午茶迎賓點心，讓商務旅遊、愜意假期更多了美味雙享受，快來相約家人或朋友一起度過美好的台中時光吧！ 商務中心兼具商務及休閒的環境與功能。 攝影/Ray

台中商旅HUNG'S MANSION

Web. www.hungsmansion.com

Fb. 台中商旅HUNG'S MANSION HOTEL