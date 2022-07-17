藝人最愛台南這一味 法國米其林綠色指南推薦

【撰文/黃詩淇】

有一種味道承載了許多人的美食記憶，是台南人從小吃到大的熟悉美味，是遊子在外想念的家鄉味，是旅客到府城必吃台菜，是讓人會想一訪再訪的古早味，走過30年載的「台南福樓」深具吸引魅力，更早在11年前就獲得法國米其林綠色指南推薦，連外國人都好愛。

當年根本不曉得什麼是米其林？「福樓」第二代接班人蔡俊男說「是一名常客到巴黎旅遊，當翻開這本法國米其林指南時大為驚喜，立刻把它帶回送給我們，雖然都是英文字，僅看得懂中文「福樓」二字，就令大家雀躍不已」。 2011年獲法國米其林綠色指南推薦。 攝影/Ray

超過400多道料理 將食材發揮極致

於1992年7月一手創立「福樓」，希望帶給大家福氣滿樓，人稱福伯的蔡進家先生可說是引領夏林路燒烤海鮮風潮的始祖，憑藉著食材新鮮，自創的海鮮燒烤、蝦卷、銀寶絲瓜等料理美味漸漸打響知名度，受到人客歡迎，2005年遷移到現址永華路，擴大成為三層樓180坪的餐廳規模，不僅躍登國際級餐廳行列，入選經濟部商業司的2021傳承臺菜餐廳，更是府城知名美食據點。福伯表示雖然一路走來很辛苦，一家人胼手胝足打拼從無到有，更特別珍惜現有的成果。 福樓創辦人蔡進家先生。 攝影/Ray

在整體用餐環境設計上「福樓」特別貼心，有專屬電梯打造出無障礙空間，二樓空間寬敞明亮，座位舒適不會感到擁擠、不受拘束，大型鳥巢的燈飾相當特別成為入鏡的打卡熱點，牆上掛著的名人榜更是吸睛，有許多政界、藝人、球員等留影簽名照，可見其受歡迎的熱門程度。三樓提供宴會廳，五樓設有獨立大小包廂，是家庭、企業聚餐、喜慶宴會等最佳選擇，絕對賓主盡歡。 空間寬敞，獨特大型鳥巢燈飾。 攝影/Ray 設有獨立大小包廂，是家庭、企業聚餐、喜慶宴會等最佳選擇，絕對賓主盡歡。 攝影/Ray 設有獨立大小包廂，是家庭、企業聚餐、喜慶宴會等最佳選擇，絕對賓主盡歡。 攝影/Ray

翻開「福樓」菜單洋洋灑灑，主要是以府城老菜的手法，提供經典台菜、川菜料理、精緻燒烤、時令海鮮等現點現做佳餚，超過400多道料理，將生鮮食材發揮的淋漓盡致，可說是台南人共同熟悉的味道；各式各樣的客人回饋表示「這可是我從小吃到大的地方」，「福樓就好像是我家的廚房」，「小時候爸媽帶我來，長大換我請爸媽吃」，「吃一口西瓜綿魚湯，這就是媽媽的味道阿！充滿了好多回憶⋯⋯」 西瓜綿魚湯傳承媽媽的好味道。 攝影/Ray

就像一個地球村 匯聚來自全世界的朋友

可以按菜單點菜，也可依賓客的口味做料理變化。特別推薦「福樓」超人氣菜色，外酥脆內綿密的拔絲地瓜零負評，真材實料會爆蝦的手工自製蝦捲充滿海之味，經典的紅蟳米糕蟹黃飽滿、肉質鮮嫩，台式焢肉入口即化、不油不膩好下飯，微酸微甜的五柳枝鮮魚為道地台南味。 拔絲地瓜外脆內軟香。 攝影/Ray 會爆蝦的手工自製蝦捲。 攝影/Ray 紅蟳米糕蟹黃飽滿、肉質鮮嫩。 攝影/Ray 台式控肉入口即化、不油不膩。 攝影/Ray 五柳枝鮮魚為道地台南味。 攝影/Ray

滿滿好料的古早味紅燒海鮮羹重現辦桌好滋味，銀寶絲瓜帶有清甜與鮮甜雙口感。而源於創辦人媽媽的味道，西瓜綿鮮魚湯將魚的鮮味融入自製醃漬過的西瓜棉，獨特酸甜好開胃。

滿滿好料的古早味紅燒海鮮羹重現辦桌好滋味。 攝影/Ray

有了米其林的加持，「福樓」更是國際旅客一定要造訪光顧的地方，他們特別喜歡餐館的熱鬧氛圍以及熱情的人情味，讓這裡就像一個地球村，有人在離開台灣前特別來此打招呼，特地找我們合影紀念，有人還會送上自己國家的特產，像是荷蘭鞋、風車、俄羅斯娃娃等，蔡俊男說因為這家店結交很多來自全世界的朋友，就像是父親30年來的堅持與努力要讓每位來享用美食的賓客都有回家感覺。

台南福樓

Web. www.fulou.com.tw

Fb. 福樓Fu Lou