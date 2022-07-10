可以一邊享受美食一邊欣賞藝術 板橋&竹北特色餐飲店推薦

【撰文/黃詩淇】

ONE&TOGETHER在一起

距離府中捷運站不遠，就在唯美的林家花園旁，位於巷弄內的「在一起」結合美食餐飲、書店、文創商品、小農契作、藝廊、親子空間等，是一家十足的文青店。身為在地板橋人，非常有想法的店主蘇于修，也是文字工作者，她說因為之前採訪關係，跟受訪者都只有一面之緣，她打造這個空間，就是希望可以邀他們來分享故事、介紹自己的產品。

「在一起」有六年了，並引領文昌街成為文創一條街、生活學堂，在這裡感受板橋舊城風情，店主更歡迎大家彼此交流。當然餐點更不能錯過，特別推薦《海霸王披薩貝果》奢侈選用臺南臺江無毒鮮蝦、蟳味棒、飛魚等極品、再撒上香濃起司和義式香料，附上有得獎的柑橘玫瑰花醬超滿足。

甜點《甜蜜在一起》可以吃到土耳其蘋果派、巧克力布朗尼、蜂蜜千層蛋糕三種口味。吃喝之餘，還可以選購小農、文創品，就像是挖到寶，唯獨這裡才有的創意好禮物。

Web.www.onetogether.com.tw

Fb.在一起One&Together

DID COFFEE日遲咖啡

去年5月開幕即受到矚目，店名「日遲」，是由店主黃小姐取自《三國演義》的故事，劉備第三次拜訪茅廬時，諸葛

亮所吟唱的一段詩句：「草堂春睡足，窗外日遲遲。」呼應整體空間設計更顯寓意及詩意。開店初衷是希望提供一個藝術展覽與分享的場域，現已成為在地人及旅客紓壓的療癒之所。

一踏入寬敞通透的店內心情感到愉悅，一樓是咖啡廳設計挑高天井引入自然日光，抬頭即可見藍天，一棵雞蛋花樹

延伸至二樓帶來室內綠意，與之呼應的整牆面山水墨畫，每一隅都可以找到適合所需的位置，眼裡盡是美好風景，二樓則推出不定期的佈展，使人可以輕鬆親近藝術。主要供應單品手沖、義式咖啡及茶類等，飲品、甜點表現有水準，甜點品項以當日現場供應為主，受歡迎的銅鑼燒很出色，外皮厚實蓬鬆，有紅豆、花生、巧克力冰淇淋三種口味，名為拾芥的茉莉戚風蛋糕一吃驚豔，內用請事先預訂。

Web. shop.ichefpos.com/store/vhXAAVDZ/ordering

Fb. 日遲 DIDcoffee