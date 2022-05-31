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新竹一個人文青旅 充滿多種可能的或者與未知驚喜

聯合新聞網／ Ciao潮旅
四樓為餐飲空間，享用在地美食、好茶與好咖啡。 攝影/Ray
四樓為餐飲空間，享用在地美食、好茶與好咖啡。 攝影/Ray

【撰文/黃詩淇】

在台灣，一個人的旅行不寂寞，特別規劃新竹文青風的行程，慢慢走走，可以在老宅裡喝咖啡，可以在書店裡沉靜心情，可以在都會裡找到喜歡的一隅，當然這些地方怎麼拍你都會很美。

新竹市影像博物館保留舊有影廳。 攝影/Ray、Model/Ariel
新竹市影像博物館保留舊有影廳。 攝影/Ray、Model/Ariel

老戲院變身成博物館、書店、餐酒館等藝文空間

鄰近東門市場，於年初又多了一個文青新景點「新竹市影像博物館─或者光盒子」，西式的老建築，前身為「有樂館」，建於1933年（昭和8年），為台灣第一座有空調系統的豪華戲院，以前新竹人談戀愛都幾乎約在這，充滿了不少浪漫回憶。現由在新竹縣市打造「或者」一系列美學據點的鴻梅文創（www.orlifestyles.com）接手，將這座國民大戲院、「新竹市影像博物館」以「或者光盒子」為新命名，採複合式型態的規劃重新開張，讓人可以消磨一整天。舊有影廳上映當代藝文片、紀錄片、經典修復電影等，以及延伸映後座談，另規畫常設文物展，展示戲院史料、老照片與放映機，引領重回過往時光。

新竹市影像博物館－或者光盒子建築正面。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
新竹市影像博物館－或者光盒子建築正面。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
書店販售電影、攝影、文學、藝術等書籍及相關文創商品。 攝影/Ray
書店販售電影、攝影、文學、藝術等書籍及相關文創商品。 攝影/Ray
常設文物展，引領重回過往時光。 攝影/Ray
常設文物展，引領重回過往時光。 攝影/Ray

書店販售電影、攝影、文學、藝術等書籍及相關文創商品，也會不定期舉辦講座活動。二樓的BISTRO餐酒館開到凌晨，採昭和時期人文沙龍概念設計，一定要小酌融合在地食材的六款原創調酒加上精緻美食，輕鬆享受文青氣息的微醺夜晚。Fb.或者光盒子OR LIGHTBOX

BISTRO餐酒館採昭和時期人文沙龍概念設計。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
BISTRO餐酒館採昭和時期人文沙龍概念設計。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
酥炸當歸鴨麵線。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
酥炸當歸鴨麵線。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
辣奶油烤甘藍。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
辣奶油烤甘藍。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
威士忌布朗尼。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司
威士忌布朗尼。 圖片提供/鴻梅文創志業股份有限公司

充滿老靈魂的城市 更多手作溫度的魅力

喜歡工藝品手作的觸感與溫度嗎？在「或者工藝櫥窗」可以盡情沉醉於工藝美學的各種可能性，欣賞把玩並選購回去。這裡是「或者」進入新竹市舊城區的第一個據點，原來是一間金菊美髮廊，總共有四層樓，光是日式老宅的建築主體，每一隅濃厚的懷舊裝潢就很值得入內探訪。

或者工藝櫥窗一樓門面。 攝影/Ray
或者工藝櫥窗一樓門面。 攝影/Ray
一樓為獨特三角窗格局，與二樓同為展售空間。 攝影/Ray
一樓為獨特三角窗格局，與二樓同為展售空間。 攝影/Ray

一樓為獨特三角窗格局，與二樓同為展售空間，新竹本就是玻璃的重要產地，「或者工藝櫥窗」發揚光大，主要展示和販售台灣在地工藝師為主，以及精選海外名師的作品，涵蓋玻璃、陶器、漆器、金工飾品等工藝選物，希望帶入大家的日常，打造生活的儀式感。

.二樓主要展示和販售台灣在地工藝師作品。 攝影/Ray
.二樓主要展示和販售台灣在地工藝師作品。 攝影/Ray
或者工藝櫥窗。 攝影/Ray
或者工藝櫥窗。 攝影/Ray

三樓為茶席、展覽空間，推出各式主題展及活動，讓有興趣的朋友可以接觸更多工藝創作的世界。四樓為餐飲空間，閒坐於此，可以真實體驗享用工藝師作品所盛裝的新竹在地美食、好茶與好咖啡，一切是如此靜謐而美好，捨不得離去。Fb.或者工藝櫥窗

四樓為餐飲空間，享用在地美食、好茶與好咖啡。 攝影/Ray、Model/Ariel
四樓為餐飲空間，享用在地美食、好茶與好咖啡。 攝影/Ray、Model/Ariel

新竹市第一家合法民宿

同樣由老房子改裝，是新竹市第一家合法民宿，維持「或者」的風格調性，整體以大地色系、木質元素構築，予人自然清新舒適感。公共空間可閱讀放空，聆聽黑膠唱片，選擇喜歡的藝術陶杯，頂樓廚房可自行使用，因只有五間房，所以預定要儘早，一、二樓設有「或者咖啡」，細細品味在地日常。Fb.或者風旅OR Inn

或者風旅OR Inn公共空間。 攝影/Ray
或者風旅OR Inn公共空間。 攝影/Ray
或者風旅OR Inn公共空間。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者風旅OR Inn公共空間。 攝影/Ray、Model/Ariel
公共空間可聆聽黑膠唱片。 攝影/Ray、Model/Ariel
公共空間可聆聽黑膠唱片。 攝影/Ray、Model/Ariel
頂樓廚房可自行使用。 攝影/Ray
頂樓廚房可自行使用。 攝影/Ray

文史書房 看見更多在地故事

舊城區內悠閒散策，有著豐富人文底蘊的文化空間吸引停留，於2020年進駐大同108再生基地，為日本時期的老屋，訴求「人文再生、地域再現」的經營理念，推廣文史紀錄，經由閱讀書房、主題展覽、工作坊、社區協作等，進而認識這新舊交織或融合的竹塹城。書房更與線上自媒體readmore，共同轉譯在地風土的故事。www.readmore.com.tw Fb.或者文史書房

或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel
或者文史書房。 攝影/Ray、Model/Ariel

喝酒不開車 開車不喝酒

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