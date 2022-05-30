在竹北都會有一方濃綠幽林秘境 厚食聚落遠離塵囂 沉浸美好事物

【撰文/黃詩淇】

距離高鐵竹北站不遠，沒想到在城市裡有一方濃綠幽林秘境，由半畝塘所打造。「厚食」就是客語好吃的意思，「厚食聚落」，用在地農食文化的知識活水和聚落溫樸人情，灌溉社區生活，分享人與人、人與環境的美好關係。在這個聚落裡有吃一口就會愛上的「東厚食咖啡」，紮實濃郁綿密的「好食豆味坊」，以及讓人療癒的「土方民藝」等小店，在這裡可以短暫歇腳，遠離塵囂，全然沉浸於美好事物。 一入厚食聚落即可見東厚食Cafe。 攝影/Ray

吃一口就會愛上的東厚食咖啡

「東厚食Cafe」的主廚廚藝精湛，主要提供義式、手沖咖啡，以及甜點等，最著名的是它的特色餐飲，店長黃先生特別推薦蕈菇BBQ比薩，結合了各類菇類，再加上烤肉醬，吃得到菇類的鮮甜；喜歡花香調飲料的顧客可以點一杯「桂花釀拿鐵」，花香明顯，和咖啡香完美結合；這裡的手沖咖啡都是店家嚴選生豆，以淺烘方式保留香氣；咖啡香橙蘇打也是一絕，將橘子汁和Expresso合而為一，呈現視覺與味覺的雙重享受；許多人都愛不釋口的肉桂捲有了奢華版，在肉桂捲上淋上太妃糖，撒上金箔，好吃又好看；抹茶控更不容錯過抹茶塔！在搖曳的樹影微風下品嘗精緻甜點，竹北人好幸福，其它地區的人也不用煩惱，「東厚食Cafe」即將展店，讓更多人品嘗到料好實在的高顏值甜點。Fb.東厚食Cafe 由閒置貨櫃改造的「東厚食Cafe」店長黃先生對食材相當講究。 攝影/Ray、Model/Ariel 一口抹茶塔、一口肉桂捲，太幸福的滋味！ 攝影/Ray 推薦蕈菇BBQ比薩，菇類鮮甜、口感獨特。 攝影/Ray

紮實濃郁綿密的好食豆味坊

天氣炎熱來碗清涼冰品最棒了，在「厚食聚落」小綠洲裡享用，清新空氣圍繞更是愜意。「好食豆味坊」也就是「豆花舖」，主要提供手做豆花、鮮菓愛玉和煉乳仙草，以及販售小農契作的產品推薦，還有愛玉DIY食材包可帶回家自己做。 位在樟樹下的「好食豆味坊」。 攝影/Ray

店主羅月圓是客家人，特別熱情好客，她原本是做豆腐，因此對豆類很熟悉，採用友善耕作、製成安全的食材，精選雲林、高雄本土的有機黃豆10號製作豆花與豆漿，豆花有原味及紅豆兩種口味，這一口豆花綿密細緻滑口，天然愛玉子品種來自苗栗出礦坑，一口愛玉清涼爽口，在她的巧手下，融入當季新鮮水果，把庶民料理妝點著更美了，讓人一看都會忍不住先拍照。此外，店主還會配合當季食材推出新品，接著是芒果季，芒果控可不要錯過囉！Fb.厚食聚落 店主羅月圓是客家人別熱情好客，對豆類食材特別熟悉。 攝影/Ray、Model/Ariel 天然愛玉子品種來自苗栗出礦坑，一口愛玉清涼爽口。 攝影/Ray 這一口豆花綿密細緻滑口，清涼消暑。 攝影/Ray

讓人療癒的「土方民藝」