微樂理想假期 邀您體驗花蓮最美飯店 找回旅行的意義

聯合新聞網／ Ciao潮旅
潮花漾下午茶。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
潮花漾下午茶。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

【整輯/昭子】

兩年來，在疫情的衝擊下，人們的生活步調緩慢了下來，工作、旅遊方式都有所改變，隨著疫情逐漸穩定，多半旅客對於旅遊目的地最大關注是住宿飯店同邊帶有私房景點，空間開闊、風景優美且人口相對稀少的鄉鎮是考慮的重點。

喚醒您旅程的獨家記憶來守護這片土地的美好。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
喚醒您旅程的獨家記憶來守護這片土地的美好。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

品味西班牙式人文建築 賞微樂漫步的異國情調

綠能旅遊是疫後旅行的新風向，「理想大地」位於花蓮壽豐鄉，擁有好山好水好空氣的渡假勝地。飯店在地景觀與零汙染的綠活氛圍，西班牙建築設計風格，感受廣闊草原、芬多精森林，在這裡怡然放鬆，洗滌一身的疲憊和塵嚣，盡情的「森呼吸」，吸吐氣息之間，舒緩全身心，喚醒您旅程的獨家記憶來守護這片土地的美好在地景觀與零汙染的綠活氛圍，找回旅行的意義！

品味西班牙式人文建築 。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
品味西班牙式人文建築 。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
賞微樂漫步的異國情調。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
賞微樂漫步的異國情調。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

「理想大地」春夏推出「微樂理想假期套房系列專案」！利用園區的人文與自然風情打造全台唯一量身訂製主題-「蕨色理想生態行程」，由生態園區導覽員為旅客專業解說。

蕨色理想生態行程。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
蕨色理想生態行程。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

「理想大地」園區內共有23,269棵綠色植披，超過150多樣種類，大自然的生態之美讓您盡收眼底，晨光時段由專業瑜珈老師帶领大家赤腳踏步在賽维亞草原上體驗飯店規劃最有接地氣的活力瑜珈，晨曦遠眺清澈純淨的中央山脈，搭配朝氣充滿希望的空氣，為您的假期開啟美好的旅程。預訂三天兩夜加贈潮花漾下午茶、午間風味套餐、及館外半日遊等好禮三選一。

最有接地氣的活力瑜珈。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
最有接地氣的活力瑜珈。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

除了房間內提供綠的MINI吧外，飯店點心師傅為「微樂理想假期~套房系列専案」特別手工烘焙法式迎賓小品，經典可麗露(canele)，讓您進入房內時輕鬆小歇片刻，坐在陽台迎山面河的視野，来一杯黑咖啡配一個外脆內軟皮Q有嚼勁的可麗露，與您的家人、愛人共享甜點的時刻，除此之外，專屬的VIP微樂尊享Happy Hour及不可錯過的在地桑汁伴手禮。讓您這一趟「微樂理想假期」之旅，身心靈滿載而歸！

二十一坪伊莎貝拉蜜套房。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
二十一坪伊莎貝拉蜜套房。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
迎賓小品：經典可麗露(canele)。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店
迎賓小品：經典可麗露(canele)。 圖片提供/花蓮理想大地渡假飯店

花蓮理想大地渡假飯店

Web. www.plcresort.com.tw/

Fb.花蓮理想大地渡假飯店Promisedland Resort & Lagoon

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