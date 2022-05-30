台北醺饗羅馬餐酒盛宴 用味蕾暢遊義大利

【撰文/黃詩淇】

營造自然品味空間與寧靜舒適氛圍，在「寒舍艾麗酒店」的LA FARFALLA義式餐廳用餐是最美好的感官享受。於日前限定推出「醺饗羅馬」餐酒套餐，行政主廚陳明烽以羅馬傳統料理發想，變化各式精緻美饌，再搭配美酒佳釀，要帶您用味蕾暢遊義大利！ 「醺饗羅馬」餐酒套餐。 圖片提供/寒舍艾麗酒店 La Farfalla義式餐廳場域。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

嚴選當季優質食材，廚藝團隊以羅馬傳統料理結合美學概念，「醺饗羅馬」餐酒套餐包含手工麵包、開胃前菜、湯品、熱前菜、主菜、甜點等佳餚及咖啡或茶，道道擄獲饕客的味蕾。首先登場的是「波士頓龍蝦佐暖羅馬式杜蘭麥粉糕」，以傳統的羅馬式麥粉糕為底，融合杜蘭小麥粉、牛奶及少許白胡椒，口感膨鬆柔軟，散發淡淡乳香，佐搭波士頓活龍蝦彈牙鮮美，可品嚐原味或沾些特製羅勒蛋黃醬，獨特風味令人難忘。

不用出國 就能享受義大利的經典料理

羅馬傳統最具代表的「羅馬式乳酪蛋蓉雞湯」，湯底為雞高湯，將雞蛋及帕瑪森起司粉快速打散加入，改良作法將雞肉打成泥狀慕斯，入口更加綿密，再以季節時蔬提升鮮味，滑嫩蛋蓉加上起司香氣，好溫柔的滋味。經典羅馬料理「培根蛋黃義大利麵」醬汁的熱前菜「香煎鯛魚菲力及龍蝦鉗佐奶油培根醬汁」，以洋蔥、培根、白酒、蔬菜高湯加入鮮奶油特製佐醬，搭配香煎鯛魚菲力和鮮美龍蝦鉗，再點綴鮭魚卵更增添豐富大海滋味。 羅馬式乳酪蛋蓉雞湯。 圖片提供/寒舍艾麗酒店 香煎鯛魚菲力及龍蝦鉗佐奶油培根醬。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

主菜推薦「不一樣〝跳進嘴裡〞的羅馬犢牛肉捲」，改良自義大利經典料理「跳進嘴裡」，將小牛肉、鼠尾草及帕瑪火腿以肉捲方式呈現，佐搭富有香料風味及焦糖甜味的馬德拉紅酒醬汁，再加入口感濃郁的鴨肝、青花菜、玉米蓉，口感層次豐富。 主菜推薦「不一樣〝跳進嘴裡〞的羅馬犢牛肉捲」，口感層次豐富。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

最後以甜點「義式牛奶巧克力莓果雪糕」做完美結尾，特製內餡酸爽莓果凍，外層半冷凍的義式牛奶巧克力雪糕，海鹽巧克力酥於底部襯綴，搭配清爽微酸的新鮮草莓、藍莓平衡甜味，飾以整顆榛果及焦糖脆片，底層淋上覆盆莓醬汁，多層次酸甜滋味，每一口都是驚豔。 義式牛奶巧克力莓果雪糕。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

當然美食要有美酒相伴更臻完美，LA FARFALLA義式餐廳酒窖收藏超過三千瓶的佳釀，擁有專業的侍酒師，提供您獨一無二高品質的異國餐酒饗宴，像是多次入選義大利紅蝦評鑑最高榮譽三杯獎的瑪西酒廠的白、紅酒及義大利精品卡內維酒廠氣泡酒，在LA FARFALLA就可以享受品酩。「醺饗羅馬」餐酒套餐期間限定，值得親臨細細品賞、沉浸於美食之都的療癒魅力。 提供專業侍酒師服務。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

「肉食主義3.0」下午餐強勢回歸

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於去年推出「肉食主義2.0」自助式下午餐，賓客反應熱烈週末餐期皆客滿，因疫情睽違已久，即日起週五、六、日強勢回歸全新升級為「肉食主義3.0」，搶攻信義區自助式下午餐最殺價格。無肉不歡、敲碗以久的饕客看過來，「炙烤肉食區」完整獻上多款肉食主菜，包含脂香撲鼻，肉質豐厚多汁的「爐烤美國頂級牛肩胛肉」、靈感發想自義大利惡魔烤雞的「燒烤啤酒雞」及外皮酥脆肉質彈嫩的「脆皮豬腩」，另外，也有可品嚐多層次風味的「迷迭香大蒜烤紐西蘭羊腿」，肉食主題饗宴為年末聚餐更增添驚喜美味。 提供多款肉食主菜。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

除此之外，自助式餐檯另有「開胃小點」、「現拌沙拉」、「義式熟食」及「精緻甜點」區，多樣豐富的美味下午餐，讓饕客大啖美食。用「開胃小點」揭開序幕，採用傳統的烹製手法及融合在地食材而成，將肉品、海鮮及蔬果幻化為精品小食！極具南義風情溫潤酸甜的「智利黑淡菜、溫燉番茄、新鮮香料」、鹹香醇厚的「義大利麵沙拉、火腿、起司、羅勒青醬美奶滋」、鮮甜海香的「涼拌透抽、青豆、番紅花馬鈴薯、西芹」、經典不失原味的「義式麵包沙拉、醃燻鴨肉、番茄、小黃瓜、橄欖、羅勒」、道地家常料理「煙燻培根焦香洋蔥義式烘蛋」，以及以多款「現拌生菜沙拉」、義式冷肉與起司，展現義大利的美味風情。 提供「現拌生菜沙拉」區、義式冷肉與起司，展現義大利的美味風情。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

「義式熟食」特別推薦「焗烤肉醬筆管麵、瑪扎瑞拉乳酪」，新鮮番茄與鮮嫩絞肉一同拌炒，果香微酸滋味交織濃郁絞肉香氣，最後綴灑鹹香醇濃瑪扎瑞拉乳酪，嗅覺與味覺共同享受。此外，行政主廚陳明烽也發揮巧思，將「法式鹹派」揉合義式香料設計三款創意風味，道地鄉村風情「醃燻鮭魚、蘑菇鹹派」、鹹香開胃「彩椒沙拉美臘腸鹹派」或酥脆香甜「蘋果派佐襯鮮奶油」，承襲傳統義式料理手法與創意激盪，跳脫傳統的新穎思維讓人一試上癮，最後則獻上多款甜入心扉義式甜品，為饗宴尾聲增添甜蜜驚喜。 有「開胃小點」及「義式熟食」區，多樣豐富的美味下午餐。 圖片提供/寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳

Web. www.humblehousehotels.com

Fb. Humble House Taipei 寒舍艾麗酒店

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