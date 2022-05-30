攜春日小野餐懶人包賞花 輕鬆拍夢幻網美照

聯合新聞網／ Ciao潮旅
贈送攜帶式防水風格野餐墊乙組。 攝影/Ray
贈送攜帶式防水風格野餐墊乙組。 攝影/Ray

【撰文/黃詩淇】

台北花季五、六月依舊繽紛熱鬧，百合花、油桐花、繡球花等接續綻放，總是為客戶著想的「台北喜來登大飯店」，現正貼心推出「春日小野餐」一泊二食方案，為賓客準備野餐所需的美味餐飲與裝備，以及夢幻美照所需的道具，讓您輕鬆帶著走，不論是在飯店內或是出遊踏青賞花，相偕閨蜜拍出與眾不同的春日美照，怎麼拍都很美。

野餐籃餐點包含泰式烤全雞、爐烤美國肋眼牛肉三明治、和風田園沙拉、雙色脆皮泡芙等各式鹹甜餐點及飲品。 攝影/Ray
野餐籃餐點包含泰式烤全雞、爐烤美國肋眼牛肉三明治、和風田園沙拉、雙色脆皮泡芙等各式鹹甜餐點及飲品。 攝影/Ray

現在隨處即是最佳賞花景點，台北市區踏青便能巧遇繁花盛景，很適合帶上野餐籃出遊的季節，但一想到事前準備工作，要採買一堆食材，還有裝飾用的道具，就覺得很麻煩嗎？

不用擔心，傳承四十餘年來一貫溫婉細膩的服務精神，「台北喜來登大飯店」總是為旅客設想周到，現正推出的「春日小野餐」一泊二食方案，內容包括雙人入住舒適客房乙晚，春日野餐籃乙組，翌日十二廚自助早餐2客，既可享有五星級飯店渡假氛圍又能輕鬆體驗野餐樂趣。和朋友享受陽光和美食之餘，「拍美照」也是野餐的重點之一！因此飯店精心設計的「春日小野餐」懶人包，備有可口食物與飲品好吃之外，色相也很美，拍起來吸睛，更有高顏值的野餐道具陪襯。

「春日小野餐」雙人入住舒適客房乙晚。 圖片提供/台北喜來登大飯店
「春日小野餐」雙人入住舒適客房乙晚。 圖片提供/台北喜來登大飯店
在飯店內也可享有野餐Fu。 攝影/Ray
在飯店內也可享有野餐Fu。 攝影/Ray

提供鹹甜美味餐飲加上美拍道具一應俱全

總共提供二個野餐籃，一個盛裝各式鹹甜美味餐點，計有清爽開胃的「和風田園沙拉」，酥脆法國麵包抹上芥末美乃滋與酸黃瓜碎，再夾入烤至粉紅軟嫩的爐烤肋眼牛，層疊上融化起司、番茄與美生菜增添口感的「爐烤美國肋眼牛肉三明治」，The Deli熱賣冠軍、皮酥肉嫩的「泰式烤全雞」搭配特製酸辣醬汁最對味。

賓客準備野餐所需的美味餐飲與裝備，以及夢幻美照所需的道具。 攝影/Ray
賓客準備野餐所需的美味餐飲與裝備，以及夢幻美照所需的道具。 攝影/Ray
野餐籃盛裝清爽開胃的「和風田園沙拉」，皮酥肉嫩的「泰式烤全雞」等美味餐飲。 攝影/Ray
野餐籃盛裝清爽開胃的「和風田園沙拉」，皮酥肉嫩的「泰式烤全雞」等美味餐飲。 攝影/Ray

甜點則是大受好評、無法抗拒的「雙色脆皮泡芙」，外皮撒上酥脆的珍珠糖粒，濃郁可可與經典香草兩種口味的卡士達內餡，奶香醇厚甜而不膩、一吃即愛上、一吃會上癮。

飲品也很講究，附有歐美名人最愛的「義大利聖沛黎洛天然氣泡水果飲」兩罐，自家果園採摘的鮮果汁，香檳般的細膩氣泡及酸甜滋味讓酷夏清爽起來，以及帶有甜美櫻桃果香、入喉柔滑的「精選法國紅酒」乙瓶，愜意度過微醺午後。另一個野餐籃內裝有美拍道具，新手懶人適用，飯店準備了高腳酒杯，可愛的紅鶴、鳳梨、椰樹吸管，兩套粉嫩餐具，並免費提供藤編野餐籃、拍照花束出借服務，專案再贈專屬風格野餐墊可以帶回家（隨機贈送不挑色），一應俱全的服務讓旅客輕鬆享受春日行。

提供拍照必備的道具免費租借。 攝影/Ray
提供拍照必備的道具免費租借。 攝影/Ray

可大啖Buffet之王十二廚的免費自助豐盛早餐

翌日可免費享用擁有「Buffet之王」美名、十二廚（Kitchen12）的自助式吃到飽早餐，挑高十七層樓的中庭玻璃天幕設計，提供近百種的豐盛選擇、新鮮多元，有必嚐熱騰騰的擔仔麵、滷肉飯、現作法式吐司、鮮爽沙拉與各式現做料理，滿足晨起甦醒的味蕾。

翌日享用十二廚豐盛自助早餐。 圖片提供/台北喜來登大飯店
翌日享用十二廚豐盛自助早餐。 圖片提供/台北喜來登大飯店
十二廚有「Buffet之王」美名。 圖片提供/台北喜來登大飯店
十二廚有「Buffet之王」美名。 圖片提供/台北喜來登大飯店

「春日小野餐」一泊二食住宿專案，即日起至6月28日止，平假日住房享優惠價，並可累積萬豪旅享家積分累計、住宿次數，另搭乘高鐵北上，入住可享車票8折優惠，專案每日限量3組，需提前兩日預訂。

看IG上一張張夢幻的野餐照，是不是也讓您躍躍欲試！趁此這春暖花開、氣候宜人時節，快來相約與伴侶或好友一起盡情享受「台北喜來登大飯店」的貼心款待，於台北都會或近郊留下張張人比花嬌的美麗倩影，絕對獨一無二、令人稱羨。

相偕閨蜜好友拍出野餐美照。 圖片提供/台北喜來登大飯店
相偕閨蜜好友拍出野餐美照。 圖片提供/台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店

Web. www.sheratongrandtaipei.com

Fb. Sheraton Grand Taipei Hotel台北喜來登大飯店

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