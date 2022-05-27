桃園人有口福了 輕鬆享有正宗義法料理

【撰文/黃詩淇】

在競爭激烈的台北信義區開業已六年的「JK STUDIO新義法料理」，將看似高檔的義法料理以輕鬆聚餐方式貼近生活，深獲饕客喜愛，現在更進駐華泰名品城一期的三樓主題餐廳，在多數連鎖餐飲品牌中可謂一枝獨秀，要以精緻美食，特選葡萄酒與法式手工甜點，分享予在地更多的美好。 噶瑪蘭戰斧豬排帶有微微炭烤香氣，肉質細緻鮮嫩 。 攝影/盧大中

不畏疫情，JK STUDIO品牌創辦人暨總經理張偉君Jerry追求不斷進步向上攀升，於去年斥資千萬打造將JK提升旗艦店等級，「JK STUDIO義法餐廳」現已成為華泰名品城約會必去餐廳。Jerry表示選擇於桃園展店，除了本身是桃園人的原因外，更希望與精品品牌齊名，同時讓大家不用遠至台北，在這裡就可以輕鬆享有高檔的美食美酒。 JK STUDIO品牌創辦人暨總經理張偉君Jerry。 攝影/盧大中

不做過多調味 食材與星級飯店米其林餐廳同等級

Jerry形容「JK STUDIO義法餐廳」是一間很〝帥〞的餐廳，「從環境、餐盤至 菜單設計，我們不迎合時下流行的網美風，整體採線條簡單、色系單一，以英式輕工業融合新古典時尚，講究獨立個性及質感，又巧妙以天花板延伸下來的曲線紗簾更增浪漫優雅，與局部鐵件呼應形塑衝突美感。」用餐空間挑高寬敞舒適，落地大窗迎來明亮光景，規劃有吧台區，牆面延續信義店的文化石牆，以及歐式酒窖風格的獨立包廂，酒標木板牆面很有特色，更難得是擁有戶外露天區，如置身國外的感覺，很適合情侶談心約會日常。 以英式輕工業融合新古典時尚，帶有個性及質感。 攝影/盧大中 吸睛的紗簾更增浪漫優雅，與鐵件呼應形塑衝突美感。 攝影/盧大中

結合經典義大利菜及法國菜，JK以豐富多樣的排餐聞名，Jerry特別強調JK的食材與星級飯店、米其林餐廳同等級，透過廚藝團隊掌握食材特性，呈現美味的料理樣貌，不做過多的調味，例如將香煎爐烤好的牛排靜置回溫的手法，才能保有完美熟成度的正統西餐文化。

因此想要給對方一個難忘約會，推薦經典雙人套餐，光是第一口品嘗明太子法式麵包就令人驚艷，酥脆法式麵包抹上主廚特製明太子醬後烘烤，表面帶有焦香口感。開胃的三道前菜擇一，馬鈴薯燻鮭魚是以炸過的馬鈴薯餅加上塔塔醬燻鮭魚沙拉搭配清脆生菜。

百里香西芹培根炒野菇佐義大利香料調味、香氣十足。炸魔鬼雞翅被國際知名旅遊網站Big 7 Travel的秘密客挖掘，獲選全台北最優秀雞翅之一，微辣中帶著酸甜、欲罷不能。黑松露野菇燉飯完美融合泰國米與壽司米，加入濃郁黑松露醬，再將水波蛋均勻拌入又將美味更提升，還有每天的主廚特製湯品，也很讓人期待。 炸魔鬼雞翅被國際知名旅遊網站Big 7 Travel的秘密客挖掘，獲選全台北最優秀雞翅之一。 攝影/盧大中 百里香西芹培根炒野菇佐義大利香料調味、香氣十足。 攝影/盧大中

歡迎光臨來場甜蜜約會 家庭聚餐慶祝各式紀念日

主食有6道可任選，其中考驗主廚功力的噶瑪蘭戰斧豬排帶有微微炭烤香氣，肉質細緻鮮嫩，肉汁豐富且充滿甜度，附有特調醬料、普羅旺斯燉菜、醃漬珍珠洋蔥、葡萄乾、薯條等配菜。法式小羔羊排特選紐西蘭小羔羊，沒有羊羶味，鮮嫩多汁，大口吃好過癮！ 招牌之一的法式小羔羊排肉質細緻鮮嫩，肉汁豐富。 攝影/盧大中

經典羅西尼和牛菲力，層層堆疊松露、頂級鴨肝、日本和牛菲力、碳烤季節時蔬，再以特製醬汁調味，以上兩款皆附有法式傳統的紙包魚海鮮料理，誠意十足。當然想要嚐嚐JK最著名、重達42盎司，視覺超震撼的美國極黑戰斧牛排也可以加價換，細細咀嚼彈性肉質、均勻軟嫰、肉汁Juicy，絕對值回票價！ 經典羅西尼和牛菲力，層層堆疊頂級鴨肝和日本和牛菲力。 攝影/盧大中

甜點也很講究，JK聘請甜點主廚每天現做，覆盆子爆炸為覆盆子口味的起司蛋糕，紮實綿密又香濃。以Jerry女兒英文名Lucy命名的露西檸檬塔，融合杏仁餡、檸檬餡酸甜滋味，搭配茶皇家伯爵茶或美式咖啡更顯清爽迷人風味。 甜點主廚現做，覆盆子爆炸的起司蛋糕，綿密香濃。 攝影/盧大中 露西檸檬塔，融合杏仁餡、檸檬餡酸甜滋味。 攝影/盧大中

JK滿足饕客需求，可單點或選擇1∼6人的套餐，還有義大利麵、燉飯套餐、商業午餐及下午茶；Jerry希望甜蜜約會、家庭聚餐，公司包場，慶祝生日、紀念日、跨年、各式西洋節日等，就會想來JK，尤其夜晚的戶外用餐區，璀璨夜景陪襯下超浪漫，相信在此告白一定會成功，感情更升溫，值得回味許久。 甜蜜約會、家庭聚餐，公司包場，慶祝生日、紀念日、跨年、各式西洋節日等就到 JK。 攝影/盧大中

JK STUDIO義法餐廳

Web. jkstudio.tw

Fb. JK Studio 新義法料理-台北信義

Fb. JK Studio 義法餐廳-桃園華泰