宜蘭羅東更好玩 唯一專為小朋友設計的友善旅館

【撰文/黃詩淇】

國內有不少標榜適合親子的飯店，但大多數是後來改裝再增加些許童趣設施，位於羅東的「雀客童媽吉」是真正名符其實的親子旅館，從一開始的定位、規劃、興建到室內設計，完全是以善待小朋友的角度去思考，並結合在地人文風情元素，讓大人們好放心，孩子們玩得不亦樂乎！ 猶如一間間彩色樹屋呈現積木堆疊意象。 圖片提供/雀客童媽吉

鄰近羅東火車站，遠遠就可以看到「雀客童媽吉」醒目鮮明的童話式外觀，參與整體建構與設計的留法設計師李立夫以宜蘭早期林業發達的背景，獨有的丟丟噹火車、羅東林業園區、太平山等在地人文歷史與景致靈感發想，打造猶如一間間彩色樹屋呈現積木堆疊意象，連結紅色復古火車，一座親子秘密基地於2021年9月誕生，今年年初由知名雀客CHECK inn接手管理。 彩色樹屋連結紅色復古火車。 攝影/Ray 夜晚的雀客童媽吉外觀。 圖片提供/雀客童媽吉

尊寵小朋友 貼心備有兒童浴袍、牙刷與可可飲品

品牌理念帶來「互動、歡樂、愛」，專為0∼8歲親子家庭規劃的旅館，取名「童」、「媽」兩字形容親子關係的核心，並以「麻吉」（意指死黨、友好的諧音），希望讓來此度假的孩童與父母，留下深刻難忘的親子甜蜜友好時光。 吉祥物MAGI將與MI將全家。 攝影/Ray

好像住進童話故事屋般，還有超萌的吉祥物MAGI將與MI將熊家族作伴，在飯店內處處可見他們全家的可愛身影，從5樓到10樓，一打開電梯，哇！每層梯廳的彩繪牆主題都不一樣，MAGI將、MI將與爸媽帶我們到羅東夜市、蘭陽博物館、宜蘭童玩節、傳藝中心、竹林車站、清水地熱的逗趣畫面，歡迎小寶貝們一起合影打卡。 吉祥物MAGI將與MI將全家。 攝影/Ray

「雀客童媽吉」一共有43間客房，以樹屋主軸延伸樹幹元素貫穿空間設計，共有五大房型—童趣客房、童遊客房、童夢樹屋、童享套房、童媽吉家族套房，基本12坪以上最大至37坪，皆為四人入住的家庭房型，寬敞舒適，以大地草綠色加上溫潤的木質家具，給予旅客愉悅的自然清新感，每間客房擁有戶外陽台眺望羅東日夜景色，部分房型可看到龜山島，感受悠然緩慢的度假氛圍。 童夢樹屋以樹屋主軸延伸貫穿。 攝影/Ray 融入吉祥物熊熊元素。 攝影/Ray 以大地草綠色加上溫潤木質家具。 攝影/Ray 以木屋斜頂設計的樹屋秘密基地。 攝影/Ray

寵愛小朋友，飯店處處考量周全，像是牆面使用環保無毒的油漆，採用得到英國抗敏協會認證的Flotex靜電植絨地毯，所有櫃體以圓弧修飾，可事先預定床圍，特選Arcencie安珂絲羽絨被、羽絨枕及毛布巾，通過IDFL國際羽絨檢測實驗室認證。每個房型皆設有降板式浴缸、免治馬桶，童夢樹屋以上等級房型更多了兒童專用馬桶，沐浴用品是極為親膚的ALLEGRLNI地中海橄欖洗沐系列，消毒鍋跟溫奶器等嬰兒用品均合格（需事先預約），不僅如此，還備有孩子專屬小板凳、浴袍、牙刷和可可飲品，非常貼心。 童夢樹屋以上房型有兒童專用馬桶。 攝影/Ray

入住即可於一樓「MAGI補給站」餐廳享用翌日套餐或Buffet形式的免費早餐，主廚嚴選新鮮食材，手工現做中西合併，結合各國料理的精緻美饌，大大滿足味蕾。

50台款式多樣的電動車 金屬迴旋溜滑梯很吸睛

最棒得是2、3樓的MAGI放電區，350坪室內遊戲場豐富多元，遊樂設施皆有德國萊茵認證，50台款式多樣的電動車，120公尺長環形車道及火車隧道，兩層樓高的金屬迴旋溜滑梯很吸睛，加上3D互動投影球池區、彈跳床、樹屋等設施，讓小朋友玩瘋了，連大人們也躍躍欲試！還有讓0∼2歲嬰幼兒爬行的遊樂空間，可堆積木、辦家家酒的靜態遊樂室，以及為12歲以上孩子配備Swicth、手足球、空氣曲棍球的電競遊戲室。 50台款式多樣的電動車大人小孩都好愛。 攝影/Ray 大家都愛的電動車加溜滑梯。 攝影/Ray 3D互動投影球池區。 攝影/Ray

另有推出DIY手作課程、闖關活動、節慶主題活動等，更善解人意的是房客可於13:30先行寄放行李到MAGI放電區遊玩，11:00退房後也可待至12:00，即使宜蘭常下雨也無須擔心，這裡可說是羅東唯一的室內遊樂場，足以在此消磨一整天。想要到戶外走走，附近有羅東夜市、林業園區、運動公園、文化工場等景點，「雀客童媽吉」讓親子假期歡樂聲連連、太精彩！

雀客童媽吉

Web. www.magikids.com.tw

Fb. 雀客童媽吉親子旅館 CHECK inn MAGI Kids