與動物做好朋友 親子旅 一同探索大自然的美妙

【撰文/Aries Huang、Paul Chen】

天暖萬物復甦，適合帶小朋友出去玩，到宜蘭農場裡接觸可愛天竺鼠、梅花鹿，到動物園認識各種超萌野生動物，走入山林賞老鷹英姿，親子同樂樂無窮！ 台灣少見的杜泊綿羊，期待她們生小寶寶。 攝影/Ray

西部荒野風農場

位在宜蘭礁溪， 回巢Homing是餐廳，更是農場，濃濃的西部風情豢養許多小動物，小孩覺得新奇，大人更被療癒。去年新開的回巢Homing，不久即引起熱潮，大小朋友都愛，遠遠就可以看到它醒目的黃色建築，一走進去，鮮黃色鐵皮上畫滿可愛插畫與圖騰，漆著鮮黃色的油桶也很搶眼，工業風的空間中可見到一台真正的農耕機，遊客可直接坐上去，體驗居高臨下的感受。整個園區好拍又好逛，尤其是可愛的動物們更搶鏡，這裡豢養了狐獴、天竺鼠、蘇卡達象龜、杜泊綿羊，還有梵天雞。 黃色的牆面與汽油桶加可愛插畫很吸睛。 攝影/Ray 台灣少見的杜泊綿羊，期待她們生小寶寶。 攝影/Ray

只要點餐消費，即可取得牧草、桑葉、飼料，手上拿著牧草，台灣少見的杜泊綿羊們馬上圍過來，象龜愛吃桑葉，飼料是天竺鼠最愛，可以近距離看牠們吃東西時可愛的模樣，什麼煩惱都隨風消散了！園區的另一隅則呈現出荒漠造景，馬車、仙人掌，加上滿地的礫石和趣味塗鴉牆，點綴著全白的圓頂小屋或透明玻璃屋，超適合拍網美照。兒童遊戲區擺滿各式各樣可愛的Q版動物玩偶分散各處，小孩看了好雀躍，連大人都忍不住或抱或坐與牠們合照。另有提供租借服飾，可變身帥氣西部牛仔在園區拍照留影。值得一提，每道炸物、輕食餐飲都很好吃，非常適合親子一起來這裡享受純真時光。Fb.回巢Homing 蘇卡達象龜是世界第三大陸龜，愛吃桑葉。 攝影/Ray 培根牛肉漢堡、水牛城辣雞翅、沙拉、薯條、氣泡飲，味美很滿足。 攝影/Ray

拔三星蔥看梅花鹿

正是到宜蘭農場微旅行放風的好時機，親子暢玩農村生活，一次滿足三星蔥農、梅花鹿、迷你驢互動體驗。星寶蔥體驗農場位於宜蘭三星鄉，也是三星蔥的故鄉，除了欣賞自然田園風光，農場有三星蔥導覽、拔蔥、洗蔥，以及製作蔥仔餅等多元手作活動，讓遊客五感體驗三星蔥的清甜美味。這裡的三星蔥精選最細緻的一心二葉，蔥白和蔥綠1:1的黃金比例，完整保留三星蔥的美味與營養，所以更不能錯過三星蔥的DIY活動，遊客可以親自體驗做蔥仔餅的樂趣，透過自己的雙手揉麵、加蔥、煎製，呈現金黃色澤和酥脆口感，咬下的每一口都有厚實的蔥香與餅香，在蔥鄉品嚐更有不同的風味，也讓小朋友可以透過活動認識三星蔥和在地鄉土的自然樂趣，達到寓教於樂的功能。 在三星蔥的故鄉，欣賞自然田園風光，親子共享拔蔥樂趣。 圖片提供/星寶l鄉間小路 可以近距離餵食梅花鹿和牠們變成好朋友。 圖片提供/星寶l鄉間小路

去年農場增設可愛動物區「鄉間小路」，希望讓更多大小朋友和動物近距離互動，目前有梅花鹿5頭，好像電影史瑞克中的迷你驢，加上今年年初出生的迷你驢寶寶更熱鬧了，在導覽員的引導下，讓孩子們5分鐘就可以和梅花鹿及迷你驢變成好朋友，園區同時設有舒適的小路咖啡，並提供點心、現作飲料。有美食、DIY樂趣多，加上與鹿孩子與驢孩子們同樂時光，絕對值得待上一整天！Fb.星寶l鄉間小路 鄉間小路新添成員，好像電影史瑞克中的迷你驢。 圖片提供/星寶l鄉間小路

南台灣最大的動物園

占地約20公頃的「頑皮世界野生動物園」漫步其中悠閒自在，可以近距離看動物們更是驚喜連連，園區很友善地依各類動物生活習性建造一個不受圍籬設限的半開放式動物園，幸運的話，孔雀開屏就在你面前展開。集結全球五大洲約有300多種野生動物，長頸鹿、羊駝、梅花鹿、斑馬、袋鼠、迷你豬、企鵝等，雖然動物園有28年歷史，但這些賣萌的動物總是讓人看不膩！尤其是動物寶寶們好吸睛，像是年初剛誕生的黑天鵝寶寶，耳廓狐一月中

旬生下三隻狐寶。當然更不能錯過旁邊的鄰居藪貓，這身形也太漂亮了！ 黑天鵝爸媽帶著可愛的寶寶出來亮相囉。 攝影/相 王基守 來自非洲沙漠的耳廓狐，擁有一對大耳朵是特色。 攝影/相 王基守 有貓界的大長腿之稱，藪貓一舉一動好優雅。 攝影/相 王基守 孔雀數量多，不時就在你身旁趴趴走。 攝影/相 王基守

最棒的是可以親自餵食呆萌的南美水豚，與牠們超近距離親密互動、合影，還有新推出的小小獸醫體驗方案，兩個活動皆需要上網購票預約。除了戶外動物區，另設有世界兩棲爬蟲館、鳳凰館、科摩多龍及老鼠館等可參觀，到了5月時，園區的綠洲水樂園也會開放，屆時又多了一處消暑的好去處。「頑皮世界」超級適合親子同遊，值得待上一整天，一起認識動物進而愛護動物、寓教於樂，歡迎常來玩，動物們會用最熱情的姿勢迎接大家。 可以近距離餵食呆萌的南美水豚。 攝影/相 王基守

到新北市觀音山觀賞老鷹鷹姿

每年的4、5月間，山景秀麗的觀音山都會迎來「群鷹」，觀音山是日猛禽在北台灣重要的棲身地，也是牠們北返離開台灣前，進入水域前的最後一個棲息點。在台灣的31種日猛禽中，觀音山就記錄到24種，又以「觀音四秀」，赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲最多、最出名，也可見到蜂鷹等其它種類的猛禽。在觀音山位於淡水河西側的觀音山除了是大台北居民假日常去的熱門休閒去處，自然生態豐富，更是觀察老鷹的絕佳地點。 於4、5月時的觀音山天空很熱鬧，常可以看到大冠鷲翱翔或低空盤旋的身 影。 圖片提供/北海岸及觀音山國家風景區管理處

遊客中心旁有座觀音山猛禽展示館，是北臺灣首座以猛禽教育為主題展館，館內以圖文展板、猛禽生態模型、互動多媒體及VR設施展示說明。「北海岸及觀音山國家風景區管理處」以往會舉辦「觀音•觀鷹」活動，透過戶外賞鷹路線、猛禽展示館解說及DIY體驗等，帶領民眾進一步了解美麗猛禽，今年因為疫情關係而取消。遊客中心對面的觀音山生態園區規劃有觀音山石、賞鷹平台等遊憩設施，成為具有環境與生態教育的戶外體驗園區。整個觀音山規劃多條森林步道，其中林稍步道是觀音山最輕鬆的路線，牛港稜步道旁還有樹屋點綴其間，硬漢嶺步道適合經常登山健行或者體力較佳者行走，全線森林茂密，植物生態豐富，令人心曠神怡。北海岸及觀音山國家風景區

管理處Web. www.northguan-nsa.gov.tw 牛港稜步道旁還有樹屋點綴其間，獨特的造型很吸睛。 圖片提供/北海岸及觀音山國家風景區管理處 觀音山硬漢嶺步道綠意盎然，是民眾假日休閒好去處。 圖片提供/北海岸及觀音山國家風景區管理處

特別精選 戶外出遊必備的防蚊產品

高興出外遊玩最怕碰到蚊子來攪局，尤其是小黑蚊常常神不知鬼不覺已爬上身，市面上防蚊液產品眾多，又擔心對小朋友或環境造成影響。歐洲防蚊領導品牌「Para'Kito法國帕洛」，帶來防蚊新革命。選用國際認證唯一有效的天然防蚊來源PMD(由檸檬桉醇精油提煉)，更採用PMD中被ECOCERT有機產品驗證機構認證的Citrepel®75專利成分，完全天然，不含酒精、化學、DEET，並研發專利技術，使PMD達到最佳防蚊效果。針對台灣最常見的蚊子種類，小黑蚊、白線斑蚊、埃及斑蚊等，皆通過專業認證機構測試。防蚊手環和吊環可降低被蚊子發現的機率，適合喜愛或長期戶外活動者。Fb. Para'Kito法國帕洛 歐洲防蚊領導品牌