花蓮七星潭 太平洋畔極致尊寵假期 旅店太美 料理也好吸睛

【撰文/陳昭勤】

花蓮七星潭很美，現矗立一棟嶄新地標，「七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon HotelMoon」更美，超吸睛的歐風復古城堡外觀，坐擁太平洋的綻藍海景，要帶給旅客如置身17 世紀的歐洲，皇室般的尊榮住宿空間，尊寵味蕾的精緻饗宴，五感沉浸式體驗的奢華度假，讓身心獲得全然滿足，期待下次的相聚。 大廳華麗穹頂飾以各式彩繪圖樣。 攝影/Ray

「水上涵情意，明月解君心」，典雅歐式建築的「七星潭水上明月海景渡假旅店」，在藍天下顯得格外耀眼，推開鑄鐵鍛造飾以彩繪玻璃的水字大門，所有的設計令人驚嘆，細看華麗穹頂的花草、動物等各式彩繪圖樣，金光熠熠的希臘女神噴水池，盞盞古典璀璨的水晶吊燈，極致工藝的骨董機械老爺鐘，遠從杜拜進口的貝殼釀嵌沙發組等，加上一座古典平台鋼琴悠揚樂音響起，光是在大廳就值得駐足許久，慢慢欣賞這獨具優雅的非凡品味。 鑄鐵鍛造水大門。 攝影/Ray

徹底紓壓 賓至如歸的旅遊體驗

主樓為9層樓高，同樣絕美陳設表現在25間的海景套房，房門一打開就是驚艷，專屬的洛可可風、新古典主義風、浪漫主義風格多樣，從天花板、壁紙、壁畫、床頭壁布、線板雕花、燈飾、傢俬、藝術畫作等細膩呈現，燈光變化營造情境氛圍，尤以文藝復興國王房和巴洛克風情皇后房更是極致尊榮，每間套房都有獨立陽台，美麗的七星潭海景盡收眼簾，聆聽悅耳的海浪聲。 巴洛克風情皇后房。 攝影/張晨晟 阿波羅太陽神大雙床房。 攝影/Ray 專屬的新古典主義風、浪漫主義風格多樣。 攝影/Ray 房門一打開就是驚艷。 攝影/Ray

整體視覺講究歐式氛圍，更加重視觸覺的感受，特選席夢思名床、寬庭寢具、柔軟蓬鬆布巾、舒適純棉睡袍及拖鞋給予最貼心的溫柔呵護。美麗且實用的備品包括頂級dyson吹風機、法國知名手工香水品牌Fragonard浴沐用品，最讚的是人性化考量，設置電動窗簾，衛浴設備選用進口免治馬桶，有著七彩燈光閃耀的按摩浴缸，最有溫度的住宿體驗，使人輕易入眠好夢，完全徹底紓壓放鬆了。 每間房設有按摩浴缸。 攝影/Ray

感官盛宴 食藝之美療癒味蕾

除了休憩空間讓人大為驚艷，旅店的美食同樣征服饕客味蕾，廚藝團隊特聘各方料理高手，展演於「明月山寨」中餐廳及「水上行宮」西餐廳，帶來一場視覺與味覺的交響樂，穿越古今的食藝美饗宴。目前試營運期間推出「一泊二食」方案，於西餐廳佐海景享用旅店熱情款待的早晚餐，豐盛免費早餐可選擇一個排餐加上自助式餐飲無限取用，菜色蘊含著濃濃在地風情。 水上行宮西餐廳。 攝影/Ray 水上行宮西餐廳包廂。 攝影/Ray 色香味俱全豐盛早餐。 攝影/Ray

令人期待的晚餐推出6 套套餐任選，以花蓮在地食材透過廚藝團隊的精湛巧手，融合東西方菜系變化混搭成9道精緻海陸美饌，搭配波蘭手工陶瓷杯盤，獨一無二的匠心花色，每一道菜就像藝術品般賞心悅目。有來自小農契作、清爽開胃的優格堅果節瓜沙拉，試營運期間再加贈蔥油龍蝦與油星蔥炒美鮑片的味美組合，東昇南瓜蒸時令魚來自花蓮港最新鮮魚獲，感受大海的呼喚。 一泊二食晚餐饗宴。 攝影/Ray

再端上美國Prime等級的海鹽爐烤舒肥牛小排，原民味野菜爆香煎嫩豬充滿麻油香，塔香干貝燒南瓜特選頂級日本干貝，燉煮2小時以上，濃縮所有食材精華的巴西蘑菇燉雞湯，最後送上養身木耳蓮子湯、四季水果氣泡飲、水果盤及知名冰淇淋，飽足又滿意。旅店主人說就好像是在家裡宴客，當然是要把最好的東西呈現給客人。 原民味野菜爆香煎嫩豬充滿麻油香。 攝影/Ray 濃縮所有食材精華的巴西蘑菇燉雞湯。 攝影/Ray 養身木耳蓮子湯、四季水果氣泡飲、水果盤及知名冰淇淋。 攝影/Ray

不僅如此，二樓設有深情海岸酒吧享微醺之夜，頂樓設有休閒中心，包括足浴、芳療室，唯美SPA池，以及可包場的玻璃帷幕餐廳星空咖啡，毫無遮蔽的山海景觀，看月牙灣潮來潮往，遠眺清水斷崖，看明月高掛、星光點點，這畫面全然奢華擁有，「七星潭水上明月海景渡假旅店」的假期太美好，捨不得離開，絕對相約下次見！ 坐擁美麗七星潭海景。 攝影/Ray 歐風復古城堡外觀。 圖片提供/七星潭水上明月海景渡假旅店

七星潭水上明月海景渡假旅店 HotelMoon

Web. hotelmoon.com.tw

Fb. 七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon