澎湖風格旅宿又有新選擇 多元服務更貼心 盡情暢遊菊島

【撰文/黃詩淇】

向來熱門的澎湖旅遊，現在更有種偽出國的感覺，想要更深入體驗菊島，去年4月新開幕的「KK旅店」是澎湖行最愜意的選擇。地處優越，就位在馬公市區第三漁港附近，親切熱情的民宿主人精心設計安心舒適的休憩環境，以及提供一條龍的交通、主題行程服務，讓旅客省下更多時間，可以盡情吃喝玩樂！ 氣派優雅寬敞大廳，牆面上澎湖地圖熱情地歡迎著旅客的到來。 攝影/相 王基守

嶄新的澎湖民宿「KK旅店」就矗立於馬公市區，鄰近碼頭、漁港以及觀音亭親水遊憩區，無論是想出海乘風或體驗海上活動都十分便利。民宿主人高士勛為在地人，之前從事連鎖民宿業10幾年，為一圓自己的夢想，兩年前自地自建，終於夢想成真，旅宿名為「KK旅店」，是因為自己的外號就叫KK，希望藉由民宿的服務，讓更多國內外旅客愛上這美麗的澎湖群島。 親切熱心的民宿主人高士勛KK。

現代輕工業加北歐清新風格 重視小細節

KK說經營民宿的樂趣就是可以結交很多朋友，所以在規劃之初，他就和設計師要求，要有一個氣派優雅的寬敞大廳，大面落地窗引自然光景，每個角落都是一幅風景，而牆面上澎湖地圖熱情地歡迎著旅客的到來，旅客能夠閒坐於此無拘束、輕鬆自在，他用心聆聽房客的需求，提供建議有關澎湖的美食情報與旅遊資訊，為得是讓每個人的澎湖之行更加多采多姿。

全新乾淨明亮的電梯旅店可以輕鬆入住，連梯廳與樓梯間也是唯美端景。「KK旅店」一共有9間房，雙人6間、四人3間，部分房型設有戶外陽台，每間套房風格略異，以現代輕工業風為主軸，延伸清新的北歐氣息，以大量留白、低階色系或溫潤木色、質樸石材圖案壁紙構築整體舒適休憩場域，再搭配KK精選的家具、家飾，特殊造型的鏡子等，營造氛圍讓旅客一入房間即感到無比悠閒放鬆。因應澎湖天氣，特別挑選兩用被褥蓋起來輕薄又舒服，使人輕易入眠一覺好夢。 全乾淨明亮的電梯旅店，連梯廳都是端景。 攝影/相 王基守 四人房設有戶外陽台，溫潤木色為空間基調。 攝影/相 王基守 雙人房以現代輕工業風為主軸設計。 攝影/相 王基守 雙床房小而溫馨，舒適明亮。 攝影/相 王基守

每間浴室立面更運用不同的磁磚圖案裝飾也是一大吸睛焦點，採噴砂玻璃門具隱密性又可延伸通透感。淋浴空間採乾溼分離，水量大、水溫夠熱、淋浴超過癮，特別的是備有鬆軟大條厚毛巾，原來是旅店每天親自洗滌並加入柔軟精，所以摸起來的觸感特別舒服，另備有拋棄式、多用途的小方巾，加上止滑拖鞋，方便旅客使用，重視小細節處，在在顯示民宿主人的用心與貼心，也因此有很多回流客一住再住，已經在這裡住習慣了！ 每間浴室立面運用不同的磁磚圖案裝飾也是一大吸睛焦點。 攝影/相 王基守 每間浴室立面運用不同的磁磚圖案裝飾也是一大吸睛焦點。 攝影/相 王基守

量身訂做專屬的主題行程及水上活動

在服務內容方面，只要是住房旅客，「KK旅店」皆提供馬公機場、馬公港免費來回接送服務。於旺季期間（4/1-10/31），入住即享免費在地知名特色早餐，送上澎湖特產迎賓糖，淡季則不提供早餐，但房價會較為優惠。最方便得是提供多元一條龍、最完善的服務，KK擁有宇宙租車，以及專業且具豐富經驗的旅行社，所以在旅店即可以就近租汽機車，房客另有優惠，非常方便，且品質及服務有保障。想要參加量身訂做專屬的主題行程、水上活動或是至離島遊玩代訂船票，協助旅遊諮詢和規劃等，交給「KK旅店」就對了。 每間浴室立面運用不同的磁磚圖案裝飾也是一大吸睛焦點。 攝影/相 王基守

現正值澎湖國際花火節（4/25-6/30）舉辦，KK說很抱歉想訂房可能要碰運氣了，至7月以後才有空房，不過也請提早預訂，至KK旅店官網、Booking，還有來電皆可；不過看不到花火節也沒關係，透過KK特別印製的美食地圖，套裝行程規劃，還有大推的最新IG打卡景點，如小池角雙曲橋、池西岩瀑、隘門沙灘等，您將玩出不一樣的澎湖，創造更多精彩豐富的菊島假期，回台很值得炫耀！

澎湖KK旅店

Web. www.kkth.com.tw

Fb. 澎湖。kk旅店。宇宙租車

※請勿攜帶寵物入住。