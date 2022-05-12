一口來到歐洲最熱情國度 經典傳承義大利手作Gelato

【撰文/黃詩淇】

媽媽咪呀！傳承義大利塞拉菲諾．帕尼奇老師傅的Gelato手藝，這一口「馬卡諦義大利冰淇淋」細緻綿密、柔軟滑順的冰涼滋味，讓人都融化了，瞬間如置身熱情的義大利國度，一秒就愛上，又不會太甜膩，意猶未盡、欲罷不能，可不可以再來一支呢？ 最正宗、經典的手作義大利冰淇淋。 攝影/Ray

電影《羅馬假日》裡，女星奧黛麗赫本吃著Gelato的經典畫面令人印象深刻，在義大利街頭，隨處可看到打扮時尚的男女手拿一支Gelato好有型。「Gelato真的讓人一吃就會上癮！」何盈儒董事長表示義大利經商十多年，幾乎每天總是習慣來一支塞拉菲諾．帕尼奇先生所製作的冰淇淋，覺得是台灣所有冰淇淋無法比擬的，於是和總經理葉璨綿一起委請這位老師傅傳授他近40年的配方技術，並引進台灣，創辦了「馬卡諦義大利冰淇淋」，要讓大家不用出國，在台灣也能品嚐義大利原汁原味的Gelato。 最正宗、經典的手作義大利冰淇淋。 攝影/Ray

遵循傳統配方 純鮮奶加上進口原料製成

「馬卡諦」主要提供義式冰淇淋Gelato 搭配各式義式甜點、義式咖啡，開幕一年多來，讓在台義大利人一解思鄉之情，讓我們想起旅遊羅馬時的美味時光，讓愛吃甜品者也可以放心大快朵頤，因為義大利政府規定Gelato的乳脂率必須在8%以下，何董事長表示「馬卡諦義大利冰淇淋」，一個月用掉將近4000瓶的鮮奶，Gelato熱量要來得更低且不膩口。 最正宗、經典的手作義大利冰淇淋。 攝影/Ray

在空氣含量上，Ice Cream通常由工廠製作，以工廠機器快速打入大量空氣，空氣含量較高。Gelato手工現作，空氣含量較低，每一道工序與比例都是義大利師傅多年累積的經驗與技術，口感較為綿密紮實。何董事長更強調「馬卡諦」最大特色就是以〝 經典傳承義大利〞為品牌目標與精神，所有口味都以同步義大利為主，原料多是原裝獨家進口，這才是正宗的Gelato，唯一調整的只有甜度，為迎合台灣人的口感，我們花了很大心思調整甜度，所以低糖、乳脂率低、低熱量，就是「馬卡諦義大利冰淇淋」，健康無負擔。 業界第一，馬卡諦義大利冰淇淋擁有堅果全系列。 攝影/Ray

「馬卡諦」目前共有7家店，空間以企業色湖水藍為主調，舒適唯美的風格設計，桃園旗艦店、台北忠孝店早已成熱門的打卡網美店。看著服務人員用冰鏟慢慢片著各式口味、質地較軟的Gelato也好療癒，義大利堅果為全世界有名，首選經典堅果系列，有開心果、核桃、杏仁、松子、海鹽花生、榛果等，尤其是引進稀有的勃朗特Bronte開心果，號稱西西里島的綠色黃金，在台灣就可以品嚐這獨步世界的美味。 用餐空間陳設以湖水藍為主調，舒適唯美。 攝影/Ray

正宗經典堅果 巧克力系列 濃郁香醇口感綿密

巧克力系列，以進口義大利頂級巧克力製成，濃郁口感苦而不澀、甜而不膩。經典酒釀系列，尤以自釀蘭姆葡萄最受歡迎，用蘭姆酒醃漬過的葡萄散發獨特香氣讓Gelato層次感更豐富。超人氣的焦糖肉桂融合完美比例焦糖及肉桂，花生糖顆粒畫龍點睛，還有經典優格系列，以及採用台灣在地有機季節水果製成，清爽解膩的各式Sorbet雪酪水果口味，不論是內用或外帶（可宅配），每種正宗經典Gelato口味都值得慢慢享用、細細品嚐。 季節限定使用新鮮在地鳳梨製成。 攝影/Ray

不只如此，搭配Gelato的下午茶套餐也很受歡迎，現做鬆餅內含麻糬，吃起來外酥內軟，彷若雲朵般輕盈口感的舒芙蕾大受青睞，熱壓土司是唯一鹹食佐新鮮蔬果，剛剛好的輕食份量。 鬆餅內含麻糬外酥內Q，可搭配不同的淋醬。 攝影/Ray 一層一層堆疊的舒芙蕾澎澎鬆鬆、入口即化。 攝影/Ray 熱壓土司是唯一鹹食佐新鮮蔬果，剛剛好的輕食份量。 攝影/Ray

此外飲品也很多元，牛奶冰淇淋淋上express的阿法奇朵冷熱交融的滋味，加入藍甘橘醬充滿夢幻色的夢遊仙境似荔枝口味的冰沙，有鳳梨、百香果、金桔檸檬三種口味的氣泡飲，以及特調冰咖啡、珍珠奶茶等，好吃又好拍，來到「馬卡諦」就捨不得移位了！ 阿法奇朵甜品冰與熱的交融獨特口感。 攝影/Ray 超人氣的打卡熱門飲品夢遊仙境。 攝影/Ray 鳳梨、百香果、金桔檸檬氣泡飲。 攝影/Ray 飲品也很多元，有特調冰咖啡、珍珠奶茶等。 攝影/Ray

Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋

Web. https://italy1984.maccanti.com/

Fb. Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋