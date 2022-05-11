老字號餐廳注入新血 台北品茶香坐饗優雅料理

【撰文/劉育良】

2年的深根，「采采食茶」從以茶會友、進階到以食結緣，食茶不分家餐飲概念，打造「采采食茶大安概念館」獨樹一格的品茗、用餐環境。2021年因疫情而暫歇用餐空間，今年元月盛大開幕；休養生息後的再出發，更在春分過後以全新料理登場，引領饕客坐享清新、優雅風華。 「采采食茶」陳設氣質優雅，品茗用餐兩相宜。 攝影/林冠良

「采采食茶大安概念館」傳承著創辦人王陳彩霞女士豐厚的文化底蘊，「文化」是她堅持的美感與信念，她樂於將自己珍藏的古玩，以宋朝為本的細膩、雅致文人氣息的壺具，彷如收藏館的不藏私，讓踏進這裡的每一位饕客、品茗者，欣賞這些古今一脈的藝術之美。這裡傳承的是文化，這裡也與時俱進、將東方味和西方餐食兼容並蓄，是視野的高度、品味的昇華。

三位行政主廚，以待過米其林星級餐廳的各類專業，不慍不火的端出十道料理套餐，「宴客的文化」體現了王陳彩霞女士好客、好禮，把自己和好友相聚的空間，分享給更多新朋友，用餐、用茶告訴大家，這是一處東西合併、恰如其分的好所在。 三位年輕主廚，打造創意無限的優雅料理。 攝影/林冠良

1850塊普洱茶茶磚砌牆，茶香滿室

如是一個可以讓你放慢腳步，可以觀賞用1850個普洱茶茶磚砌成的茶牆用餐環境，你不只聞到了茶香，你更吃到了春華燦爛下的各式料理。年輕的主廚團隊，用珍愛這塊土地上的家鄉味，端出一道道「台灣的法式料理」的宏觀態度，「我們一直在學習，我們看到的文化，是需要時間的淬鍊和保存，但，我們在這裡，我們本身就是文化」，留法學習廚藝的主廚劉子豪，自信將南法的味道，可以巧妙地引入台灣，並和這裡特有的飲食味道做結合，「從生活中去發想，進而引起共鳴，而拉近人與人之間的距離，因為，這就是日常」。 魚鱗酥炸，別有一番滋味。 攝影/林冠良

近八成台灣食材，續保在地味

近八成的食材源自這塊土地，是我們最熟悉的味道，再從味道中去翻轉手藝，為傳統的古早味營造出新浪漫。台灣的桂丁雞搭上鴨肝、紫蘇梅，鋪上藜沙拉、松子，用紫蘇梅平衡了鴨肝的油膩感、蕎麥的脆口感。單一菜色的口感平衡，其實，也鋪陳了主廚在整套套餐中的平衡手法，見微知著。非常親民化的乾麵，配上龍蝦，台灣味與法式料理碰撞出餐飲火花，這道餐營造高貴化，卻又給人距離不會太遙遠的在地性。 桂丁雞與鴨肝，透過紫蘇梅串起巧妙味道。 攝影/林冠良 乾麵與龍蝦，口味Q彈。 攝影/林冠良

牛舌先醃上一天、再慢燉到軟化，醃製的時候加上青花椒，保留青花椒的麻味、少了辣味，在淋上猶如台南特殊地方名物的生牛肉湯的清燉牛肉湯湯品，呈現的是「南方風情」。美國PRIME等級的菲力牛，五分熟熟度和宜蘭三星蔥打製成的泥、阿里山山葵泥，在盤中口味激盪。而採用紐西蘭6個月以下的小羔羊製成的羊排，薄荷青豆和迷迭香的肉汁，令人驚豔。 牛舌為底，淋上牛肉湯，共伴好口感。 攝影/林冠良 美國牛沾三星蔥泥，中西合併於一體，創新十足。 攝影/林冠良 以不到六個月小羔羊烹煮的羊排，香嫩爽口。 攝影/林冠良 鮑魚清甜，與當令蔬食，口感與視覺兼具。 攝影/林冠良

甜點如藝術，視覺和味覺雙享受餐如此，甜點依然。豆腐、豆漿、焦糖醬油，在學藝術起家的甜點主廚戴宜庭手中，幻化成藝術作品，「以前拿筆畫圖，現在用夾子拿食材，都是完美的雕塑」，打破了甜點是套餐句號的迷思，而是十道菜中前、中、後韻的串聯，一氣呵成這道三位主廚聯手打造的料理。 以黃豆製品成豆漿、豆腐的甜點，跳脫對甜點的製作印象，一新耳目。 攝影/林冠良 甜點與茶， 飯後美味。 攝影/林冠良

作風穩健的主廚呂柏翰，體現了CHA CHA THÉ Cuisine的美感與精神。「實在」兩字，在奔放、活力、輕盈的餐食具象之餘，提供了最重要的依據使命，從選食材、研究餐食、擺盤陳設、口味調和、客人接受度，無一不是如此的嚴選，而小心翼翼的奉上。 顏色漸層堆疊，充滿藝術之美。 攝影/林冠良

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