面船帆石近國家公園海景 墾丁最美包棟別墅Villa

【撰文/Aries Huang】

後疫情期間，不敢去人太多的地方，想要更安全的旅遊，想要有國外的Fu，想要待上一整天都不會無聊，首選國境之南，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa」，最適合包棟住宿，如置身歐風異國情境，享受歐式美學早餐，貼心管家服務，可以很安心地與家人、好友相聚又不受打擾，實在太讚了！ 微光海岸館提供包棟服務。 攝影/Ray

現在的墾丁氣候溫度舒適宜人，由南台灣知名「台灣牛」牛肉麵的四學士姊妹開設，有最美民宿之稱的「姊妹沙灘別墅」，5000坪園地此時欣欣向榮，椰子樹、白水木等隨徐風搖曳，珊瑚樹的紅色果肉正耀眼，馬櫻丹繽紛綻放，處處可見恆春半島特有的烏頭翁穿梭，叫聲特別悅耳，還有樹鵲、五色鳥、紅嘴黑皮都來報到這專屬於鳥類的美食天堂。 可遠眺船帆石。 攝影/林韋言

新增遠離非洲館可包棟 感受更多樣化風格

旅宿主人二姐林麗君（Irene）總經理更特別新設置五張純白、粉紅、亮黃、鮮紅、水藍色的木椅，與綠意花園相襯，不僅成為打卡美照，坐在這裡是最佳位置，更能欣賞船帆石，一望無際的山色海景，愜意極了。這二年因為疫情影響，大家都悶壞了，二姐歡迎彼此相約來「姊妹沙灘別墅」當一頭懶牛，坐擁有陽光、海水和藍天，與世隔絕的景致，可以盡情深呼吸，入住於融合自然、藝術、品味等空間美學的《早安領事館》、《魯賓遜漂流館》、《遠離非洲館》、《微光海岸館》四棟歐式建築別墅，同時分享四學士姊妹的夢想。 最新打卡景點。 攝影/Ray 民宿主人林麗君總經理。 攝影/Ray

原本《微光海岸館》就有提供包棟服務，旅店去年下半年亦將《遠離非洲館》納入可做包棟之用。二姐表示「雖然疫情有些減緩，但是我發現人們還是害怕去人多的地方，不過又渴望接近自然，於是現行高品質包棟住宿旅遊方式成為首選，可以很安心地與家人、親朋好友聚會，又有各自獨立房間，或是做為企業犒賞員工渡假的獎勵，更適合整天只想在房間享受體驗的朋友。」 微光海岸館提供包棟服務。 攝影/Ray

將餐桌美學帶入 讓旅客享有美好視覺饗宴

《微光館》有四間臥室別墅，陳設印象巴黎、蔚藍海岸、南法風情、英倫情緣等歐風情境，《海岸館》有五間臥室別墅，展現鍾愛摩洛哥、莫內花園、白金凡爾賽、瑞典皇室、伊莉莎白等異國風情。 海岸館展現異國風情。 攝影/Ray 精心陳設餐桌布置。 攝影/Ray 微光海岸VILLA雙人套房。 套房陳設深具品味不凡。

《遠離非洲館》一樓兼具閱覽室功能的休憩大廳，新擺設原木大桌子做為餐桌使用，可以一次入住26人，擁有深受旅客喜愛，歐洲工業風格的原藝空間，享受超級無敵海景的磐石房，以藍色為基調、典雅套房的東方藍等，每一處每一隅都很適合打卡拍照。 遠離非洲館一樓休憩大廳。 入住即送迎賓點心。

「姊妹沙灘別墅」除了加強防疫所有細節，更特別將餐桌美學帶入，讓旅客享有美好視覺饗宴。包棟服務內容包括貼心的客制化迎賓午茶，綠豆蒜點心及氣泡酒，專業服務人員以及每日墾丁大街免費接駁等。翌日於《早安領事館》一樓美感餐廳，享用歐式美學早餐最令人期待，用心現做料理結合在地食材如屏東洋蔥、菜脯，鹹粿，發掘特色美食深坑豆腐乳等，更會因應旅客國情或個人喜好調整早餐內容。若不想出去覓食，中、晚餐可選擇台灣牛青花瓷牛肉麵（需另外付費），管家提供Room Service送入房內。 早安領事館一樓美感餐廳。 攝影/Ray 早安領事館一樓美感餐廳。 攝影/Ray 歐式美學早餐。 攝影/Ray

二姐說自包棟推出以來賓客反應很好，難得大家可以團聚，更喜歡園區的渡假氛圍，還有園區生態導覽、園區音樂會、墾丁生態之旅等活動，絕對不是那種一泊五食的行程可取代。誠如二姐送給入住旅客的小卡片所言「提供您最體貼的生活方式，讓您在此趟旅程擁有自家般的舒適與溫暖⋯⋯，希望這裡是您旅途中最美好的記憶，歡迎您一起入夢來。」

墾丁姊妹沙灘別墅

Web. 4sistersvilla.com

Fb. 墾丁姊妹沙灘別墅Four sisters villa