走讀勝利星村 咖啡香配濃濃書卷氣 屏東眷村文創之旅

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即使現代人手一機，在屏東縣的「勝利星村」，一如刻有眷村回憶的建築被妥善留存下來，在這裡，書本仍有無可比擬的魅力。「勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE」擁有全台密度最高的獨立書店群，特別介紹六間別具特色獨立書店，無論是喜歡徜徉在字裡行間的閱讀愛好者，又或是抵擋不住清新風格的文青網美，都可以找到喜愛的空間一隅。

「勝利星村」為閱讀愛好者設計的獨立書店散步地圖。 圖片提供/屏東文化處

小陽。日栽書屋 感受愛書者的日常

日得知，識成林，是「小陽。日栽書屋」的座右銘，屋齡已有八十多年歷史，原為自日本飛行第八聯隊退休的施伯伯所有，有緣得標接手的店主人蔡依芸一眼就被老房舍吸引，在這裡栽種出屋內瀰漫文學、藝術、童書等各式書香，庭院覆滿綠意的書屋。走進暖陽書屋，如踏入一位愛書者日常，愜意生活感讓人找回平靜，更像是每一位讀者的家，也成為歌手萬芳、作家吳明益等藝文人士常蒞臨於此舉辦活動的藝文空間。 「小陽。日栽書屋」充滿生活氣息的格局，能讓人放鬆心情。 圖片提供/屏東文化處

七木．人文空間書房 最自然的書店

結合自然生態與書店的「七木．人文空間書房」，以「裡山」為書房的營運初衷，源自於日文的「里山」，意即由住家、聚落等人們生活的「里」，與自然區域的「山」，彼此相依相存，互生共利。店主喜歡上這裡的人文氣息及繁茂的草木樹種，看見過去人們在此生活所留下的足跡，將此打造成一個舒適閱讀和學習環境，店內除了有關植物的展示區，也有替孩童設計的專區和大量繪本讀物，讓作品能變得易於閱讀。 「七木．人文空間書房」強調人們與自然的互生尊重。 圖片提供/屏東文化處

繫。本屋 品一口甜點 細嚼字裡行間

回到屏東家鄉的徐孝晴與妻子彭巧如實現書店創業夢，以「連結」之意的「繫」為名，希望將不同形式的文化和知識藉由「書店」串連在一起，書籍類別從人文社會到親子童書，以及飲食研究室相關書籍專區，不時也會舉辦講座和活動，這裡也是一間咖啡茶屋，提供正餐主食、午茶輕食，西式餐點中融入在地的族群文化，點份甜點，配杯咖啡，在已有九十年歷史的老房子裡，看見屏東不同的樣貌，值得細細品嘗。 「繫。本屋」是一間以閱讀為主、美食為輔的複合式書店。 圖片提供/屏東文化處

永勝5號 書迷必朝聖的作家之家

著名作家張曉風的舊居，少女時代時把自己房間取名為「桃源居」。已故屏東作家郭漢辰2019年起向縣政府承租這處日式老宅，不但保留作家記憶的「桃源居」，並重新打造成一間刻畫歷史記憶與推廣文學的獨立書店「永勝5號」，成為微型文學館。木格門窗、種滿花木的庭院，從建築外觀到屋內陳設都留有當初的眷村氣息，除了販售書籍，也有文創商品和午茶甜點，還可參加作家們的演講，感受文學帶來的美好。 「永勝5號」一間刻畫歷史記憶與推廣文學的獨立書店。 圖片提供/屏東文化處

南國青鳥Bleu & Book零死角美拍天堂

「青鳥Bleu&Book」創辦人蔡瑞珊在屏東縣孫立人行館中經營的「南國青鳥」，書籍類型大多以南方的文學、電影、藝術等內容為主，也會時常舉辦知識型的活動與講座，舒適空間不只是間書店，也是社區的活動中心。採光明亮的木格門窗，與簡約清新的書櫃桌椅，外觀看似酒瓶其實是咖啡的特色商品等，每一處都是好拍的打卡網美勝地，與歷史文物結合的人文風格，讓「南國青鳥」成為兼具時尚與懷舊氣息的知識殿堂。 「南國青鳥」不僅是主推「南方文學」的書店，也是打卡拍照的勝地。 圖片提供/屏東文化處

愛讀繪本屋 享受圖文帶來的純粹

店長許惠閔從一開始接觸到繪本至今已將近20年，即使現今實體書店的環境已不如過去興盛，她仍然堅持對繪本的熱愛與理念進駐「勝利星村」，推廣屏東地方故事繪本的創作，鼓勵親子共讀。「愛讀繪本屋」不只是一處舒適閱讀的空間，店內座位也可以配合活動做調整，自製的輕食飲品健康輕爽，讓人們感受到「家庭」的溫馨氣氛，無論是大人、小孩，都能在這裡發掘圖文創作的魅力，讓繪本的純粹療癒心靈。 《愛讀繪本屋》。 圖片提供/屏東文化處 大人小孩都能在《愛讀繪本屋》遇見喜歡的繪本故事。 圖片提供/屏東文化處

屏東縣政府文化處 勝利星村營運所

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