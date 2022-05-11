快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

走讀勝利星村 咖啡香配濃濃書卷氣 屏東眷村文創之旅

聯合新聞網 / Ciao潮旅
用文學一字字建構而成的作家之家「永勝5號」。 圖片提供/屏東文化處
用文學一字字建構而成的作家之家「永勝5號」。 圖片提供/屏東文化處

【整輯/AH】

即使現代人手一機，在屏東縣的「勝利星村」，一如刻有眷村回憶的建築被妥善留存下來，在這裡，書本仍有無可比擬的魅力。「勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE」擁有全台密度最高的獨立書店群，特別介紹六間別具特色獨立書店，無論是喜歡徜徉在字裡行間的閱讀愛好者，又或是抵擋不住清新風格的文青網美，都可以找到喜愛的空間一隅。

「勝利星村」為閱讀愛好者設計的獨立書店散步地圖。 圖片提供/屏東文化處
「勝利星村」為閱讀愛好者設計的獨立書店散步地圖。 圖片提供/屏東文化處

小陽。日栽書屋 感受愛書者的日常

日得知，識成林，是「小陽。日栽書屋」的座右銘，屋齡已有八十多年歷史，原為自日本飛行第八聯隊退休的施伯伯所有，有緣得標接手的店主人蔡依芸一眼就被老房舍吸引，在這裡栽種出屋內瀰漫文學、藝術、童書等各式書香，庭院覆滿綠意的書屋。走進暖陽書屋，如踏入一位愛書者日常，愜意生活感讓人找回平靜，更像是每一位讀者的家，也成為歌手萬芳、作家吳明益等藝文人士常蒞臨於此舉辦活動的藝文空間。

「小陽。日栽書屋」充滿生活氣息的格局，能讓人放鬆心情。 圖片提供/屏東文化處
「小陽。日栽書屋」充滿生活氣息的格局，能讓人放鬆心情。 圖片提供/屏東文化處

七木．人文空間書房 最自然的書店

結合自然生態與書店的「七木．人文空間書房」，以「裡山」為書房的營運初衷，源自於日文的「里山」，意即由住家、聚落等人們生活的「里」，與自然區域的「山」，彼此相依相存，互生共利。店主喜歡上這裡的人文氣息及繁茂的草木樹種，看見過去人們在此生活所留下的足跡，將此打造成一個舒適閱讀和學習環境，店內除了有關植物的展示區，也有替孩童設計的專區和大量繪本讀物，讓作品能變得易於閱讀。

「七木．人文空間書房」強調人們與自然的互生尊重。 圖片提供/屏東文化處
「七木．人文空間書房」強調人們與自然的互生尊重。 圖片提供/屏東文化處

繫。本屋 品一口甜點 細嚼字裡行間

回到屏東家鄉的徐孝晴與妻子彭巧如實現書店創業夢，以「連結」之意的「繫」為名，希望將不同形式的文化和知識藉由「書店」串連在一起，書籍類別從人文社會到親子童書，以及飲食研究室相關書籍專區，不時也會舉辦講座和活動，這裡也是一間咖啡茶屋，提供正餐主食、午茶輕食，西式餐點中融入在地的族群文化，點份甜點，配杯咖啡，在已有九十年歷史的老房子裡，看見屏東不同的樣貌，值得細細品嘗。

「繫。本屋」是一間以閱讀為主、美食為輔的複合式書店。 圖片提供/屏東文化處
「繫。本屋」是一間以閱讀為主、美食為輔的複合式書店。 圖片提供/屏東文化處

永勝5號 書迷必朝聖的作家之家

著名作家張曉風的舊居，少女時代時把自己房間取名為「桃源居」。已故屏東作家郭漢辰2019年起向縣政府承租這處日式老宅，不但保留作家記憶的「桃源居」，並重新打造成一間刻畫歷史記憶與推廣文學的獨立書店「永勝5號」，成為微型文學館。木格門窗、種滿花木的庭院，從建築外觀到屋內陳設都留有當初的眷村氣息，除了販售書籍，也有文創商品和午茶甜點，還可參加作家們的演講，感受文學帶來的美好。

「永勝5號」一間刻畫歷史記憶與推廣文學的獨立書店。 圖片提供/屏東文化處
「永勝5號」一間刻畫歷史記憶與推廣文學的獨立書店。 圖片提供/屏東文化處

南國青鳥Bleu & Book零死角美拍天堂

「青鳥Bleu&Book」創辦人蔡瑞珊在屏東縣孫立人行館中經營的「南國青鳥」，書籍類型大多以南方的文學、電影、藝術等內容為主，也會時常舉辦知識型的活動與講座，舒適空間不只是間書店，也是社區的活動中心。採光明亮的木格門窗，與簡約清新的書櫃桌椅，外觀看似酒瓶其實是咖啡的特色商品等，每一處都是好拍的打卡網美勝地，與歷史文物結合的人文風格，讓「南國青鳥」成為兼具時尚與懷舊氣息的知識殿堂。

「南國青鳥」不僅是主推「南方文學」的書店，也是打卡拍照的勝地。 圖片提供/屏東文化處
「南國青鳥」不僅是主推「南方文學」的書店，也是打卡拍照的勝地。 圖片提供/屏東文化處

愛讀繪本屋 享受圖文帶來的純粹

店長許惠閔從一開始接觸到繪本至今已將近20年，即使現今實體書店的環境已不如過去興盛，她仍然堅持對繪本的熱愛與理念進駐「勝利星村」，推廣屏東地方故事繪本的創作，鼓勵親子共讀。「愛讀繪本屋」不只是一處舒適閱讀的空間，店內座位也可以配合活動做調整，自製的輕食飲品健康輕爽，讓人們感受到「家庭」的溫馨氣氛，無論是大人、小孩，都能在這裡發掘圖文創作的魅力，讓繪本的純粹療癒心靈。

《愛讀繪本屋》。 圖片提供/屏東文化處
《愛讀繪本屋》。 圖片提供/屏東文化處
大人小孩都能在《愛讀繪本屋》遇見喜歡的繪本故事。 圖片提供/屏東文化處
大人小孩都能在《愛讀繪本屋》遇見喜歡的繪本故事。 圖片提供/屏東文化處

屏東縣政府文化處 勝利星村營運所

Web.vipzone.cultural.pthg.gov.tw

Fb.勝利星村 V.I.P Zone

相關新聞

面船帆石近國家公園海景 墾丁最美包棟別墅Villa

後疫情期間，不敢去人太多的地方，想要更安全的旅遊，想要有國外的Fu，想要待上一整天都不會無聊，首選國境之南，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa」，最適合包棟住宿，如置身歐風異國情境，享受歐式美學早餐，貼心管家服務，可以很安心地與家人、好友相聚又不受打擾，實在太讚了！

這麼可愛一定是南孩子 日本人氣插畫家松原光帶來台南美好旅宿體驗

深受旅客喜愛的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」除了帶來美好旅宿體驗外，與日本長場雄插畫家合作推出的作品也很有〝藝〞思，今年特別邀請日本人氣插畫家松原光Hikaru Matsubara，一同參與「這麼可愛一定是南孩子」2週年聯名企劃，透過幽默的繪畫風格，更加深府城之旅記憶「這麼難忘一定是住在康橋慢旅」，還可以把他收藏擁有。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

走讀勝利星村 咖啡香配濃濃書卷氣 屏東眷村文創之旅

即使現代人手一機，在屏東縣的「勝利星村」，一如刻有眷村回憶的建築被妥善留存下來，在這裡，書本仍有無可比擬的魅力。「勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE」擁有全台密度最高的獨立書店群，特別介紹六間別具特色獨立書店，無論是喜歡徜徉在字裡行間的閱讀愛好者，又或是抵擋不住清新風格的文青網美，都可以找到喜愛的空間一隅。

就在新埔 大人理想的國際藝術行旅 食在優雅與創新

走入台灣新竹最美山中園林「The One南園人文客棧」，開展游於藝、享自然、聚生活的歇心之旅。2022年，The One行旅年以「從一而行，隨心所旅─遇見你的異數人生」為軸，打造全年度大人系行旅提案，把國際藝術帶入，與30頭經典藝術牛不期而遇的驚喜，同時帶來食藝美的創新魅力，在初夏時光裡沉浸美好氛圍。

墾丁恆春私房新美食 驚艷舌尖 擄獲味蕾

旅途中發現美食是一件幸福的事，位於恆春鎮的草埔路上，在地人激推的「草埔58-6簡單料理」，注入主廚對廚藝的滿滿熱情，端出各式私房創意料理，一上桌就很吸睛，一吃更大為驚豔，值得每道都要來好好品嘗，加上寬敞庭院造景、美麗夕陽，是來恆春必吃的口袋餐廳，放鬆心情享受美食的好地方，絕對想要再次造訪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。