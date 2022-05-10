墾丁恆春私房新美食 驚艷舌尖 擄獲味蕾

【撰文/Aries Huang】

旅途中發現美食是一件幸福的事，位於恆春鎮的草埔路上，在地人激推的「草埔58-6簡單料理」，注入主廚對廚藝的滿滿熱情，端出各式私房創意料理，一上桌就很吸睛，一吃更大為驚豔，值得每道都要來好好品嘗，加上寬敞庭院造景、美麗夕陽，是來恆春必吃的口袋餐廳，放鬆心情享受美食的好地方，絕對想要再次造訪。

距離屏東海生館、鹿境不遠，位處幽靜一方、佔地遼闊、停車又方便的「草埔58-6簡單料理」本身就是一個特色景點，擁有優美庭院，超寬敞的大片綠油油草地，光是坐在石桌椅上感受微風徐徐吹來就很享受，設有造景藝術也很適合打卡拍照，紅色框景內的落日夕照更是迷人。 草埔58-6簡單料理外觀。 攝影/Ray

內部用餐空間陳設與外觀截然不同，以貨櫃、汽油桶呈現濃濃美式工業風，牆上壁貼帶有復古風，從戶外到室內有種衝突的美感，顯見店主的大膽與創意發想，整體場域舒適自在，還有包廂很適合全家、好友、公司團體聚餐。 以貨櫃、汽油桶呈現美式工業風。 攝影/Ray 設有包廂適合全家、三五好友聚餐。 攝影/Ray

西班牙蒜蝦 紅酒燉牛肉為人氣必點佳餚

老闆娘也就是主廚，非常熱愛下廚，多方學習下過功夫，廚藝經驗豐富，燒有一手好菜，因此將廚藝創意盡情發揮於「草埔58-6簡單料理」，熟悉當地海鮮食材以及在地農產作物，在她的用心巧手下，變化出一道道色香味俱全、深具內涵的中西、港式美饌，雖然店名取作簡單料理，但一點都不簡單，帶來最奢華的味蕾饗宴，價位卻很親民，讓每位來訪的旅客吃一次就愛上、大為讚許。

主打的創意料理有《西班牙蒜蝦》，選用紮實飽滿的肥美大蝦，與蒜片、香草下去爆炒，再搭配烤得酥香的法國麵包一起品嚐，帶有濃郁蒜頭香氣及微辣口感，是人氣必點的招牌料理。 西班牙蒜蝦帶有濃郁蒜頭香氣及微辣口感。 攝影/Ray

考驗主廚火候的《紅酒燉牛肉》，融合牛肉、番茄、紅蘿蔔以及屏東特產的洋蔥燉煮，肉質熟透軟嫩有嚼勁又不會太油。《雙味魚排》選用旗魚生魚片裹上麵包粉下去炸，特意只將外層炸酥脆，內層仍保有生魚片的鮮嫩，搭配蜂蜜美乃滋更是絕配。 紅酒燉牛肉肉質軟嫩有嚼勁。 攝影/Ray 《雙味魚排》選用旗魚生魚片裹上麵包粉下去炸，搭配蜂蜜美乃滋更是絕配。 攝影/Ray

《咖啡巧克力雞》用咖啡粉、巧克力粉醃漬雞胸肉後再去煎至表皮為焦，加入蔬菜丁，以及奶油、法式芥末醬、楓糖做成的醬汁，肉質帶點咖啡苦香，很獨特的風味。《剝皮辣椒五花肉》五花肉加入剝皮辣椒先醃漬再香煎，加少許的剝皮辣椒醬，香辣美味口感很對味。色彩繽紛的《橘香鮭魚佐莎莎醬》，大塊鮭魚底下襯著蘿蔓生菜，加入多種水果，淋上莎莎醬，清爽好開胃。 《咖啡巧克力雞》肉質帶點咖啡苦香，很獨特的風味。 攝影/Ray 《剝皮辣椒五花肉》香辣美味口感很對味。 攝影/Ray 橘香鮭魚佐莎莎醬清爽好開胃。 攝影/Ray

令人印象深刻道地古早味 草埔味的菜圃

日式作法的《南蠻雞》，選用鮮嫩雞腿肉，以日式燒醬下去調味沾上特製的蛋沙拉，風味更為獨特，忍不住會夾了好幾塊。簡單料理《草埔味的菜圃》，將在地特產菜脯與肉絲、所有辛香料一起快炒，這古早味的滋味好下飯，雖簡單反而令人印象深刻。湯品大推《海鮮濃湯》，新鮮採買蝦子、中卷、蛤蜊、芹菜、胡蘿蔔等滿滿好料加入麵包丁，湯鮮味美，實在好滿足。 日式作法的《南蠻雞》，選用鮮嫩雞腿肉，以日式燒醬下去調味沾上特製的蛋沙拉，風味更為獨特。 攝影/Ray 草埔味的菜圃，古早味的滋味好下飯。 攝影/Ray 海鮮濃湯湯鮮味美，料好實在。 攝影/Ray

還有隱藏版美食《貝殼飯》，主廚特選大顆的奶油貝，將糯米飯加入少許紅蔥頭拌炒，接著塞入奶油貝裡再用粽繩綁起來，糯米飯吸收海鮮湯汁更加鮮美，是一道很費工的料理，所以最好要事先預約。 隱藏版美食貝殼飯，需要事先預訂。 攝影/Ray

其它還有草埔手工春捲、三杯荷包蛋等也是饕客大推，甜點有手作奶酪、烤布蕾及各式冰飲也絕不踩雷。主廚將會推出新菜色，將帶來更多的味蕾驚喜，很令人期待，大家一起相約「草埔58-6簡單料理」見囉！Fb. 草埔58-6簡單料理