這麼可愛一定是南孩子 日本人氣插畫家松原光帶來台南美好旅宿體驗

【撰文/黃詩淇】

深受旅客喜愛的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」除了帶來美好旅宿體驗外，與日本長場雄插畫家合作推出的作品也很有〝藝〞思，今年特別邀請日本人氣插畫家松原光Hikaru Matsubara，一同參與「這麼可愛一定是南孩子」2週年聯名企劃，透過幽默的繪畫風格，更加深府城之旅記憶「這麼難忘一定是住在康橋慢旅」，還可以把他收藏擁有。 特別設置與人氣插畫家松原光合作，插畫與系列商品的打卡區。 攝影/相 王基守

太可愛了吧！位於台南安平運河旁的「康橋慢旅」從門面到公共場域，今年換上新的插畫創作帶來驚喜，取名為「這麼可愛一定是南孩子」更令人莞爾。由日本人氣插畫家松原光Hikaru Matsubara以「旅行者」作為發想，並以此延伸出一系列獨家聯名單品及期間限定的館內創作展出，引領大家穿梭於台南巷弄中，勾勒旅人們對南國的生活想像。 來自松原光插畫家的創作展出。 攝影/相 王基守

打扮南孩的生活風格 穿梭於台南巷弄中超有型

整日閒坐於「康橋慢旅」的大廳也不會無聊，結合休閒閱讀區，零食鋪、用餐區與酒吧等多功能的複合場域，洋溢溫潤木色質感，每個人都可以待在自己喜歡的一隅，現在更有了「南孩子」的相伴增添旅遊獨家精彩畫面，特別設置插畫與系列商品的打卡區，專屬於於南孩的生活風格，讓旅客盡情拍照。 色彩鮮明的插畫增添公共場域亮點。 攝影/相 王基守

松原光以8款插畫描繪8個不同旅行者，其中俏皮眨眼的「慢點笑臉」將旅店Logo隱藏在松原光經典笑臉中，如同身在天空飛翔旅人的「南國飛鳥」，而以腳踏車代步，探索府城街頭的 「Southside City Boy」，笑容自帶台南風格濾鏡，就像空氣中瀰漫的糖分一樣甜的「Foodie Girl」和走跳在戶外與都市之間的「Outdoor Man」，正在以不同步調享受台南這個城市。看到這麼活力療癒的「南孩子」一定很想帶回家吧！展示區有販售聯名10種風格單品，讓旅人也可以化身為可愛的「南孩子」。 Southside City Boy可愛南孩子。 攝影/相 王基守

穿上City Boy口袋短TEE，有白色、卡其色，台灣自創品牌Filter017設計，特選高品質厚磅棉質面料，別忘了別上慢點黃色笑臉金屬胸針添加亮點，再戴頂慢點笑臉刺繡老帽（藍/卡其色），精緻刺繡搭配舒適透氣材質更有型，加上虎虎生風PM旅行小包，很適合於府城巷弄走跳。此外，旅店更貼心設計「跟南孩走」的美食地圖，就帶著它一起上路吧！ 現場可選購旅店與松原光一同參與2週年聯名企劃，一系列獨家風格單品。 攝影/相 王基守

想要送禮，大推東洋佐佐木TOYO SASAKI玻璃杯，有Foodie Girl、Outdoor Man兩款很經典。擁有60年歷史，來自日本京都的陶瓷製造品牌，京陶窯業的虎虎生風陶瓷馬克杯，以及藍、卡其色的復古飯店門牌鑰匙圈都是不錯的伴手禮。其它商品包括與美國知名保溫壺品牌MiiR攜手合作，推出12oz隨行杯、12oz的露營杯款式，還有將台南冰菓室中暢銷口味「水果煉乳剉冰」製成的冰與菓之歌&冰菓奇緣酉鬼啤酒，皆可在旅店現場選購，或是至「康橋慢旅」官方Pinkoi、Filter017、Woden、Plain Me 等其它通路購入，喜愛松原光插畫的朋友們可別錯過了、值得收藏。 現場可選購旅店與松原光一同參與2週年聯名企劃，一系列獨家風格單品。 攝影/相 王基守 復古飯店門牌鑰匙圈&TOYO SASAKI玻璃杯。 攝影/相 王基守

熱情款待滿足味蕾 從早到晚的美食餐飲免費享用

想要盡情沉浸於「南孩子」可愛氛圍，歡迎入住「康橋慢旅」，以Kindness的品牌精神，貼心規畫有雙人、三人、四人房型，整體具質感的品味設計，簡約風格，打造如家的舒適溫馨空間。 舒適四人房視野遼闊，可觀賞運河日夜景緻。 攝影/相 王基守 標準四人房可獨立區分為兩個小房間，CP值高。 攝影/相 王基守

最讚得是餐飲美食，24小時的飲料吧、冰淇淋可隨時享用，下午3點半到晚上10點半，送上台南排隊人氣名店，連得堂煎餅、章成麥芽餅、益生堂蜜餞的小點心，到了晚上7點至10點，又準備熱食、三明治、下酒菜也是免費吃到飽，翌日豐盛的中西式早餐也令饕客們大為讚許，色香味俱求，同樣吃得心滿意足，「CP值這麼高的旅店一定是康橋慢旅」，快來與「南孩子」一起創造歡樂美好的台南之旅吧！

康橋慢旅

Web. kindnessday-hotel.com

Fb. 康橋慢旅Kindness Day Hotel