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就在新埔 大人理想的國際藝術行旅 食在優雅與創新

聯合新聞網 / Ciao潮旅
臺菜經典傳承。 圖片提供/The One南園人文客棧
臺菜經典傳承。 圖片提供/The One南園人文客棧

【撰文/黃詩淇】

走入台灣新竹最美山中園林「The One南園人文客棧」，開展游於藝、享自然、聚生活的歇心之旅。2022年，The One行旅年以「從一而行，隨心所旅─遇見你的異數人生」為軸，打造全年度大人系行旅提案，把國際藝術帶入，與30頭經典藝術牛不期而遇的驚喜，同時帶來食藝美的創新魅力，在初夏時光裡沉浸美好氛圍。

國寶雕刻家王秀杞《水牛望月》。 圖片提供/The One南園人文客棧
國寶雕刻家王秀杞《水牛望月》。 圖片提供/The One南園人文客棧

在後疫情時代，伴隨世界復甦，「The One南園人文客棧」執行長劉邦初表示The One先暖身，將格局做大，主張在地國際化，於今年初定調創造嶄新的生活提案，即日起至8月31日為「大人」安排理想的藝術行旅，盡情徜徉於南園這片「沒有牆的美術館」，與國內外藝術家相遇。

The One南園執行長劉邦初。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One南園執行長劉邦初。 圖片提供/The One南園人文客棧

全球第101場國際奔牛藝術展

尋訪東西方牛，南園同心樓前方有國寶雕刻家王秀杞的「水牛望月」石像，表達圓融、鄉土、情感意涵。

國寶雕刻家王秀杞《水牛望月》。 圖片提供/The One南園人文客棧
國寶雕刻家王秀杞《水牛望月》。 圖片提供/The One南園人文客棧

今年The One將國際奔牛藝術展領入南園，精選27頭代表各城市之經典藝術牛，以及3頭WildAid野生救援與其它公益團體合作之作品，有西瓜牛、巧克力牛、彩色牛、氣勢牛等，藏身於亭臺樓閣間、坐落風檐草原上，請您邁開步伐探索，這全球第101場國際巡禮，不容錯過。

The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧
The One國際奔牛藝術展。 圖片提供/The One南園人文客棧

國際藝術在南園，欣賞國際建築師的世代對話，臺灣建築之父漢寶德以榫接方式打造的亭臺樓閣，融合江南造景、閩式建材、巴洛克洋樓多元風格，讓南園此歇心之境懷有生生不息的靈動之氣。落成三十年後，享譽國際的日本負建築大師隈研吾亦使用榫接工法建造特殊的地景藝術「風檐」，向漢寶德大師致意，漫步風檐下，在大地綠意中享受建築連結人與自然，天地和諧共生之美。

臺灣建築之父漢寶德打造閩南建築。 圖片提供/The One南園人文客棧
臺灣建築之父漢寶德打造閩南建築。 圖片提供/The One南園人文客棧
日本建築大師隈研吾的作品「風檐」。 圖片提供/The One南園人文客棧
日本建築大師隈研吾的作品「風檐」。 圖片提供/The One南園人文客棧

品嚐在地風土滋味翻轉的辦桌菜

另外，在南園專屬的食藝美展現，劉執行長想念孩提時代的味道記憶，於是成立了經典傳承的食藝團隊。一是優雅創新辦桌，「法餐南霸天」簡天才師傅及「食材研究者」徐仲老師的指導下，將經典臺菜辦桌解構再建構，保留傳統元素，加入創新思維。二是南北貨、臺菜經典的味道傳承，The One食藝團隊與新竹東門市場的「南記行」第二代傳人邱明琴老師合作，一嚐南北乾貨脈絡下，記憶中母親手路菜的情懷。

「筍茸梅乾菜豬肉捲」創新義式肉捲與梅干扣肉。 圖片提供/The One南園人文客棧
「筍茸梅乾菜豬肉捲」創新義式肉捲與梅干扣肉。 圖片提供/The One南園人文客棧

執行長劉邦初敬邀君子與美人走入最美山中園林，享受江南、閩南建築之美，於最有靈氣的「南亭」看開闊九重山，隨本心遊歷欣賞國際藝術，品嚐蘊含時光滋味的食藝體驗，一切舒心愉悅。

The One南園人文客棧

Web. nanyuan.theonestyle.com

Fb. The One南園人文客棧

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