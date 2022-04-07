沉浸式放鬆新板輕旅行 美食美湯尊寵五感體驗

【整輯/昭子】

喧囂都會裡，難得有一處讓人可以深呼吸的有氧場域，開業二年多來，「傑仕堡有氧酒店」以人為本，致力於營造家的歸屬感，提供舒適住宿環境，獨具特色美饌，紓壓的休憩設施，深得旅客讚譽好評，更於110年新北市優良旅館評選中，榮獲最高品質肯定「金獎」殊榮，為旅人製造每一段下榻的美好回憶。 17樓日式景觀大浴場，一邊泡湯一邊欣賞城市日夜美景。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

位於新北市板橋站樞紐中心，新光傑仕堡有氧園區內建構有新光音樂廳、健檢中心、商務長租宅、JX健身俱樂部及「傑仕堡有氧酒店」，距離捷運環狀線板橋站、板南線新埔站2號出口步行約8-10分鐘，交通便利、位置優越，深入感受新板特區獨特魅力與有氧園區的歡樂活力。 客房溫暖舒適，適合情侶、閨密好友旅遊首選。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

走進如城市秘境般的釋放空間，大廳整體呈現內斂沉穩質感，馬賽克拼貼的牆面以藍色調呼應大自然，閒坐於各具特色的沙發座椅恬靜愜意，隨著服務人員親切問候，開啟美好度假時光。 大廳呈現內斂沉穩質感。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

酒店共有204間房，分為客房及套房4種房型，透過建材、原木色系、暖灰漆面陳設簡約風格，如居家般的溫暖自在。每間房都有大面落地景觀窗，英國皇室御用斯林百蘭床墊，浴廁乾濕分離，更針對男女使用習慣，與和成獨家研發的智慧免治馬桶。非傳統式的雙面開放衣櫃，牆面任意掛設計頗具巧思。15坪套房設有小客廳、更衣間、化妝檯等，寬敞衛浴設有雙洗手台，超大美型浴缸可邊泡澡邊遠眺新板地區星空夜景，浪漫指數破表！ 每間房皆擁有落地景觀窗。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

日式景觀湯泉可一覽高樓城市日夜美景

公共休憩設施，於最高樓層17樓建置男女日式景觀大浴場，房客可免費使用。浮世繪掛畫更添和風風情，特別自日本引進人工碳酸泉，泉質弱酸性（PH5.0-5.5），可讓肌膚柔滑保持水潤，泡湯同時更可一覽高樓城市日夜美景，獨享新北都市天際線。 泡湯同時更可一覽高樓城市日夜美景。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

另設有北海道神黑石岩盤浴，以天然礦石加熱後釋放出遠紅外線與負離子，只要輕鬆躺在岩床上，能有效促進體內新陳代謝，加上SPA芳療按摩，讓旅人完全消除整日的旅行疲憊。 神黑石岩盤浴可放鬆疲勞促進新陳代謝。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

想要運動舒展，住宿搭配指定方案或優惠價加價使用JX健身俱樂部，寬敞明亮舒適的健身運動空間，除了擁有專業教練群，場館內皆使用最新穎、專業的運動器材，更獨家引進瘋迷全球的Bungee Workout蹦極運動，還有水中飛輪、Zumba、熱瑜珈等多元活力課程體驗。 寬敞明亮的JX健身俱樂部。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

美食多元，特別與餐飲品牌合作，一樓有路易莎咖啡LOUISA COFFEE，是愛好精品咖啡者的絕佳首選。板橋在地起家的布娜飛比利時啤酒餐廳BRAVO BEER提供250種比利時精釀啤酒，窯烤手工薄皮披薩等美饌。位於二樓的光焙若蔬食餐廳「SUN BERNO」，SUN代表陽光能量，BERNO取自義大利文，為最好、好吃的意思，提供新鮮、健康、創新的義式精品咖啡及爐烤披薩、異國蔬食料理，舒服無負擔的暖食饗宴。 二樓「光焙若蔬食」饗蔬食料理。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

同樣位於酒店二樓，全台第一家丹生炊事餐廳「Tan Shou」，為路易莎集團跨界打造新創餐廳。「丹生」取自日本地名，為眾多美食集結處之寓意，「Tan Shou」也與台語諧音「趁熱」相似，其喻提供暖心又幸福的美味鍋物料理。湯底由主廚精心搭配燉料慢火熬製而成，鍋物菜色結合台灣在地食材、主廚手工漿丸、古早味清冰等，加上雅致樸質的用餐空間，讓人心境自然沉澱，細細品賞，暖身又幸福。

樂。時光住房專案享鍋物料理或蔬食套餐

「傑仕堡有氧酒店」現正推出「樂。時光」住房專案，即日起至2022年6月30日止，將五感感官「視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺」結合於住宿過程中，專案內容包括「光焙若蔬食舒活雙人套餐」或是「丹生炊事雙人鍋物料理晚餐套餐」2選1，加贈使用岩盤浴30分鐘及「國定古蹟-林本源園邸」門票2張，可一探板橋古城的風華韻味。

好康不只這樣，凡預訂專案且入住指定日期（週六），可免費預約參加開運塔羅牌占卜及香氛精油DIY活動；邀請塔羅牌占卜老師為旅客指點迷津、趨吉避凶，以及香氛老師傳授香氛知識，調製個人專屬的開運香氛，要讓您嗅好運，旺虎一整年！ 傑仕堡有氧酒店外觀。 圖片提供/傑仕堡有氧酒店

傑仕堡有氧酒店

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