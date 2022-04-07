關渡自然公園自然中心 打造互動與想像的樂趣體驗 關渡自然展全新亮相

【撰文/黃詩淇】

結合創新科技的「關渡自然展」，日前於「關渡自然公園」自然中心展出，帶來生動有趣內容，由「西米創意設計」總策劃，與「臺北市政府產業發展局」、「臺北市野鳥學會」產官學界協力完成，希望讓大家了解自然公園悠久歷史，探究濕地奧妙，認識可愛的飛羽精靈，進而體會生態保育的重要，一起來守護這塊美麗濕地生生不息。 鳥類插圖/李政霖老師 繪製

就像一位老朋友，「關渡自然公園」陪伴臺北市民20多年了，策展總監「西米創意設計」蔡歐寶表示，此次自然中心新推出的「關渡自然展」，一見面想要跟大家說「好久不見，你好嗎？」可能你在五年前、十年前有來過或是從未造訪，都希望你能夠重新回來這裡，觀賞與以往更不一樣的展覽，更歡迎和都會裡難得可見的動物們打招呼，看看老朋友，認識新朋友。 全新亮相關渡自然展。 攝影/CCC 「關渡自然公園」陪伴臺北市民20多年了。 攝影/鍾晉豐

以圖像 多媒體影像 互動式體驗呈現生動內容

去年深受歡迎的「故宮魔幻山水歷險」，北投溫泉博物的「山丘下的北投盛會」，以及目前正在澎湖展出的「水下探索號」，高雄科學工藝博物館的「太空飛行探索展」等，都是出自「西米創意設計」之手。蔡總監說「西米第一次承攬純自然的展覽，深感榮幸，我們用謙卑態度及好學的心態做足功課，除文字外，團隊運用大量圖像、 多媒體影像、互動式體驗呈現，期透過展示空間與戶外的想像場域作視聽上的串聯，引領遊客更貼近自然生態，讓大家用輕鬆態度學習，不僅長知識更能拉近親子間關係。」 西米創意設計團隊 （左）企劃蕭嘉葦丶（中）策展人蔡歐寶丶（右）展覽執行詹邠。 攝影/CCC

「關渡自然展」展出空間為一樓的關渡生態池， 二樓的關渡測候站， 中心和戶外皆設有語音導覽。內容設定四大主題，一「自然．生萬物」，在「濕地大公園」利用ASMR（讓耳朵懷孕）概念，一進來聽到淡水河流聲、各種鳥叫聲，營造濕地情境，並透過濕地的剖面分析，互動牆以及精選24 種動物，36 種植物繪製的數位化3D 立體圖像，創造出魔幻寫實，有助於遊客更輕易辨識，觀其不同的角度和深度。 關渡自然中心和戶外皆設有語音導覽，可深入了解園區生態。 攝影/鍾晉豐 透過互動牆的設計，一起來探索濕地大公園上可愛居民們的多樣性。 攝影/CCC

整座園區模型說明濕地對都市環境的重要，如同「大地之腎」，具有過濾淨化水質防洪等功能。「地底的奧秘」以剖面示意加上影片說明鳥喙的造型與長度，相當生動有趣。 整座園區模型說明濕地對都市環境的重要，稱為「大地之腎」。 攝影/CCC

鳥界亞太航運中心 關渡每年吸引冬夏候鳥入境

主題二「觀察．窺奇妙」，於「大地的生命」藉由生態展示缸，縮小版的水田濕地觀察休耕後的環境樣貌及生活其中的各種生物。 縮小版的水田濕地觀察休耕後的環境樣貌及生活其中的各種生物。 攝影/CCC

「飛翔軌跡」標示候鳥遷徙的途徑，位在基隆河和淡水河交匯之處的關渡濕地，每年可吸引超過60 種候鳥入境，何其幸運！再來學習如何當「一日自然學家」，自我挑戰對「關渡自然公園」的知識掌握有多少？「跟著水去旅行」看看埤塘、河口、草澤等各種水域環境的生態多樣性，發現更多關於大自然不可思議的奧秘。 「飛翔軌跡」標示候鳥遷徙的途徑。 攝影/CCC 學習如何當「一日自然學家」。 攝影/CCC 「跟著水去旅行」發現更多關於大自然不可思議的奧秘。 攝影/CCC

很難想像這裡曾經堆滿垃圾廢土、廢水汙染問題嚴重，主題三「守護．見未來」，展示說明「關渡自然公園」成立的歷史背景與使命，「濕地保育員」的工作內容，以及正視外來物種「關渡新住民」對於侵害環境的嚴重性，「關渡經典國際典範」，揮起雙手一起來體驗關渡濕地的三段過往與願景時光。

二樓的關渡測候站，主題四「鳥目．探濕地」更好玩，「見羽知遷徙」經由一根羽毛，認識一隻鳥類，牠可能來自西伯利亞或是非洲等地。「奇翼幻境」打開想像力，化身為鳥類展翅高飛，這裡更像是「鳥築飯店」，累積的鳥類紀錄曾經高達300多種。在「賞鳥眺望區」透過一架架高倍率望遠鏡和即時監視影像畫面捕捉鳥兒身影，當您發現特別的鳥類時，「賞鳥日誌」歡迎在黑板上寫下來分享。 「奇翼幻境 」打開想像力，讓我們一起化成喜歡或嚮往的鳥類。 攝影/CCC 透過望遠鏡或看看即時監視影像畫面，捕捉鳥兒們的生活姿態。 攝影/CCC

一同為鳥類的生態保育和濕地永續發展盡心

蔡歐寶策展總監說此次最大的收穫除了透過3D數位圖鑑重建，「西米創意設計」得以將精選的關渡生物群可以永久記錄保存外，更欣喜能夠留下一個永續的概念，面對自然，人類原來很如此渺小，透過全新的「關渡自然展」從小教育，保持謙卑的心態，保有貼近自然的心。

美麗的「關渡自然公園」就像一座無圍牆博物館，帶來五感豐富體驗，好像真的融入你是一隻鳥、自由想像，共享這塊富饒坔（ㄉㄧˋ）寶，也希望每個人時不時的回來走走，看看這飛了好久、遠從世界各地而來的鳥兒，有興趣成為賞鳥的觀察家，並將關懷化作積極行動，肩負社會責任，一同為鳥類的生態保育和濕地永續發展盡一份心，守護著臺北的未來，讓下一代得以享有這片土地的豐盈之美。 每年的秋末舉行「臺北國際賞鳥博覽會」，數以千計的雁鴨、鷺鷥、鷸鴴科水鳥開始群聚。 鳥類插圖/李政霖老師 繪製

台北市野鳥學會超過20年的努力復育與保護

現在我們看到嶄新的「關渡自然展」，整個園區生機盎然的活躍景象，真的很感謝「社團法人台北市野鳥學會」20多年來的經營管理，張瑞麟理事長表示這57公頃的濕地，從原本滿地的廢土和垃圾到一步步復育成功，一路走來從零到有實在很不容易，因為學會屬於NGO非政府組織，需自負盈虧，這期間面臨很多營運的衝擊，雖然這二年的疫情影響甚鉅，不過我們把它當作是甜蜜的負擔，有責任持續保留這片土地。 社團法人台北市野鳥學會張瑞麟理事長，對於園區的鳥類如數家珍。 攝影/CCC

在「台北市野鳥學會」，所有志工以及企業團體贊助合作努力下，讓「關渡自然公園」不只是給鳥棲息的樂園，還有其它教育功能存在，不僅是大臺北地區重要的自然學習中心，也成為臺灣第一個獲得環境教育場域認證的單位，並得到聯合國教科文組織認可，收錄為「拉姆薩爾濕地中心的典範」，以及國際濕地夥伴網絡（Wetland Link International, WL）I的亞洲會員，很驕傲地將臺灣生態保育、復育的成功經驗推向國際。這些對於學會來說，皆是加分的鼓勵，不過理事長更希望國人能夠共襄盛舉，不論是捐款贊助或是加入志工行列，只要有一顆熱愛這片土地、熱誠的心，歡迎大家一起來守護臺灣第一個自然公園，臺北市最後一塊濕地淨土。 「關渡自然公園」為臺北市的綠色寶石。 攝影/CCC

全世界有9大候鳥遷徙路線，臺灣即位在東亞澳這個遷徙路線的中間點，所以幾乎很多的水鳥會經過關渡準備在此度冬，尤其是到了三、四月時，園區非常活躍，候鳥們會換上漂亮的羽衣，準備要回去北方的繁殖地，如雁鴨科、鷸鴴科；在地留鳥最常見的高蹺鴴擁有一雙粉紅色長腳，身上黑白分明的羽毛，於自然中心二樓透過高倍望眼鏡可看到高蹺鴴寶寶走來走去好可愛，還有翠鳥、小鸊鷉、黑枕藍鶲、綠繡眼、大卷尾等都進入繁殖的季節，忙著育雛、築巢，好不熱鬧！ 自然中心二樓設有軍方使用的高倍望眼鏡，畫面更清晰。 攝影/CCC

園區裡設有專業的導覽人員解說，更可以透過這次全新登場的「關渡自然展」，經由互動設施、聲光效果的設計，讓參觀者從中獲得更多的知識，加深遊客的印象，進而想要關心這塊濕地，成為我們的一員。另對於生態旅遊有興趣者，理事長也歡迎加入「台北市野鳥學會」，會依照不同的季節，每個月帶領會員到臺灣各地去賞鳥，尋找鳥的蹤跡。

當然就近至臺北市的綠色寶石賞鳥就很讚，歡迎大家有空多到「關渡自然公園」走入濕地、融入自然，適合親子共同參與、寓教於樂。理事長建議每個季節來報到，感受四季的變化，購買年票可以享該年度無限次入園優惠，閒坐在咖啡廳喝咖啡，看群鳥在你面前飛舞，或是享受自然公園的靜謐，想像自己就是一隻鳥，沉浸於臺北市專屬的後花園是如此悠然自在！

關渡自然公園

Add.臺北市北投區關渡路55號

Tel.+886-2-2858-7417

Web.https://gd-park.org.tw/

Fb.關渡自然公園Guandu Nature Park

※開放時間、入園需購票，請詳閱官網。

財團法人台北市野鳥學會

Web.www.wbst.org.tw

Fb.台北鳥會WBST

西米創意設計

Web.www.cmi-e.com

Fb.西米設計