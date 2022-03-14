就愛這一味 大菜小作 經典古早味家常料理新菜上桌

【撰文/Emly】

喜歡「丰盛町」餐廳的白髮魔女鍋、阿婆紅燒肉、皮蛋蒼蠅頭等台式新風味嗎？主廚揉合傳統與創新，推出多道新菜色，從黑白滷、砂鍋菜、潮茶等，重現記憶中的家常菜，適合2～6人用餐，小家庭也能輕鬆享用，就在「臺中公園智選假日飯店」一樓日曜天地OUTLET中庭，絕對擄獲您的味蕾。 適合2～6人用餐，小家庭也能輕鬆享用。 攝影/Ray

除了保留深受好評的經典料理外，咱抬槓好所在，「丰盛町」台式茶餐廳熱情獻上多款新菜色，老菜新作、大菜小作，古早美味更升級、更精緻。主廚發揮創意，較為清爽的白滷味「蔥油烏骨雞」，將少見、營養成分比一般雞肉更高的新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上蔥油醬料，肉質軟嫩、香氣四溢、口感更棒。 白滷味蔥油烏骨雞肉質軟嫩、香氣四溢。 攝影/Ray

「丰味滷水盤」則是由主廚親自找藥材做成滷包，滷過的豆干、鴨胗、腱子肉、杏鮑菇味道不死鹹、好涮嘴。原汁原味的黑滷味，新品「金針菇豆皮」，簡單食材開胃可口吃不膩。

可單點或選套餐 適合2～6人輕鬆享用

在燒煸炒燴部分，「蟹肉巴可莉」，巴可莉取自青花菜的別名，將蛋白、蟹肉打成芡汁，淋在青花菜上面再點綴橘色蝦卵，色香味俱全。「青龍嚇皮蛋」，先用蒜頭爆香，將炸過的皮蛋、不辣的青龍椒一起快炒收汁，鹹香濃厚好下飯。「粉蒸五香肉」，主廚以自製配方醃製豬軟骨再均勻裹上蒸肉粉，軟骨軟嫩、綿香口感，富含鈣質和膠質，讓人欲罷不能。 巴可莉取自青花菜別名，蟹肉巴可莉色香味俱全。 攝影/Ray 鹹香濃厚好下飯的青龍嚇皮蛋。 攝影/Ray 粉蒸五香肉軟骨軟嫩、綿香口感。 攝影/Ray

以蔭瓜仔肉做成的「蔭肉小丸子」，渾圓飽滿、紮實有彈性，小巧小口剛剛好。充滿麻油香氣的「麻蝦扒麵線」，這道地記憶中的台灣味，暖胃又暖心。砂鍋菜「土魠魚白菜滷」，南部的作法，融入土魠魚、白菜滷，料理味道有層次、滿滿鮮甜好味。 以蔭瓜仔肉做成的蔭肉小丸子，小口剛剛好。 攝影/Ray 充滿麻油香氣的麻蝦扒麵線。 攝影/Ray 砂鍋菜土魠魚白菜滷，滿滿鮮甜好味。 攝影/Ray

「丰盛町」向來最受歡迎的砂鍋湯，此次新推出的「老菜脯雞湯佐雞絲麵」，時間淬鍊的陳年味，溫補食材老菜脯（醃製蘿蔔）被稱為台灣黑人參或台灣黑松露，富含豐富營養素，老菜脯其獨特香氣，不用調味即讓一鍋的雞湯更顯甘鮮味美，再加入些許新鮮蘿蔔更提味，老菜新吃法，搭配雞絲麵，是進補養生的好湯品。 老菜脯雞湯佐雞絲麵是進補養生的好湯品。 攝影/Ray

「剝皮辣椒雞」，食材單純，有娃娃菜、土雞腿肉、剝皮辣椒加少許豬肚，湯頭甘甜微辣，雞肉鮮嫩可口，溫暖脾胃，提升免疫力。呷呼飽的「炸蛋豬油木桶飯」，自製提煉豬油，帶有淡淡紅蔥頭香味，香酥的炸蛋半生熟，蛋黃與豬油完美融入飯裡，看似平凡，讓人回味許久，重溫兒時的想念滋味。 剝皮辣椒雞湯頭甘甜微辣，雞肉鮮嫩可口，溫暖脾胃。 攝影/Ray 懷念古早味，炸蛋豬油木桶飯醬香迷人不膩口。 攝影/Ray

加入蔬菜 各式飲品更營養美味又健康

除了開胃小品、闔家菜餚、湯品、甜點外，「丰盛町」對於飲品也很講究，別家喝不到的健康蔬果汁、凍檸飲、創意茶品等，像是「擋不住旺來汁」，呈現綠色的鳳梨汁加入青江菜，富含豐富葉綠素，「不棄嫌芭樂汁」帶點紫色，原來是加了含有青花素的紫高麗菜，招牌「重磅綠拿鐵」多加了芭樂、堅果提味，含有2倍的蔬菜量，也是養生蔬果汁，喝起來很有飽足感。每道餐飲皆值得嚐嚐，絕對不踩雷，超值又滿足。 別家喝不到的健康蔬果汁、凍檸飲、創意茶品。 攝影/Ray