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最喜歡到藝人開的店 為紓壓而生 新生代女演員王淨又一完美力作

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

【撰文/黃詩淇】

多才多藝的、作家藝人王淨與在美容產業深耕多年的姊姊Maple共同創立芳療SPA品牌，「Feathery Spa翩翩芳廂」於2月正式開幕，隱身於南京東路商圈內，一處鬧中取靜、可以放鬆的療癒之所。

王淨與姊姊Maple共同創立芳療SPA新品牌 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
王淨與姊姊Maple共同創立芳療SPA新品牌 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

創立「翩翩芳廂」希望提供一個舒適完整又隱密性高的包廂空間，可以充分地自我放鬆，靜靜的享受精油帶給人的美好。姊妹倆異口同聲說平時就有按摩習慣固定紓壓，從平價芳療課程到星級飯店奢華體驗，各式SPA皆體驗過，對精油芳療很有研究，因此完全能深知消費者的需求。

圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

首先在空間氛圍的營造，Maple選擇大地溫暖色系、偏莫蘭迪色的清新感構築場域基調，再搭配灰階沙發與木質地板、櫃體組合，整體呈現溫潤質感，簡單純粹、有溫度就很舒服，讓每位賓客從一進入「翩翩芳廂」，心境上自然平靜、沉澱。

整體空間打造現代簡約風格，讓人心境上自然沉澱。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
整體空間打造現代簡約風格，讓人心境上自然沉澱。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
翩翩芳廂提供靜謐、全然釋放的療癒之所。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
翩翩芳廂提供靜謐、全然釋放的療癒之所。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

Maple認為優質的按摩，前置作業和後續收尾都很重要，因此在進入療程前，芳療師會針對每位貴賓的身體狀況做評估，並推薦合適的課程及提供四款以法國、德國進口精油所調和的專屬精油供貴賓選擇，為此王淨與Maple還特地去上相關課程，鑽研各式精油療法與功效，像是柑橘類精油可以安撫情緒，鼠尾草精油能幫助放鬆，讓賓客先行選擇2款喜歡的味道或是建議適合療程之精油，接著進行有促進循環與淨化作用的高山茶足浴。

提供法國、德國進口精油所調和的專屬精油。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
提供法國、德國進口精油所調和的專屬精油。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
進行療程前提供高山茶足浴促進血液循環。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
進行療程前提供高山茶足浴促進血液循環。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

目前提供9項療程，所有芳療師都具有5年以上的專業經驗，以沉穩、輕柔力道，充滿韻律節奏的按摩手法深層調理，針對上班族肩頸僵硬，Maple建議可選擇深層全身紓壓療程，想要改善手腳冰冷及經痛不適，不妨試試亞利桑那熱石療程，為追求天鵝頸美感，王淨則大力推薦3D-V型拉提肩頸紓壓療程，對於促進臉部血液循環，改善肩頸線條很有助益。

相約閨密一起享受，隱密不受打擾的獨立包廂。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂
相約閨密一起享受，隱密不受打擾的獨立包廂。 圖片提供/Feathery Spa翩翩芳廂

最後貼心提供養生茶及淨媽因應季節性所客製的手工餅乾，閒坐於此細細品嘗，結束完美紓壓時光。Maple說取名「翩翩芳廂」，就是希望賓客於療程結束後身體感受變輕盈了，心情輕鬆了，好像翩翩起舞！

Maple強調芳療師於療程期間並不會過度推銷，而是會提供身體保養的專業建議。為慶祝開幕提供多項優惠，快來享受這一趟身心靈完全舒放的美好體驗，相信您會愛上「翩翩芳廂」！

Feathery Spa翩翩芳廂

Web. www.featheryspa.com.tw

Fb. FeatherySpa翩翩芳廂

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