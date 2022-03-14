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週四龍蝦狂饗日吃到飽 饗樂假期享奢華晚宴

聯合新聞網 / Ciao潮旅
週四龍蝦狂饗日活動，主廚展演來自海洋中的豪華美味。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店
週四龍蝦狂饗日活動，主廚展演來自海洋中的豪華美味。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店

【整輯/Emily】

沒有看錯，一道道豪華的龍蝦料理可以盡情吃到飽！位於信義計畫區內的「台北寒舍艾美酒店」，具食尚品味創新，完美呈現各國風味料理的「探索廚房」自助餐廳，自2月底開始，特於每週四午晚餐時段，在各餐檯上供應各式龍蝦料理，「週四龍蝦狂饗日」瞬間引起饕友們奔相走告、熱烈捧場，活動至4月28日止，機會難得，絕對手刀要快！

探索廚房空間設計具食尚品味創新。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店
探索廚房空間設計具食尚品味創新。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店

饕友1+1活動 大啖來自海洋的豪華美味

「探索廚房」的廚藝團隊各自盡情揮灑來自海洋的豪華美味，精心現做中式、西式、泰式及日式等不同風貌的龍蝦料理，精彩菜色包含經典中華料理「酒釀乾燒波士頓龍蝦」，蝦肉Q彈、酒釀醬汁酸甜入味。義式風情的「松露龍蝦海鮮披薩」，擁有APN拿坡里披薩職人協會認證的窯烤披薩、皮薄酥脆，鋪上松露、龍蝦、海鮮等滿滿配料，誠意十足。「泰式涼拌蟹肉龍蝦鉗沙拉」，龍蝦鉗份量十足，酸辣口感清爽好開胃。

露龍蝦海鮮披薩皮薄酥脆，鋪上松露、龍蝦、海鮮等滿滿配料，誠意十足。 攝影/盧大中
露龍蝦海鮮披薩皮薄酥脆，鋪上松露、龍蝦、海鮮等滿滿配料，誠意十足。 攝影/盧大中
泰式涼拌蟹肉龍蝦鉗沙拉，龍蝦鉗份量十足，酸辣口感清爽好開胃。 攝影/盧大中
泰式涼拌蟹肉龍蝦鉗沙拉，龍蝦鉗份量十足，酸辣口感清爽好開胃。 攝影/盧大中

日式和風滋味更多元，「龍蝦花壽司」豐富餡料、多層次的風味組合，忍不住下手一個接一個。「龍蝦鮭魚卵丼飯」嘴裡滿溢海洋鮮滋味，「龍蝦鉗味噌湯」鮮甜又營養，炸成金黃酥脆的「龍蝦天婦羅」沾點七味粉美乃滋，更是絕配！還有每日午晚餐供應每位成人每餐期一份「清蒸龍蝦佐海膽魚子醬」，下午餐期無限量供應。另外，即日起至3月31日，餐廳推出「饕友1+1」活動，凡於週一至週五下午餐期至「探索廚房」用餐，即享買一客送一客的優惠，平日下午餐優惠價，兩人同行一人免費，大家相約一起在愉快的午後吃好吃滿、尊寵味蕾。

龍蝦花壽司豐富餡料具多層次風味。 攝影/盧大中
龍蝦花壽司豐富餡料具多層次風味。 攝影/盧大中
一口咬下金黃酥脆的龍蝦天婦羅。 攝影/盧大中
一口咬下金黃酥脆的龍蝦天婦羅。 攝影/盧大中
龍蝦鮭魚卵丼飯滿溢海洋鮮滋味。 攝影/盧大中
龍蝦鮭魚卵丼飯滿溢海洋鮮滋味。 攝影/盧大中
限量供應清蒸龍蝦佐海膽魚子醬。 攝影/盧大中
限量供應清蒸龍蝦佐海膽魚子醬。 攝影/盧大中

一泊二食優惠 共度難忘的微醺之夜

想要盡情欣賞「台北寒舍艾美酒店」展示在空間各處的當代藝術品嗎？以「光和影」作為思維主軸，讓每件作品或裝置藝術於每個角度觀看都很有意思，入住豪華客房即可從早到晚沉浸如藝廊般的美好時光裡。

豪華客房尊榮雅致。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店
豪華客房尊榮雅致。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店

歡迎蒞臨，酒店現正推出「饗樂假期」住房專案，入住豪華客房優惠價，入住當晚即可以在房間內，由專人提供餐車服務，免費輕鬆享用海陸雙人客房餐飲及精選紅酒乙瓶，一邊可以飽覽霓虹閃爍的都會夜景，一邊品嘗奢華晚宴，共度難忘的微醺之夜。

「饗樂假期」住房專案加贈精選紅酒乙瓶。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店
「饗樂假期」住房專案加贈精選紅酒乙瓶。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店

精緻美饌包含「黃金蟹海鮮沙拉配覆盆子油醋汁」，生菜沙拉點綴新鮮水果，搭配鮮甜黃金蟹腳，並以酸甜清爽的果醋提味，輕盈無負擔。「清蒸龍蝦佐蒜味鮭魚卵」以清蒸方式保留龍蝦原味，佐以炭烤季節鮮蔬，沾著濃郁的蒜味醬料搭配入口即化的鮭魚卵，為美食更增風味。「爐烤美國肋眼牛排搭威士忌醬汁」將油花飽滿且分布均勻的美國肋眼牛排，烤至外皮焦香、內層肉質軟嫩且呈現粉紅色澤，淋上以牛肉高湯與威士忌製成的主廚手作醬汁，太銷魂，再以主廚精選的浪漫法式甜點為豪華晚餐畫下甜蜜句點。

入住豪華客房免費輕鬆享用海陸雙人大餐。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店
入住豪華客房免費輕鬆享用海陸雙人大餐。 圖片提供/台北寒舍艾美酒店

一覺安穩入夢好眠，翌日晨起，可以在房內從容地沖泡咖啡，感受法式女人的優雅，接著於「探索廚房」品嘗豐盛的自助早餐，以美食饗宴開啟美好一天。

「饗樂假期」除了享有一泊二食的住房專案優惠外，入住前60組還加碼贈送精品完美女人系列的極致淡香精與護手霜，清新花香帶點果香，迷人氣息為之陶醉。此外，亦可選擇每晚加價即可升等至擁有18坪空間寬敞時尚唯美的主管套房，精彩三月就在「台北寒舍艾美酒店」，好好寵愛自己吧！

入住其中欣賞城市日夜美景。 攝影/盧大中
入住其中欣賞城市日夜美景。 攝影/盧大中

台北寒舍艾美酒店

Web. www.lemeridien-taipei.com.

Fb. Le Méridien Taipei台北寒舍艾美酒店

禁止酒駕.酒後不開車安全有保障

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