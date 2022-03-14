花火20 陪你遊行 邀您歡慶澎湖花火20週年

【整輯/昭子】

澎湖夏天重頭戲「2022澎湖國際海上花火節」20週年盛大登場，澎湖縣政府加碼推出「花火20 陪你遊行」，活動4月16日下午將由縣府廣場出發一起來熱鬧踩街，遊行中正、仁愛、民權、民生路，將馬公市街區化為行動舞台，最後進入觀音亭主場點亮「花火20澎湖光塔」，同時欣賞花火節第一套「澎湖限定」絢麗花火秀和花火20無人機科技燈光秀，為澎湖國際海上花火節20週年盛大歡慶。

澎湖縣政府旅遊處表示，廣邀招募觀光旅遊相關團體、公協會、學校、社區、街頭藝人、企業團體及一般民眾、遊客報名參加一起踩街，以「光/LIGHT/LINE-花火20澎湖之光」繽紛光亮主題創意DressCode，組成具有澎湖海洋觀光特色及在地文化風采的繽紛踩街隊伍，另外歡迎有表演熱忱、有特色、有亮點的團體參加徵選成為花火20獎勵踩藝團體，將可獲得獎勵金補助，邀請您成為花火遊行閃亮新星。 花火20專團-懶缸藝術-赦天琴箕。 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科 花火20專團-懶缸藝術-魔化龍戩。 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科

本次特別推出限量彩蛋活動，為鼓勵澎湖鄉親與遊客報名並遊行活動裝扮繽紛光亮創意DressCode，準備50套繽紛旗袍提供參加報名者免費體驗穿著踩街遊行，讓民眾穿上美麗的旗袍穿越時光回到民初，澎湖擁有全台最古老也是保存最完善的眷村-篤行十村，濃厚的懷舊氣息讓許多遊客流連忘返，縣府帶領大家一起COSPLAY，成為馬公街頭最閃亮的旗袍女郎。 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科

同時也歡迎大家踴躍報名參加遊行，縣府在遊行現場將準備精彩的表演和專屬神秘小禮物，一般民眾和團體報名自即日起至3月27日止，獎勵踩藝團體報名日期自即日起至3月20日止。活動詳情請上澎湖Travel網站https://penghutravel.com及花火節FB、IG粉絲專頁下載報名表，一般民眾可透過線上google表單完成報名，報名並全程參與活動即可獲得專屬神秘小禮物，數量有限，額滿為止。 花火20專團-鐵四帝-五虎將。 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科 花火20專團-鐵四帝-五虎將。 圖片提供／澎湖旅遊處觀光促進科