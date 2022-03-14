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不用出國也能玩雪 太讚了台中港每天都下雪

聯合新聞網 / Ciao潮旅
「SNOWTOWN雪樂地」入口處，巧虎和好朋友們正歡迎大家的到來。 攝影/相 王基守
「SNOWTOWN雪樂地」入口處，巧虎和好朋友們正歡迎大家的到來。 攝影/相 王基守

【撰文/黃詩淇】

無須傻傻等寒流級報到，不必辛苦舟車勞頓跑去合歡山，現在不用出國也能看雪、玩雪、打雪仗囉！位於台中港三井Outle，「SNOWTOWN雪樂地」，台灣第一家室內恆溫雪場，由威秀影城引進日本獨家技術，雪片由乾淨的水質製成且不含化學藥劑，大家都可以在舒適溫度中輕鬆體驗戲雪樂趣！

現正推出「出發吧！巧虎好朋友雪之旅」，處處可見巧虎身影。 攝影/相 王基守
現正推出「出發吧！巧虎好朋友雪之旅」，處處可見巧虎身影。 攝影/相 王基守

台中港三井Outlet除了可以盡情享受購物樂趣與大啖各式美食，商場內還有一座超大的室內恆溫雪場，「SNOWTOWN雪樂地」座落位置顯明，就在60公尺高的海景摩天輪旁，即日起至2022/06/05，現正推出「出發吧！巧虎好朋友雪之旅」，由可愛巧虎與他的好朋友們，加上帶著藍色耳罩、繫著圍巾，超萌的威秀寶寶一起引領我們進入白雪樂園，盡情肆意暢玩！

「SNOWTOWN雪樂地」位在60公尺高的海景摩天輪旁。 攝影/相 王基守
「SNOWTOWN雪樂地」位在60公尺高的海景摩天輪旁。 攝影/相 王基守
超萌的威秀寶寶與可愛巧虎一起引領我們進入白雪樂園。 攝影/相 王基守
超萌的威秀寶寶與可愛巧虎一起引領我們進入白雪樂園。 攝影/相 王基守

入口處大門及候客大廳，巧虎和琪琪、妙妙、桃樂比正歡迎大家的到來，討喜模樣，在這裡就忍不住要拍照，購買門票入場後，需測量雪鞋尺寸後領取免費雪鞋，大人小孩的尺寸都有，一定要穿上雪鞋才能入場。

出發吧！和巧虎一起去玩雪吧！

現場溫度保持約14~16度，雖然不會凍歪歪，不過「SNOWTOWN雪樂地」貼心提醒，最好穿著輕羽絨外套、薄長袖長褲、防水手套以及襪子保暖，不妨再多帶一雙襪子替換，腳底怕冷者建議穿厚一點的襪子，如果忘了帶外套，現場也有租借大人、小孩的外套服務。

「SNOWTOWN雪樂地」會不定期跨界合作，推出主題活動，去年的主角是波力Poli救援小英雄，深受小朋友喜歡，今年整座雪場處處可見巧虎佈置，巧虎好朋友一比一等身公仔、超Q造型氣偶，可以盡情拍好拍滿；此外，戲雪不能少的雪球夾、造型企鵝雪模等玩具，以及限量推出可愛又保暖的巧虎玩偶、手套及童襪，還有超人氣紀念品威秀寶寶玩偶等，都可以在雪具區添購，為戲雪造型美照加分。

與巧虎好朋友一比一等身公仔超、Q造型氣偶留影，可以盡情拍好拍滿。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地
與巧虎好朋友一比一等身公仔超、Q造型氣偶留影，可以盡情拍好拍滿。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地
與巧虎好朋友一比一等身公仔超、Q造型氣偶留影，可以盡情拍好拍滿。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地
與巧虎好朋友一比一等身公仔超、Q造型氣偶留影，可以盡情拍好拍滿。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地

天天都有雪，寬敞自在、將近500坪的「SNOWTOWN雪樂地」，規劃有戲雪區，不定時還會飄下細雪，畫面超美的，雪片由乾淨水質製成不含化學藥劑，通過安全檢驗，小朋友可以盡情地堆雪人、丟雪球、打雪仗，體驗雪花紛飛的新奇感，大人們好安心。

媽媽與女兒一起堆雪人，共度難忘的親子時光。 攝影/相 王基守
媽媽與女兒一起堆雪人，共度難忘的親子時光。 攝影/相 王基守
運用雪盆輕鬆享受滑雪的快感。 攝影/相 王基守
運用雪盆輕鬆享受滑雪的快感。 攝影/相 王基守

全場共有兩個大小滑雪道，初級雪道高度約1.5公尺是專為小朋友準備，高度約3.1公尺的進階滑雪道則適合成人，小朋友需要大人陪同，運用雪盆輕鬆享受滑雪的快感，歡笑聲不間斷，大人們也玩得不亦樂乎！

盡情滑個夠，與巧虎和好朋友相揪來開心滑雪。 攝影/相 王基守
盡情滑個夠，與巧虎和好朋友相揪來開心滑雪。 攝影/相 王基守
規劃有兩個大小滑雪道，分別適合小朋友和大人們，享受滑雪的快感 攝影/相 王基守
規劃有兩個大小滑雪道，分別適合小朋友和大人們，享受滑雪的快感 攝影/相 王基守

另一處舞台區，不定時有威秀寶寶迎「冰」舞及3D燈光秀，搭配多國語言唱作人Tomo GÖ量身打造的音樂，帶給大家歡樂氛圍。

另有遊戲區，規劃適合孩子們嬉戲遊玩的小遊戲，在雪場裡玩一整天都沒問題！有點餓了嗎？不用擔心，現場餐飲區販售有義大利麵、披薩、薯條、炸洋蔥圈等熟食、甜點及冷熱飲，並不定時推出新品，全區規劃約150個座位，可以隨時享受美食、補充體力。

為寶貝舉辦一場雪地生日派對

最讚的是，不僅能夠玩雪，還可以在這裡為家裡的寶貝辦生日派對，10人（含）以下就能舉辦呢！「SNOWTOWN雪樂地」特別規劃巧虎好朋友塗鴉慶生區，有巨大的巧虎和琪琪氣偶、可愛超萌的巧虎佈置及派對主持，專屬於壽星的禮物當然也是給你滿滿的巧虎啦！除了巧虎，還有威秀寶寶和大朋友小朋友一起共度2.5小時歡樂戲雪時光，到「SNOWTOWN」雪樂地度過一個難忘的生日吧！

巧虎好朋友特別為寶貝們舉辦歡樂慶生派對。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地
巧虎好朋友特別為寶貝們舉辦歡樂慶生派對。 圖片提供/SNOWTOWN雪樂地

冬天應景有雪國Fu，夏天可納涼避暑，淡旺季時，入場時數會做調整，通常平日週一至週五11:00∼21:30不分時段，暢玩不限時，周六日及國定假日限定每一場2小時，共計5場，歡迎大手牽小手，親子或是情侶、好友相約，不用出國，一起來堆雪人、打雪仗和滑雪，共度快樂開心時光！

戲雪區不定時還會飄下白白細雪，超有置身在雪國的Fu，小朋友玩瘋了！ 攝影/相 王基守
戲雪區不定時還會飄下白白細雪，超有置身在雪國的Fu，小朋友玩瘋了！ 攝影/相 王基守

SNOWTOWN雪樂地

Web. www.snowtown.com.tw

Fb. SNOWTOWN雪樂地

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