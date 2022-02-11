大手牽小手 現在去墾丁最舒服

【撰文/Emily】

看那晴空點綴朵朵白雲，湛藍海水與細白沙灘，連山林草原也美麗，帶著孩子們直奔國境之南吧！置身於無壓的寬廣天地，大小朋友可探索新未知事物，為親子製造美好回憶。

墾丁旋帽山牧場

往墾丁森林遊樂區路上左轉有個秘境，在屏鵝公路約33公里處，沿著大溪巷一直走，就可以見到「墾丁旋帽山牧場」，屬於行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所，佔地廣達1,149公頃，採取放牧方式，一群群大小牛隻在綠草如茵、遼闊的青青大草原悠閒地吃草，一時間，好像來到國外度假的感覺，近距離就能欣賞標高318公尺的大尖石山，風吹來舒服，連這裡的夕陽也很迷人，慢慢散步，心情好放鬆。 攝影/相 王基守 攝影/相 王基守

白榕園

沒想到可以親眼所見知名導演李安的電影《少年派的奇幻漂流》片中奇異孤島的場景，以及天后蔡依林前陣子推出的《Stars Align》MV新歌，也有部分畫面是在「白榕園」取景，「一樹成林」的獨特景象，非常壯觀，真的有種置身森林秘境的奇幻感。 攝影/盧大中

「白榕園」位於港口村林試所恆春分所港口工作站內，覆蓋面積達八百餘坪，氣根有三、四百枝，樹木盤根錯節，大自然的鬼斧神工又再度令人震撼，除了澎湖以外，這裡可能是台灣最大的榕樹群，當地人稱為「港口白榕」，有蓊鬱原始林木可看，還復育許多熱帶林木，是最真實的大自然教室，此處屬研究機關所轄範圍有管制，可以參加生態解說導覽，採預約制方式進行或是打電話詢問。 攝影/盧大中 攝影/盧大中

滿州鄉間路

驅車來到台灣的東南方，「滿州鄉」位處恆春半島的東部丘陵，只是無意間轉進「滿州鄉」裡的一條田園路，眼前豁然開朗，哇！天空好藍、中央山脈好綠，風兒輕拂如浪綠波，天氣晴朗讓大家心情好到飛躍起來，這就是純樸「滿州鄉」的魅力，有著豐富的自然環境，隨處一景，擁有美麗草原、古樸老厝、田園風光、綺麗的海岸景致交織，最有名的就是龍磐大草原、佳樂水、九棚大沙漠、南仁山生態保護區等，而每年十月的灰面鵟鷹過境，更是令人期待，加上滿州鄉民的質樸熱情個性，「滿州鄉」輕易讓旅客忘了煩惱。 攝影/盧大中 攝影/盧大中

港口吊橋

滿州鄉著名觀光景點，站在紅白色相間的美麗吊橋，雖然橋身不停的晃動，也蠻有樂趣的，膽大的小朋友不怕，四周綠意盎然，於正中央往外海看，可以看到海天一色的太平洋，還有橋下溪流入海的美麗景緻，此處觀賞日出也不錯，怎麼拍都好看；冬季時，又因地形關係，外海的浪相當美，所以吸引很多衝浪好手，另外這裡也開發了獨木舟的休憩活動，五顏六色的獨木舟也成為裝飾色之一。進入吊橋處會酌收清潔費，是做為滿州鄉孩子們獎助學金，所以不要吝於付出喔！ 攝影/盧大中 攝影/盧大中

美食順興港口茶

來到滿洲鄉，一定要喝當地特產「港口茶」，於清光緒元年，從福建省武夷山移植至港口村，至今已100多年，是台灣最南端、海拔最低的茶種。恆春半島四季如春，加上海風吹拂，來杯冷泡茶，帶有淡淡海風味，茶韻幽香、入口甘甜，還有港口茶霜淇淋喔！ 攝影/盧大中

美食薛家臭豆腐