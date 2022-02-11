在墾丁牧場框景無處不是畫 如入世外桃源秘境

【撰文/詩淇】

國境之南有晴天白雲、湛藍海水，更有一處綠草如茵的牧場，好像來到紐西蘭，沿著鄉間小徑，有間隱藏於草原的黃色平房「墾丁牧場Villa」民宿一館，打造兩人世界的甜蜜浪漫，鄰近二館四棟鵝黃色木屋，營造如家的溫馨舒適，加上主人喜愛畫畫，這裡也是畫家的寫生基地，把恆春半島的美景彩繪於畫紙上，比照片還要吸睛。 墾丁牧場Villa一館有著黃色外觀及自然庭院。 攝影/相 王基守

近距離就能欣賞高聳屹立的大尖石山，眼前一群群大小牛隻徜徉在遼闊的青青大草原，超有國外Fu的墾丁旋帽山牧場，風吹草搖曳、落日夕照皆美，喜歡靜謐不受打擾無拘束，在「墾丁牧場Villa」可以盡情享受鄉野自然的悠閒景致，沉浸於隨性放鬆的度假時光，由民宿主人鄔坤宏一手打造，將50幾年的老平房變身為風格民宿，有著醒目的黃色外觀及自然庭院，帶給旅客緩慢的墾丁牧場生活。 墾丁牧場鄰近墾丁旋帽山牧場。 攝影/相 王基守 一館的浪漫滿屋擁有獨立戶外小庭院。 攝影/相 王基守

擅長將老房裝修 用色組合大膽鮮明

鄔坤宏是土生土長的在地人，原本於北部從事室內設計工作，因為要接手母親經營18年的民宿，傳承並守護著對母親的思念而回到墾丁，因應時代的變化，客層的需求與轉變，遂將民宿逐步改造更名，從經營甜蜜浪漫的雙人房型，漸漸融入家庭與朋友的四人度假空間，目前除了擁有「墾丁牧場Villa」一、二館，還有位在墾丁大街巷弄內的「墾丁愛情海」，三個民宿共通特色都是將老房裝修，用色大膽活潑，輕易凝聚視覺焦點，令人印象深刻。 悠閒是那麼的自然。 攝影/相 王基守

不同於過往工作經驗，鄔先生表示，可以依照自己的意思去做室內設計很開心，面對破舊老屋時，當時心中只有一個念頭，就是有自信把它變得更漂亮，讓它重生，除了構思設計，也親自參與施作、雕刻圖案等，注入無限的熱情與期待，而選擇用色繽紛鮮明，他認為住家和商業空間要有所區隔，出來度假就是尋求新鮮感，不同於居家的陳設，讓客人住得高興，大讚民宿的品味，相對也覺得很有成就感。 感性優雅，4人房的仲夏夜之夢。 攝影/相 王基守 曖昧紫、純粹白、神祕黑打造的深情密碼。 攝影/相 王基守

「墾丁牧場Villa」一館有著中式三合院的外表，室內空間表現濃烈的色彩組合，頗有衝突美感。規劃共有4間客房，3間為雙人房，分別以甜蜜綠、幸福黃、害羞的橘構築「愛戀幸福」，曖昧紫、純粹白、神祕黑打造的「深情密碼」，以異色木材質拼貼的主牆面舖陳「浪漫滿屋」的層次美。1間為4人房，以熱情紅、貴氣金、嬌媚的桃紅，交織成感性優雅的「仲夏夜之夢」，此外，每間客房皆設置雙人白色或紅色的心型浴缸，浪漫指數更是破表。 甜蜜綠、幸福黃、害羞的橘構築愛戀幸福。 攝影/相 王基守

愛家與好友的心 相聚墾丁牧場Villa二館

愛你的心，留在牧場Villa，愛家的心，牧場Villa二館。「墾丁牧場Villa二館」是鄔坤宏專為親子家庭、家族旅遊或是三五好友聚會而規劃，有四棟獨立架高的閣樓式木屋，鵝黃色的鮮明外觀，加上屋前下方生態池盛開的香水蓮，第一眼即令人感到心情愉悅，走上樓梯有一個戶外露台，樓梯還可收起來。室內設計為4人房，空間陳設具濃濃美式復古鄉村風、溫馨舒適，閣樓的巧思區隔及斜頂，讓場域變得有意思。 墾丁牧場Villa二館外觀。 攝影/相 王基守

衛浴空間寬敞，有淋浴、浴缸，滿足泡澡樂趣。另一間獨立的戀戀星空二人房外觀飾以橙黃色，擁有私人庭院、鞦韆搖椅、雙人露天星空心型浴缸，超讚的是電動開闔天窗，可一邊泡澡，一邊仰望藍天或星空，極致享受！所有房間內皆設有卡拉OK KTV，喜歡唱歌者大聲歡唱也不用擔心打擾他人。

此外，「墾丁牧場Villa」二個館還有一個共通性就是室內空間的牆上幾乎掛滿了畫作、怡情 怡性，大多將墾丁的美景繪入，源自鄔坤宏本 身就是美術科班出身，日常就很喜歡畫油畫，因此將民宿也定位是畫家的寫生基地，歡迎畫家來這長住專心畫畫，到附近寫生，平日及淡季時皆有住宿優惠。 民宿主人鄔坤宏經常邀朋友一起畫畫。 攝影/相 王基守 室內到處可見藝術創作。 攝影/相 王基守

畫家的寫生基地 將自己放空發呆 行程不要排太滿

室內分外暇意，戶外也很愜意，一、二館庭院裡提供大型烤肉爐，可以大啖燒肉，尤其到了晚上夜幕低垂，繽紛多彩的燈光亮起，更具異國風情，盛夏的墾丁星空無光害，躺在搖床或閒坐搖椅上，此時涼風徐徐吹來好舒服，欣賞點點繁星更是心滿意足。 一樓設置沙發床可躺臥。 攝影/相 王基守 室內陳設具強烈視覺印象。 攝影/相 王基守

值得一提，一館院子裡有棵老芒果樹，到了4月中陸續結果、碩大果實累累，民宿主人說歡迎採摘帶走自由享用，二館則是有片綠油油的大草地，小朋友可以自在翻滾跑跳，所以非常適合家族旅行、好友揪出遊，一、二館各自都可全包場，大家難得歡聚一起紓發壓力、情感交流。

入住即享有免費現做美式豐富營養早餐，管家很貼心的使用保溫冰桶保溫，從「墾丁愛情海」直接送過來，所以還是熱騰騰的，可以悠哉地在戶外露臺佐美景享用。二館還設有一個戶外吧台區，擺放著泡麵、飲料啤酒等，方便不想出門的房客，主人說這是良心商店，一切自取再投入零錢。 入住享有免費早餐。 攝影/相 王基守

鄔先生貼心建議至「墾丁牧場Villa」最好開車較為便利，到墾丁大街只需約5分鐘，若還想要轉往墾丁及恆春半島其它景點遊玩，不用擔心沒做功課，民宿有提供關於墾丁所有吃喝玩樂的推薦景點，以及建議規劃行程，尤其大推龍磐公園看日出，萬里桐潛水，而晚上開車往社頂公園時，運氣好的話，路上還會遇到可愛的梅花鹿，讓墾丁之旅充滿驚喜。 室內空間具濃濃美式復古鄉村風。 攝影/相 王基守 畫作是最好的裝飾品。 攝影/相 王基守

不過，或許來到這裡自然會哪兒都不想去，鄔先生說光是散步到牧場，抬頭欣賞大尖石山，放眼望去一片綠地，看牛群悠閒地吃草就很療癒，不妨將自己徹底釋放，放空、發呆，行程不要排太滿，無所事事無所謂。但也有可能看到鄔先生和其它人的畫作與眼前美麗景致，讓您也躍躍欲試，想要重拾畫筆或是開始學畫畫了，度假也可以很藝術！

Web. www.loveocean.com.tw/villa/

Fb. 墾丁牧場Villa民宿&畫家寫生基地