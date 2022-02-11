寶貝親子墾丁假期 大人小孩親近自然一起玩

【撰文/Emily】

墾丁是專屬小朋友的樂園，國境之南正熱鬧，感受恆春的燦爛陽光、美麗夕陽及點點星空，去年新開的「墾丁淇樂休閒文旅」，專為親子打造的休閒民宿，光是在園區就讓寶貝們雀躍不已，連大人們也躍躍欲試，一起製造美好回憶吧！ 夜色中的民宿外景。 攝影/盧大中

有一大片的草原可自由跑跳，有超萌的動物可親近餵食，有好玩的溜滑梯與盪鞦韆，這就是「墾丁淇樂休閒文旅」的專屬畫面，「來到這裡，爸爸媽媽可以完全的放心，讓小孩子盡情玩耍」，民宿主人沈先生打趣地說。此處又位於國立海洋生物博物館和恆春航空站之間，到墾丁各景點都方便，隱世獨立且不受打擾，很適合帶小朋友來此度假，大人們也可以好好放鬆。

超大庭園 這裡有絕美夕陽和璀璨星空

民宿主人沈先生與太太表示這裡舊稱為荔園，是阿公那個年代，與阿嬤一起種荔枝、玉荷包得名，於2001年蓋了這座大房子，為得是家族親戚回鄉省親時可以聚會的休憩之處，雖然阿公到天上做仙了，我們為了懷念他，想要延續阿公希望凝聚家人間的情感，分享給更多人，於是在屆滿20年的去年將老房稍做整修，賦予有山有水的住宿環境，取名為「墾丁淇樂休閒文旅」，加上自己有兩個小孩，因此Logo設計是一男一女的小孩圖案，定位為親子旅宿，希望讓每位旅客遠離城市塵囂，貼近大自然，感受南台灣的熱情，更重要的是增進親子彼此感情交流。 民宿主人三代同堂熱情招待。 攝影/盧大中

偌大園區約有一甲多，民宿內部規劃有餐廳、接待大廳和二樓休憩區，設計為四人、五人及八人的舒適套房，另提供小木屋型態的住宿體驗，簡單潔淨、幽靜樸實的寬敞空間，就好像回到鄉下老家般的自在無拘。雖然客房沒有奢華的裝潢或打造網美風格，不過民宿主人在洗沐備品部分格外講究，貼心準備天然有機、回歸自然的Soapify，四人房的是清爽的Oilve橄欖精油沐浴組，小木屋使用的是來自義大利的PRIJA品牌，可以舒緩在墾丁曬紅通通的肌膚。 適合家庭四人的舒適套房。 攝影/盧大中 簡單潔淨、幽靜樸實的客房。 攝影/盧大中

此外，入住即享免費早餐，沈先生是專業料理人出身，特選在地新鮮食材，每次變換多種不同的口味，讓續住的旅客每天都有所期待。若是喜歡戶外野營的感覺，園區提供露營場地和盥洗設備，請自備帳篷以大地為家，好好享受露營生活，欣賞這裡無敵超美的後山夕陽和璀璨星空，那大自然的精彩傑作，絕對難忘。「墾丁淇樂」不但提供寬敞的停車空位，更超值得是擁有佔地廣大的庭園，四周綠樹環繞，綠油油草地可以任意翻滾跑跳，對於都市小孩來說簡直不敢奢望。 美味早餐由民宿主人親自料理。 攝影/盧大中 小朋友可近距離餵食動物。 攝影/盧大中

草地可翻滾跑跳 近距離餵食小動物

為了要讓小朋友玩得盡興，主人一一建置溜滑梯等各項遊戲設施，戲水池可盡情玩水，可愛動物園區則飼養天竺鼠、小白兔、山羊、鴨等各種小動物，能近距離觸摸與餵食。不僅如此，園區生態豐富，有機會觀賞到螢火蟲、藍色翠鳥、老鷹等，是最棒的大自然教室。 建置溜滑梯等各項遊戲設施。 攝影/盧大中 超萌、超可愛的天竺鼠。 攝影/盧大中

而大人們也不會閒著，大小朋友一起在魚池釣魚，到果園採芒果，菜園採地瓜，體驗農村生活，其它還設有烤肉、卡拉OK歡唱區及麻將桌等，達到徹底的享樂與放鬆。除了近海生館，距離恆春鎮也只需十幾分鐘車程，民宿主人還推薦附近有純樸的後灣漁村，龜山步道有著不輸關山的日落，四重溪的溫泉享受等景點，無論是親子同歡、家族同遊，或是車友、同好聚會，「墾丁淇樂休閒文旅」歡迎志同道合的您牽著小手來趟恆春暇意遊。 大小朋友一起在魚池釣魚。 攝影/盧大中 果園採芒果體驗農村樂。 攝影/盧大中

墾丁淇樂休閒文旅Kenting Kids Le Inn

Web. www.booking.com/Share-pFkEJc

Fb.墾丁淇樂休閒文旅 Kenting Ki Le inn