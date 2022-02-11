請好好放鬆 享受台南閣樓裡的慵懶舒適時光

【撰文/昭昭】

在府城小北路28號，「28 the loft」一個峇里島風情的庭園，二棟獨特的閣樓式建物，民宿主人兄弟檔Muska & Eden體貼旅客的心，希望您帶著最重要的人，沉浸於這裡所有用心的設計，繾綣關於台南記憶，如此美好更不捨離去…。

低調的灰階色圍牆，推開「28 the loft」的深木色大門，映入眼簾得是南洋風情的院子，綠色草坪、熱帶及攀牆植物、妝點著燈飾的大顆雞蛋花樹、戶外休閒沙發與吊椅等構築閒適悠然場域。

「28 the loft」特色民宿是由哥哥Muska與弟弟Eden聯手規劃，從設計施工、裝飾佈置到整理經營都是親力親為，從空間風格呈現至軟件、備品的選擇服務，一入住即可感受專屬於28的度假氛圍，貼心的細膩之處，讓人印象深刻。

園景露台&豪華庭院 挑高樓中樓房型

Muska與Eden表示，因為喜歡旅遊、交朋友，所以最早開始是做Couchsurfing接待沙發客，蠻喜歡與他人交流旅遊經驗和廚藝分享，於是在2015年決定將老家年久失修的房子改建，保留部分三合院磚牆，「28 the loft」屋頂採琉璃缸瓦，主體建物以鋼構、磚造、玻璃構成，打造Loft美式工業風格，加入少許日式語彙，希望招待更多來自國內外的旅客，感受府城的各種魅力。

雖然不是科班出身，但兄弟倆對室內設計很有興趣，加上時常出國，深知旅客需求，因此大方地留給旅客超寬敞、無拘束的休憩空間，只設計雙棟挑高的樓中樓房型，每棟閣樓只接待1組客人。園景露台閣樓King Terrace Loft（2人閣樓），約18坪，整體採開放式空間，一樓擁有各自獨立的淋浴間、洗手台、廁所及小客廳，特別得是電視用投影方式，就像是小型電影院，喜歡追劇者，etflix無須帳密登入可直接觀看。二樓臥室為一大床，踏出落地窗外有私人露台及吊椅，可閒坐於此發呆、小酌，欣賞府城街景。

一眼就會愛上，每個角落怎麼拍都美的豪華庭院閣樓Deluxe Garden Loft（2∼4人閣樓），約22.2坪，適合雙人、也適合家庭度假。一樓的四柱床與床背面紅磚牆是焦點，寬敞客廳有大冰箱、電視也是採投影方式。推開全開式折疊門，仿清水模質感的浴室，搭配白色橢圓形人造石浴缸，一邊泡澡即能享受戶外庭院景致。

二樓還有一張大床、吊椅，延伸樓地板上擺放兩個懶骨頭，坐在此看看室外風景，尤其是夜色中的庭院，當一盞盞的燈泡亮起，這夜晚更迷人了。

絕對舒適 只想耍廢放空 不想踏出房門

除了整體休憩場域極具美感風格，兄弟倆在細節之處皆有考量到人性化的便利性，甚至可媲美星級飯店，如國際插座、廁所裝免治馬桶座、浴室的伸縮收納曬衣繩線等。床墊及備品亦設想周到，精選台灣知名寢具，眠豆腐的SLEEPY TOFU King size特大雙人床，助您甜蜜入夢。

沐浴備品來自紐西蘭的Ashley & Co天然香氛，「豪華庭院閣樓」雙人入住時，另備有英國品牌的有機香氛Neom泡泡浴，感受深層放鬆的香氛體驗，盥洗用品提供非一次性用品旅行組牙刷，為得是送給旅客以後出遊可繼續使用。而為了讓旅客有新鮮感，民宿會不定期更換各個廠牌的沐浴、牙膏、泡澡等備品，敬請期待。

不僅如此，還貼心的備有紅酒杯、紅酒和啤酒的開瓶器，自己研磨包裝的咖啡，親手設計的明信片、房卡，房卡還可帶走留做紀念，更精心製作台南市區的美食地圖，只要掃牆面上QR Code，除了知名小吃，還有特別推薦的隱藏版。「我們希望提供每位旅客最棒的住宿體驗，有家的感覺，就當作自己家來好好享受。」Muska與Eden打趣地說絕對舒適，讓旅客入住後根本不會想踏出房門。

「28 the loft」歡迎同時包雙棟服務，享有雙棟閣樓，雙車位、私人庭院，適合6-8人度假。此外，有才華的兄弟倆也提供氣氛佈置的加值服務，不論週年紀念日、蜜月求婚、慶祝生日等，營造浪漫驚喜氛圍，為您與重要的人留下難忘的感動和最美回憶。

民宿主人，哥哥Muska（右）&弟弟Eden（左）。 攝影/相 王基守

園景露台閣樓King Terrace Loft（2人閣樓），一樓就像是小型電影院。 攝影/相 王基守

園景露台閣樓King Terrace Loft（2人閣樓），踏出落地窗外有私人露台及吊椅。 攝影/相 王基守

豪華庭院閣樓，電視可用投影方式觀看。 攝影/相 王基守

豪華庭院閣樓，一樓的四柱床與紅磚牆是焦點。 攝影/相 王基守

豪華庭院閣樓，仿清水模質感的浴室。 攝影/相 王基守

豪華庭院閣樓，二樓設有一張大床、吊椅。 攝影/相 王基守

豪華庭院閣樓Deluxe Garden Loft（2∼4人閣樓），約22.2坪，適合雙人、也適合家庭度假。 攝影/相 王基守

備品講究，感受民宿主人的貼心。 攝影/相 王基守

灰色調外牆搭配深木色大門。 攝影/相 王基守

夜晚的庭院別有一番迷人景致。 攝影/相 王基守

具南洋閒適風情的庭院。 攝影/Aries