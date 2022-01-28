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台中老建築新風貌 可享美食 也是文創展出園地

聯合新聞網 / Ciao潮旅
攝影/相 王基守
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【撰文/黃詩淇、Paul】

第四市場有咖啡市集和展覽

位於台中東區南京路、整棟白色系的日治建築「第四市場」興建於1932年，2015年由台中市政府公告登錄為歷史建築，現改造後於去年底重新開幕，成為一個結合咖啡、青創市集、主題展覽，同時保留歷史文化的文青新聚落。

攝影/相 王基守
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內部保留傳統市場裡的特色，如白色貼磚的平台、水泥地板上的水溝槽、木色窗框和木質調的天花板，配上明亮且帶著金屬光澤的白鐵餐桌椅擺設，呈現一種新舊交錯的趣味，適合來這裡放空。

攝影/相 王基守
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特別推薦這裡的熱壓吐司香腸阿伯十八啦、芝麻蕉朋友，享受休閒的慢步調，更能走走逛逛，有市集、展覽、閱讀、攤位等，可以消磨一整個午後。

攝影/相 王基守
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Web.four-market.blogspot.com

Fb.第四市場

百年日式老屋ChangeXBee南園酒家

建於1915年，從日治時期的西洋料理亭「精養軒」，二戰前的台灣拓殖株式會社台中出張所，到70年代的南園酒家，這個位在台中民族路與繼光街轉角的百年老屋，騎樓雙圓柱加拱撐造型在當時頗罕見，原本如廢墟般終在2021年修復，由最早推廣精釀啤酒的ChangeXBeer租下，老闆翁詒君將她重現風華。

攝影/相 王基守
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攝影/相 王基守
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這棟兩層日式木造、石子牆面及騎樓式設計改為餐酒館，一樓是整層開闊的空間設計，沒有隔間保留天井迴廊、天花板的木造樑柱。結合餐飲、精釀啤酒，酵容滿麵的麵包、甜點，二樓會不定期舉辦活動、市集、展演，敬請期待。Fb. ChangeX Beer南園酒家

攝影/相 王基守
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圖片提供/ChangeXBee南園酒家
圖片提供/ChangeXBee南園酒家
攝影/相 王基守
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圖片提供/ChangeXBee南園酒家
圖片提供/ChangeXBee南園酒家
圖片提供/ChangeXBee南園酒家
圖片提供/ChangeXBee南園酒家

喝酒不開車 開車不喝酒

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