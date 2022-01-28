台式新風味大菜小做 到臺中圍爐大啖古早味家常菜

【撰文/陳紗南】

台中的好天氣和人情味，多變美食和特色景點，最適合規劃輕旅行，入住首選「臺中公園智選假日飯店」，鄰近台中火車站，面對台中公園，與日曜天地Outlet共構，坐享綠意水色與購物樂趣，加上揉合傳統與創新的「丰盛町」，帶來台式料理新風味，驚豔味蕾！ 飯店外觀。 圖片提供/臺中公園智選假日飯店

臺中公園智選假日飯店Holiday Inn Express Taichung Park是中台灣第一家國際品牌飯店，由IHG洲際酒店集團管理，加入會員有更多精彩優惠、獎勵積分的禮遇。品牌理念訴求快捷方便，提供不多不少，剛剛好的服務，共有168間客房，空間設計簡約俐落、寬敞舒適，分為標準房和園景房兩種房型。最受歡迎的高樓層園景房，透過大面落地窗，可以俯瞰整個具百年歷史的台中公園和湖心亭，日夜各具迷人風情，尤其夜晚的彩色噴泉更增添浪漫情境，成為園景房一幅幅最美麗的框景，令人沉醉不已。 休憩空間設計簡約俐落、寬敞舒適。 圖片提供/臺中公園智選假日飯店

豐富自助式早餐 加上現點現煮古早味美食

位於市中心的臺中公園智選假日飯店，距離台中火車站及台中轉運站步行8分鐘即可到達，附近還有一中商圈，是商務差旅或休閒旅遊絕佳選擇。值得一提，特別精選英國斯林百蘭 （Slumberland）名床使人輕易入眠，更貼心準備一硬、一軟的枕頭，可依個人喜好選擇，浴室空間採乾濕分離設計，熱水加溫快、水量超大，洗得好過癮，沐浴備品選用英國Ben Sherman，散發清新香氣很療癒。

入住即享有位於日曜天地outlet一樓中庭廣場，智空間的豐盛中西式Buffet 早餐，特別提供現點現煮香噴噴的肉燥擔仔麵、肉燥米粉及燙季節青菜，簡單配料、清爽湯頭，一早讓胃暖呼呼。不定期推出限定的鮮蚵粥，挑選肥美的東石鮮蚵白灼後飽滿多汁，搭配白米與豬骨熬煮的鹹粥，鮮甜好滋味，早上來一碗，活力加倍！還意猶未盡嗎？ 現點現煮古早味豐富早餐。 攝影/Ray

那更不要錯過「丰盛町」午晚餐的經典古早味料理。秉持大菜小做的精神，重現記憶中的家常菜，揉合傳統與創新，重新演繹「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」等台式新風味。餐點品項多元，有開胃小品、闔家菜餚、湯品、甜點及各類飲品，可從中午吃到晚上，可單點亦或選套餐組合，一人獨享或多人聚餐，價格平實、吃得盡歡。 開胃小品鹽水海蛤沙拉、豐收殼豆、蜜汁蕃茄。 攝影/Ray

大推白髮魔女鍋湯頭讚 沙茶砂鍋魚風味佳

特別推薦每日限量的白髮魔女鍋，20公分高的酥炸米粉淋上慢火熬煮的蔬菜海鮮湯，滿滿澎湖小卷、白銀鱸、花蛤、香芹等好料，湯頭鮮美，一吃會愛上，需要特別預約。光是砂鍋菜就有8種不同的選擇，其中人氣熱銷的沙茶砂鍋魚嚴選最新鮮、豐富的時令食材，炆煨出精華的鮮甜美味，外加主廚特製沙茶，讓人忍不住一碗接一碗。 一吃就會愛上的白髮魔女鍋。 攝影/Ray 沙茶砂鍋魚讓人忍不住一碗接一碗。 攝影/Ray

皮蛋蒼蠅頭融合韭菜花、皮蛋、蒜頭及辣椒、豆鼓拌炒，搭配蝦餅超對味。口感細嫩帶著清甜味的娃娃菜，單以枸杞與雞汁煨煮就很好吃，開胃小品，鹽水海蛤沙拉選用碩大花蛤，加一點辣椒蒜末調味，簡單的料理卻能迅速擄獲人心，其它還有更多美味選擇，飲品也很多元，健康蔬果汁、凍檸飲、創意茶品等，每道餐飲皆值得品嚐，絕對不踩雷，超值又滿足。 皮蛋蒼蠅頭搭配蝦餅超對味。 攝影/Ray 口感細嫩帶著清甜味的娃娃菜。 攝影/Ray 飲品創意多元。 攝影/Ray

微型年菜正夯 推出小家庭圍爐套餐

「丰盛町」特別在除夕至初六期間，推出2至6人小家庭合菜，將阿婆紅燒肉、貴妃牛肋腩、五味土仔雞、丰味黑鑽燉烏雞等經典招牌菜色澎湃上桌，重現記憶中的古早味。很費工的阿婆紅燒肉選用在地五花肉燉煮，焦香味濃、入口即化，好懷念的味道。貴妃牛肋腩則採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔。 推出2至6人小家庭精緻合菜。 圖片提供/丰盛町 阿婆紅燒肉焦香味濃、入口即化。 攝影/Ray 貴妃牛肋腩。 圖片提供/丰盛町

丰味黑鑽燉烏雞嚴選台灣本土烏骨雞，肉質Q彈扎實，搭配雲林精選黑蒜頭及杏鮑菇、蛤蜊等，佐以紅棗、蔘鬚提味，經溫火熬煮後，蒜香濃郁，湯口溫潤滑順，鮮甜回甘。食材中的黑蒜養生、蔘鬚補氣、紅棗補血，蛤蜊和烏雞清熱健脾，可強化免疫力，是老少咸宜的溫補聖品。 丰味黑鑽燉烏雞。 圖片提供/丰盛町 蟹肉巴可莉。 圖片提供/丰盛町

台式茶餐廳也可以很潮！整體用餐空間，橄欖樹是焦點，以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，再運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，色調以黑、白、銀和深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及仿真植栽，如置身歐洲街道，愜意舒適般，讓品味美食更有Fu。 從二樓俯瞰「丰盛町」台式茶餐廳。 攝影/Ray

吃飽喝足，出發吧！到台中公園日月湖划船，湖心亭拍照，一路行經帝國製糖廠臺中營業所見證歷史建築，至舊火車站前廣場、台中綠空鐵道留影，再到柳川水岸景觀步道、宮原眼科吃冰淇淋，若不想走遠，飯店樓下就是日曜天地，購物零距離、好買好逛，累了再到「丰盛町」坐坐，專屬臺中公園智選假日飯店的假期CP值高，充實愉快、收穫滿載。

臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park

Web.www.hiexpress.com

Fb. 臺中公園智選假日飯店 Holiday Inn Express Taichung Park