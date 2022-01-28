不用出國就能親身感受異國風情 非洲文化藝術節

【撰文/Emily】

最令人期待的年度活動盛事「關西六福莊生態度假旅館」的「非洲文化藝術節」，從日常到節慶，體驗非洲原汁原味的生活面貌，感受獨具魅力多元的部落特色文化，精彩的非洲歌舞表演，寓教於樂的互動體驗，再享非洲主題風味套餐，雙日無限暢玩六福村，快帶著好奇的雙眼和冒險之心，一起體驗與眾不同的非洲風假期！ 大地祈福晚會感受來自神祕大草原的魅力。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

2022藝童趣非洲住房專案

亞洲第一座生態度假旅館，位於新竹縣關西鎮，「關西六福莊生態度假旅館」，162間狩獵風格客房，景觀房內就能看見多種動物，讓住客體會與可愛動物同居同食的獨特住宿體驗。想要盡情參與非洲文化藝術節，深入感受濃厚的非洲傳統野性文化，快來參加「關西六福莊」推出兩天一夜的「藝童趣非洲」住房專案。 具鮮明色彩的剛果藍天房。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

內容包含入住房型為剛果藍天客房，活力早餐2客，六福村主題樂園兩日入園手環2條，大地風味套餐2客，房客免費精選活動，非洲鼓手體驗或大地農趣體驗課程二選一2人次；更棒的是，即日起至2022/2/13（春節期間1/31-2/5不適用），即可免費升等面中庭綠地房（每日名額有限，以當日房況為準），可以更近距離觀看，和長頸鹿、犀牛、斑馬、鴕鳥等大型動物打招呼，這景象真是太美妙了！ 公共空間展示TingaTinga壁畫。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

非洲主題美食饗宴 大地風味套餐

除了好玩好看，還可以享用期間限定，好望角餐廳全新推出的「大地風味套餐」，主廚嚴選經典美味食材結合濃厚的非洲道地風味，呈現最獨一無二的道地非洲美食饗宴，豐富菜色來自大海新鮮的象牙海岸風味菜、爽口的田園蔬果佐煙熏鮭魚，在地客家油雞腿佐油蔥醬，主菜以代表北非美食的塔吉鍋料理，有馬達加斯加小牛膝、象牙海岸鮮魚、舒肥雞胸佐鳳梨沙沙三種口味任選，搭配小菜、湯品、自製焦糖布丁，以及關西著名的仙草茶、美式咖啡、現打果汁等飲料，適合多人同享！

中庭寬廣園區媲美非洲大草原

關西六福莊的《非洲文化藝術節》現正熱鬧展開中，首先登場得是熱情如火的烏干達歌舞非洲迎賓秀，讓人也跟著手舞足蹈，一踏入飯店好像步入非洲美術館，公共空間展示來自東非坦尚尼亞、藝術派的TingaTinga壁畫，用色大膽、鮮明繽紛。最讚的是中庭園區媲美非洲大草原的自然景觀，仿如置身非洲國度，還有環尾狐猴、狐獴、鵜鶘等許多可愛動物。 好像身歷其境來到非洲大草原。 攝影/相 王基守 擁有全台唯一多物種共棲的友善環境。 攝影/相 王基守

接著歡迎至「生態森活館」，引領入神祕非洲部落情境，展示更多TingaTinga畫作，更有非洲空運來台，獨家面具戲服與傳統樂器等特色文化展現！不僅眼看，還可變裝，「烏干達變裝間」要讓大家發揮巧思玩穿搭，換上充滿神祕圖騰的非洲風造型，打卡拍照留下難忘的旅行記憶！ TingaTinga畫作。 攝影/Ray 非洲傳統樂器。 攝影/Ray 烏干達變裝間享受變裝樂趣。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

非洲文化藝術展 大地祈福舞蹈表演

「生態森活館」特別布置大型立體化的大富翁遊戲，小朋友可藉此機會認識非洲各國國旗與節日，「創意拼貼手作」、「非洲大地創作區」歡迎大手牽小手一起發揮創意想像，完成屬於孩子的夢幻草原或是藝術畫作，寓教於樂。 非洲文化藝術節現場布置成大富翁遊戲。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館 非洲創意手作DIY。 攝影/Ray

另外，推出需付費的「非洲鼓手體驗」和「大地農趣體驗」體驗課程，由來自烏干達的藝術表演家親授擊鼓，親子一起動手玩樂器，好玩又有趣。 親子同樂非洲鼓手體驗課程。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

「大地農趣體驗」由專業人員全程帶領解說，前進探索友善耕作的農地，觀察蚯蚓生態循環箱的設計原理，了解農地裡的生態循環，學習如何愛護環境。晚上還有夜間重頭戲，充滿神秘魅力的「大地祈福晚會」，擊鼓表演、傳統特技，以及溫馨趣味的「非洲酋長故事屋」等免費體驗活動，要讓賓客近距離體驗非洲文化的魅力。 大地農趣體驗探索友善耕作農地。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館 非洲大地創作區一起動手玩創意。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

還意猶未盡嗎？翌日11點在六福村的非洲部落草原聚場，欣賞非洲藝術表演家帶來傳統特色的非洲主題表演，讓我們隨著撼動人心的鼓聲搖擺同樂一起High翻天。 六福村非洲部落歌舞秀撼動登場。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

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Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi