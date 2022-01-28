感受臺東在地部落能量 看見更多原住民新創魅力

【撰文/黃詩淇】

臺東最美的風景之一，來自於原住民族文化特色鮮明，擁有音樂、舞蹈、工藝、文創等天賦，自然而然表現在日常生活裡，透過「臺東縣原住民文化創意產業聚落」簡稱TTICC的力量，提供資源平台、學習環境、培育養成和交流分享的基地，讓才華發揚光大，促成更多美好的創作與成果，進而打造成原民文化首都。

臺東的土地與海洋孕育排灣、魯凱、卑南、布農、阿美、噶瑪蘭、達悟等7個原住民族群，是原住民族群最多，也是原住民人口比例最高的縣市。臺東縣縣長饒慶鈴表示，各族群擁有自身的藝術樣貌、精湛工藝技術及深厚文化傳承，於2016年成立的臺東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）即是為呈現各部落獨有的生活美學，要讓更多原民的創意被挖掘、被看見。 臺東縣縣長饒慶鈴熱愛原民文化。 圖片提供/TTICC

鼓勵創作 培育能量 人才匯聚交流的平台

TTICC是臺東在地最重要的文創基地，風格鮮明的建築設計，融合仿穀倉概念以及代表原住民的菱形紋圖騰，加上自然素材的地景藝術，打造全臺首創，唯一一個以原住民族文化創意為核心的文創聚落，匯聚工藝、文創、設計、藝術、樂舞影音創作及創意友善農產實驗等多元面向，期使TTICC發展成為「原住民文創設計中心」及「原住民樂舞影音創作平台」的重要地標。 融合仿穀倉及原民菱形紋圖騰的建築語彙。 攝影/盧大中

整個聚落基地設有平面實驗室，配備有先進的電腦織布機、刺繡機、直噴印刷機、雷雕機、3D列印機等設備，提供原住民創作者結合在地元素進行平面設計與商品設計，協助研發製作、創作層次及經營技能的提升，並導入場域行銷方式，讓許多具有特色及潛力的新銳工作室，成功行銷經營品牌，像是TTICC新銳工作室-謝聖華，在進駐期間經由完整的育成輔導，現為臺東在地知名的原民設計師。 配備先進的電腦刺繡機利於文創設計。 攝影/盧大中 平面實驗室，配備有先進的電腦織布機、直噴印刷機、雷雕機、3D列印機等設備。 攝影/盧大中

由專業老師帶領一群愛好音樂素人原住民所打造的TTstudio專業錄音室，設有完善的錄音設備及打鼓室，可說是花東屬一屬二的錄音室，賦予更多音樂的可能性，這二年原住民入圍金曲獎的單曲，就是在這裡錄製。另外還設有展演空間，樂實驗空間及農產實驗空間等，透過開設課程、工作坊，不定期之展覽活動等形式提升進駐團隊及原民文創的商業實力和競爭力，如去年進駐的Kapaz服裝創作工作室-杜昀庭，結合靜好寫真攝影工作室、闕宇良—影像工作者，以服裝為媒介舉辦聯合策展，闡述人與自然的主題連結，達到品牌的行銷與推廣。 設有完善專業的打鼓室。 攝影/盧大中 閱覽室空間可展示創作發表。 攝影/盧大中

不僅如此，TTICC更邀請國內外知名藝術家駐村，計有來自紐西蘭的自學攝影師，獨立原住民研究者、藝術家Greg Semu（葛雷克．塞穆），布拉瑞揚舞團，布拉瑞揚舞團，零捌玖舞蹈工作室，服裝設計師沙布喇‧安德烈，曾獲金曲獎「年度最佳專輯獎」得主及「Global Music Awards世界音樂金牌獎」、「美國獨立音樂獎世界音樂傳統類最佳專輯」的桑布伊就是運用場域專業音樂設備，創作2首單曲「開始」、「漂亮小姐」，帶來專屬這塊土地的天籟之音。 紐西蘭藝術家Greg Semu（葛雷克．塞穆）。 圖片提供/TTICC

歡迎全臺對於原民文創文化有興趣者，不限於臺東籍及原住民身分皆可以來申請甄選，通過審核，即可進駐工作室一年半，完全免費使用所有設備。雖然TTICC不對外開放，只接受預約參訪，饒慶鈴縣長大力推薦喜歡這些獨一無二的原民文創工藝商品，可以至位於市中心的TTstyle原創館臺東波浪屋18個店家購買；或是藉由全國性的活動，如原住民族文創設計競賽、聯合成果展及藝術家展演等活動舉辦，欣賞融合傳統與新創工藝，更多元藝術兼容的原民樣貌。 配備先進有利於各式文創設計。 攝影/盧大中

未來願景 把臺東打造成為原民文化首都

饒慶鈴縣長熱愛原民文化，先是在國中學校即為原住民小孩成立流行音樂班，以培養優秀音樂人才，再透過「TTICC臺東縣原住民文化創意產業聚落」匯聚原住民創作者，讓臺東原住民族文化創意再次進化，又推出部落食尚的特色旅行讓旅客更深入了解在地，串連部落產業，提振部落經濟，也就是饒縣長一直在推廣的「慢經濟」、「慢生活」施政理念，讓文創、農特、旅遊等產業提升價值，要把臺東打造成為原住民的文化首都，更讓臺東成為世界一流的城市。 運用自然素材的藝術成品。 攝影/盧大中

TTICC臺東縣原住民文化創意產業聚落

Web. www.tticc-talent.tw

Fb. 臺東縣原住民文創聚落

TTstyle原創館臺東波浪屋

Fb.台東波浪屋-TTstyle原創館