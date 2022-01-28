花時間相約新旅店 來趟充滿懷舊記憶的宜蘭藝城旅行

【整輯/昭子】

今年一月正式開幕的「煙波花時間 宜蘭傳藝」，地點就位在傳藝住宿區，幾步之遙就能走進傳藝園區遊賞，房客獨享入住期間暢遊傳藝禮遇，當日展覽與表演皆能免費參加，一站滿足景點和住宿想望。

全區客房由黃聲遠建築師事務所設計，懷舊閩南式風格，彷彿穿越舊時台灣。房型規劃雙人房、家庭房、上下舖四人房、六人套房等，以明亮色調為閩式建築帶來活潑且不失質感的氣氛。 圖片提供/煙波集團 圖片提供/煙波集團

為了讓旅客一站式完整感受傳藝美好，特別規劃一泊二食專案，晚餐由位在傳藝美食區的「滿饌樓」供應，步行至餐廳途中，亮起燈籠的古街充滿華燈初上時代感！滿饌樓用料理說故事，以道地台菜手法，端出引人掉入回憶漩渦的美饌，針對雙人房、家庭房推出不同套餐，讓旅人吃飽也吃巧。 圖片提供/煙波集團

享用晚餐後，飯店精心策畫夜間活動，讓藝城之夜更熱鬧！以音樂表演揭開序幕，平日邀月琴唸歌、吉他台語老歌駐唱，最具台灣色彩的月琴唸歌，僅在週三週四推出；週五週六限定的百戲大觀園，多變熱鬧的雜技，令人鼓掌叫好！

圖片提供/煙波集團

於表演後登場的「戲遊古街」，為飯店精心規畫的解謎活動，更是傳藝開園以來的首創活動，華燈初上的傳藝古街之美，僅房客能一睹丰采！提燈籠跟著打更人，在穿越時空故事情境裡破解謎題，成功解謎還能帶回伴手禮。 圖片提供/煙波集團

煙波花時間 宜蘭傳藝

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Fb. 煙波花時間 宜蘭傳藝 The Monent Hotel Yilan