客家妹陳明珠帶路 走訪一趟客庄浪漫之旅

【整輯/昭子】

客家節目主持人、也是知名網紅陳明珠，以「客庄」為主題的小旅行「客庄e起來、行尞過好年」，搭配店家專屬數位券促銷活動，帶您走訪客庄，體驗傳統老店如何掌握數位新科技，將現代化的商機導入傳統產業，吸引更多年輕客群駐足。 左1.劉秉弦（三義鄉公所課長） / 左2.廖增春（春田窯創辦人） / 左3.陳明珠 / 左4.廖心瑜（春田窯二代）。圖片提供/客委會 圖片提供/客委會

客委會數位翻轉客庄小微企業

疫情改變消費者購物習慣，「零接觸」交易加速行動支付之普及化。面對轉型危機，數位程度較為弱勢的客庄業者，是該束手無策，或是轉型奮力一博？「數據化」將是成功轉型的關鍵。客委會遴選10間客庄特色店家建置客製化數位平臺，協助小微企業把數據變成公司資產的能力，整合多元支付結帳系統，以「會員經營」為核心，結合KOL網紅帶路輕旅行「客庄e起來 行尞過好年」開拓新客源，透過「發行數位券」逐步累積會員數據庫，創造新顧客、留住老顧客循環使用的行銷效益。 「輔導客庄小微企業使用雲服務數位工具計畫」多元支付結帳系統。 圖片提供/ 客委會 客庄雲服務數位工具整合行動支付、信用卡支付、電子發票、優惠券列印、會員經營、交易報表等6大功能。 圖片提供/ 客委會

春田窯陶藝休閒渡假園

位於苗栗三義鄉的春田窯，剛下車馬上就被這裡的閑靜氣氛給感染，小狗慵懶地躺在草地做日光浴，小貓對來訪的客人好奇地喵喵叫，宛如就是標準的農莊景象。來到春田窯，人人都要體驗一下手拉坯，跟著老師的指示「咻的」一個杯碗就成形了，或是您也可以發揮自己的藝術家精神，捏一個充滿自我風格的陶碗，當作最棒的紀念品，做好的陶杯、陶碗可以選擇為它上不同顏色的漸層，讓作品更漂亮、更有質感。

這裡另一個不能錯過的行程，就是擂茶DIY體驗，擂茶也是客家眾多特色美食之一，依序在碗中加入茶葉、黑白芝麻、松仁、南瓜子、花生等食材，一邊不停地仔細研磨，直到碗內磨出油、出現液體後，加熱水沖泡就完成了！實際滋味如何？就要請各位讀者實際到場，自己動動手，磨一杯來品嘗囉！除此之外，現在正值草莓季，來到春田窯除了室內的體驗活動，也能在園區內的小果園採摘草莓！其他還有柴燒仙草體驗！活動豐富，讓人在這邊玩上半天也嫌不夠！Add.苗栗縣三義鄉雙潭村大坪7號 Fb.www.facebook.com/springkiln 春田窯陶藝休閒渡假園。

銅鑼窯

您知道什麼是「手擠坯」嗎？這是一項即將面臨失傳的傳統技藝，不同於手拉坯，這項技藝專門製作大型的陶甕，以前釀造醬油或是藏酒的酒甕，就是靠手擠坯師傅一層一層捏出來的。銅鑼窯是臺灣唯一生產大型酒甕的傳統窯廠，第三代張維翰返鄉接班，保存即將失傳的傳統產業技藝，在傳承的使命中創造出更多新創的想法。除了傳統標準的大酒甕之外，維翰與母親將傳統技藝與藝術結合，製作出了許多陶製藝術品。 銅鑼窯。

繞著銅鑼窯轉一圈，您就能夠見到許多有趣的作品，維翰也樂意向大家展示手擠坯這項工藝。Add.苗栗縣銅鑼鄉竹森村9鄰74-1號 Fb. www.facebook.com/TongluoKiln 銅鑼窯。

江記永安囍餅

創立於民國63年的「江記永安喜餅有限公司」原永安食品行，成立至今近50年，從早期傳統麵包店，直到專業糕餅店，都是來自餅舖主人「江金榮」，有一顆持續想學習的心，勇於嘗試與實踐，創新的同時，也保留了傳統的口味，自製餡料、原料健康新鮮、製程嚴謹，留存傳統的老味道、老手藝，多層次條理分明、 層層疊疊、講究純手感，以人工方式將油酥包進油皮。 江記永安囍餅。 特別是江記永安囍餅，滿滿客家風格的外盒設計，裡面包著的是承襲傳統老手藝的好味道，推薦他們家的紅豆麻糬肉鬆蛋黃，恰到好處的甜與鹹，酥脆的外皮卻能吃到內餡Q彈的麻糬，大人小孩都愛吃。還有狀元糕、招牌豆沙核桃、招牌鴛鴦餅⋯等等，豐富的口味都歡迎來品嘗喔！Add.苗栗縣卓蘭鎮新厝里7-12號Fb. www.facebook.com/an25895656 江記永安囍餅。

阿金姐工作坊

「每位嘗到我們家產品的人，都像家人一樣，我們希望他們可以更健康」，這是阿金姐對自家產品的堅持以及用心。純手工製作的各式醃製食品，例如果乾、脆梅、酸高麗菜等等，是來到阿金姐工作坊不得不品嘗的美食。相當受顧客歡迎的桔醬、香桔汁，傳統製作過程不添加多餘的調味料、防腐劑，透過時間熬煮酸桔以及阿金姐累積多年經驗的黃金辣椒比例，調配出最精華美味的桔醬，吃膩了一般沾醬，嘗嘗客家桔醬，您會發現新天地，迎接新零售消費模式，阿金姐歡迎您上門來體驗喔！Add.新竹縣竹東鎮中豐路3段246巷50號 Fb.www.facebook.com/GoldSister.Hakka 阿金姐工作坊。

羅屋書院

「羅屋書院」為客家的百年三合院古厝，早期地方人士稱：河背大樹下新屋。稱「羅屋書院」源自於此建築過去曾經扮演新竹關西羅氏家族內私塾的角色，藉此稱號，目的在於緬懷過去的同時，也期望後人能在將來透過各樣的活化措施，使其成為客家文化與良善價值傳承的平台。來到這裡可以體驗各種客家活動，如客家米食DIY、絹印、品嘗客家美食⋯⋯等豐富行程，出發前別忘了先預約！Add.新竹縣關西鎮南山里上南片7鄰79號 Fb. www.facebook.com/LoMuseum 羅屋書院。

石店子69有機書店

這是一家老屋改造的有機書店，「有機」代表一個種籽會持續發芽成長，這裡書店不賣書，而是交換書。有機書店扮演的是一個平台，讓在地的新店家能夠彼此串聯，資源共享，深化在地閱讀文化。

位於苗栗關西老街，店內兩千多本的書籍非常壯觀，來到這邊除了看書，也有販售店主自己推廣的牛耕米在地農產品牌。Add.新竹縣關西鎮中正路69號 Fb.www.facebook.com/kuanhsibookstore

璞鈺擂茶

璞鈺將傳統擂茶摻入現代人的健康需求，開發出無糖、紅棗、漢方、綠茶、杏仁、咖啡、咖啡杏仁、山藥紅豆薏仁、客家鹹味擂茶、鹹味精力湯及養生精力湯十二種新口味夾鏈袋包裝，其中無糖口味上市後普獲好評，造福無數忌口的病患。在這裡除了能用餐、喝擂茶，您還能親自體驗擂茶DIY。整合O2O線上與線下，璞鈺已準備好全通路服務，歡迎您來體驗。Add.新竹縣北埔鄉廟前街8號 Fb.www.facebook.com/hakka.letea 璞鈺擂茶。

賴唐鴉家庭美術館（唐婆醋）

在一間三合院裡的陶窯，可以欣賞許多店主的陶藝品，同時也可以嘗嘗天然釀造的手工醋「唐婆醋」。唐婆以其微生物遺傳工程學碩士的專業知識背景，用山中的活氧和山泉水，來培養醋酸菌，並運用「二次發酵」技術釀醋，歷經長時間的熟成，讓水果發酵成為更小分子，有效幫助身體調和。以天然發酵方式釀造手工醋，使用優質無毒的天然食材，完全無糖、無任何添加物，百分百全手工產製、純天然釀造的健康飲品，值得您購買，送給最關心的家人。Add.苗栗縣頭份市流東里3鄰37之1號 Fb.www.facebook.com/artistltifans 賴唐鴉家庭美術館。

保證責任屏東縣高樹鄉大埔農產品生產合作社

高樹鄉是屏東最北的鄉鎮，以開發社區經濟、農村傳統釀造文化，結合當地農產品打造社區特色產業。主要在推廣高樹鄉在地農產品及農產加工品為主，除了新鮮的蔬果之外，也結合客家釀造文化製作的「青春釀」系列產品，如水果醋、香草醋、醃釀醬菜、漬菜類、高樹好米/無毒紅豆⋯⋯等產品。Add.屏東縣高樹鄉大埔村和興路22號Fb.www.facebook.com/youthwine 保證責任屏東縣高樹鄉大埔農產品生產合作社。 保證責任屏東縣高樹鄉大埔農產品生產合作社。

代代木企業社(橘二代)

青年返鄉接下傳承的擔子，黃文業、黃文詣兄弟檔共同創立了「橘二代」，用巧思在包裝上推陳出新，兼顧可口的茂谷柑品質，採用草生栽培的友善農法，再透過行銷翻轉偏鄉農產的命運，讓更多消費者認識大湖的茂谷柑。茂谷柑自產自銷果園，漂亮又喜氣的「大吉大利幸福禮盒」木頭設計的禮盒包裝，是他們自己研發、組裝，作為伴手禮最適合。現在國道休息站泰安服務區也可以購買。Add.苗栗縣大湖鄉義和村1鄰鍋仔棟7號Fb.www.facebook.com/Tangerine.house2015

『客庄e起來 行尞過好年』數位優惠券活動 跟著名人陳明珠浪漫客庄遊 拿好康

陳明珠等名人必推客庄旅遊景點，好吃又好玩，歡迎您來體驗！即日起至2022年2月15日止，透過線上的方式發送「滿百折50元數位優惠券」，邀請各位讀者實際到客庄店家來遊玩，品味客家文化的魅力，體驗數位時代新型態的優惠券模式！活動期間，只要上網下載或掃描QR Code方式即可領取數位券，到店消費滿百，還可再領取一張「店家專屬優惠券」；兩種優惠券數量有限，年節期間走訪客庄地區的好朋友們，可要把握機會喔！

只需用手機掃描QR code進入活動頁，選擇要領取「滿百折50元數位優惠券」的店家名稱，進入個別的店家頁面領取票券，初次使用需透過LINE帳號登入會員，完成後便可以成功領取。實際來到活動店家後，只要開啟手機的瀏覽器，出示優惠券給店員即可！領取數位券 https://www.letego.tw/#/news/82