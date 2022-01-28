台菜創意西吃 吃蝦也能很時尚

【撰文/黃詩淇】

想要吃泰國蝦，就想到「百家班」的活蝦料理，28年來帶給我們每個歡聚時光，去年年中創立全新品牌，由第二代打造「HeyAhh」活蝦餐廳，保留傳統經典口味，注入時尚質感及品味，賦予台菜創意西吃，加上整體北歐風的清新氛圍，把路邊餐飲變身台北京站百貨首家活蝦「潮店」，讓蝦食文化成為當代潮流。 攝影/ CCC

HeyAhh是台語蝦子（蝦仔/he-a）的諧音，逗趣的品牌名來自「百家班」年輕第二代許瑞軒Tony的創意發想，完全展現了主打的活蝦料理，亦包含對台灣在地的情感，希望讓國內外朋友都能輕易說出口「我要吃HeyAhh！」，更想讓台灣蝦仔料理被世界品嚐。

運用年輕人喜愛的手法 演繹傳承經典美味

從小在活蝦店長大的Tony，學生時期都在「百家班」打工，看著大家用餐的享受表情與歡樂氣氛，Tony覺得服務客人是件很快樂的事，餐飲業是很有趣的行業，於是大學畢業後到瑞士學習餐飲管理，再到香港實習。「在這段時期接觸許多國的飯店、餐廳，在視覺、味覺衝擊下，也讓我開始思考百家班要如何讓它經營下一個30年？」回台後，先從基層服務做起，累積3年實作經驗後，於是有了創業念頭，得到父親「百家班」許益欽董事長的大力支持。 「百家班」鮮食集團兩代合影，Tony、許益欽董事長與夫人。 攝影/ CCC

許董事長很欣喜，年輕人不畏餐飲業辛苦、願意接班，最重要的是有自己的主見，想要打造青春版的「百家班」，雖然HeyAhh去年7月開業時正好碰到疫情攪局，「我用正能量與Tony分享，撐過這一關以後就海闊天空，慢慢穩紮穩打，現在不只經營一個店，也是在經營自己的品牌，打好基礎，培養人才，慢慢把團隊立起來，往後拓點相信會更順暢。」Tony很感謝爸媽一路上的支持，願意接受年輕世代的想法，把上代經驗與這代的創新理念做完美結合。

為符合京站百貨年輕族群，Tony與「百家班」鮮食集團團隊決定跳脫既有框架，運用年輕人喜愛的手法，演繹傳承的經典美味，以全新樣貌的HeyAhh登場。Logo以簡單、俐落卻不失趣味的線條描繪蝦子圖形，100+代表HeyAhh傳承於「百家班」創新的同時不忘根源。空間設計以北歐時尚、創意風格打造，松木、白色、瑞典藍水波紋讓整體場域顯得活潑清新，造型蝦池玻璃更是全台百貨獨創。 Logo以簡單線條描繪蝦子圖形，100+代表傳承於百家班。 攝影/ CCC 空間設計以北歐時尚、創意風格打造，更顯活潑清新。 攝影/ CCC

活蝦料理現點現做 台菜西吃的創意作法

餐盤餐具、小蝦桶皆特別挑選，保留「百家班」28年的經典風味跟功夫菜，又結合異國的醬汁、食材，西式擺盤方式，主打台菜西吃的創意料理，讓年輕世代體驗吃蝦也可以吃得很時尚，很有網美感。

HeyAhh活蝦料理有10幾種口味，現點現做，特別推薦起家菜胡椒HeyAhh，泰國蝦烤過後裹上自製白胡椒膏，滿溢鹹、香、辣口感，搭配炸過的金黃餛飩皮是絕配。不喜歡剝蝦殼，大推黃金流沙蝦酥脆蝦殼好涮嘴。獨創麻婆豆腐蝦，將川味名菜麻婆豆腐與蝦結合，醬汁可配白飯，美味更升級。 胡椒HeyAhh滿溢鹹、香、辣口感，吮指回味。 攝影/ CCC 黃金流沙蝦酥脆蝦殼好涮嘴。 攝影/ CCC 麻婆豆腐蝦將川味名菜麻婆豆腐與蝦結合，美味更升級。 攝影/ CCC

不只可吃蝦，其它人氣菜色還有需要先預定的招牌脆皮雞，皮脆肉嫩味香濃。塔可豬棒腿口感軟嫩有咬勁。融合櫻花蝦、菜圃、酥炸窩窩頭的蝦窩窩，一口咬下充滿多層次滋味，更別忘了來道金絲蟲草與水蓮菜拌炒的金絲水蓮菜，清脆爽口，當然每道菜都值得嘗鮮，絕對一吃就會愛上。 塔可豬棒腿特選豬後腿，口感軟嫩有咬勁。 攝影/ CCC 融合櫻花蝦、菜圃、酥炸窩窩頭的蝦窩窩。 攝影/ CCC

「我有一個復興活蝦料理的夢！」HeyAhh越來越受歡迎，Tony蠻有成就感的，許多年輕客人還因此認識老字號的「百家班」，想要帶著爸媽去嚐嚐傳統味。許董事長打趣地說年輕人的創意也激發我們這一輩，產生良性互動，今年「百家班」鮮食集團將積極拓點，「百家班」持續以街邊店發展，HeyAhh同樣選擇百貨商場展店，讓活蝦料理連繫舊新世代情誼、感情更加溫。

HeyAhh活蝦餐廳

Web. www.heyahh.com.tw

Fb. HeyAhh京站店