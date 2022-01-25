府城美食力 全民網路票選活動熱烈展開中 歡迎參加臺南米其林占星嘉年華

【整輯/昭子】

府城臺南素來以美食享譽國際，成功入選2022 年米其林評鑑城市，市長黃偉哲為使在地美食餐廳能夠提高網路知名度，市府觀光旅遊局隆重推出「2021 臺南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動現正熱烈展開中，另有撰文分享活動，歡迎大家選出有「食」力，心目中的臺南米其林美味。 臺南米其林占星嘉年華。

臺南市市長黃偉哲曾經風趣地說：「臺南美食是座生動的博物館，三個月絕對吃不完，大家一定要把握機會來臺南，嚐美食，投下神聖的『星星』，選出心中的臺南米其林食力選手。」臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長為了將臺南美食觀光推向國際，與團隊走訪中央積極爭取臺南納入《米其林指南》評鑑城市，另外也盡力提高臺南美食的國際聲量，經過一年多，團隊的努力終於獲得世界認可，臺南成功被納入2022年《米其林指南》評鑑城市。

至活動店家吃美食 再到官網投票

為全力協助臺南美食業者提升國內外知名度甚至順利摘星，臺南市政府觀旅局特別舉辦「臺南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，於12月14日始開招募有「食」力的臺南美食廠商，其中囊跨傳統臺菜、創意餐點、異國料理、街頭小吃及伴手禮等皆可參加，各個都是臥虎藏龍於府城臺南的「食」力選手，也因業者反應熱烈，活動延續至今年為期共三個月，熱情的臺南歡迎大家到臺南品嚐美食，也為自己心中的米其林投下一票。 臺南米其林占星嘉年華。 臺南米其林占星嘉年華。

郭貞慧局長表示期望這次透過活動提高參與餐廳之海內外知名度，達到增加臺南美食上榜機會、推向國際之目的，同時也希望藉此機會為臺南觀光掀起另一波美食旅遊熱潮，成功將臺南打造成星級世界美食之都。即日起至活動店家消費，可進入活動官網參與全民占星活動，於首頁點選「投票去」並瀏覽相關餐廳菜品，點選喜歡菜品旁的「星星」，評鑑分為1-5顆星，將選出臺南最有「食」力廠商。 臺南米其林占星嘉年華。

另有撰文分享美食心得、評論美食心得文章等參與評鑑活動，將選出最佳活動參與者，獎品有臺南星級飯店一泊二食住宿券、臺南星級飯店自助餐廳（或同等級餐廳）餐券等，歡迎臺南業者與全國民眾踴躍參與，共同攜手將府城雄厚「食」力推向國際，美食之都當之無愧。 臺南米其林占星嘉年華。

台南米其林占星嘉年華

Web. tainanfood-carnival.com

臺南旅遊網

Web. www.twtainan.net

廠商報名、民眾投票時間. 即日起至2022/03/25

公佈票選結果時間. 2022/03/30