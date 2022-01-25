驚豔花蓮七星潭新旅店 太平洋畔歐風城堡 跨越時空的法式浪漫

【撰文/Aries、Paul】

花蓮七星潭擁有優美的弧形海灣，海水潔淨湛藍，現在矗立一棟唯美嶄新地標，面對無垠太平洋的「七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon」，歐風復古城堡格外耀眼醒目，仿佛來到17世紀的歐洲，空間的每一隅皆令人捨不得眨眼，即將在1月底正式開幕，歡迎蒞臨感受王室般的尊榮住宿體驗。 歐風復古城堡格外耀眼醒目。 攝影/張晨晟

歷時7年，以「美的事物幾乎沒有上限、並需要時間淬鍊」為理念，以近乎苛求態度打造的「七星潭水上明月海景渡假旅店」帶來巴洛克、洛可可時期，建築工藝與設計的絕美風華。光是「水」字大門，鑄鐵鍛造門框加上彩繪玻璃，重量逾1000多公斤，十分華美壯觀，進入大廳，頂上的大型穹頂由8根大型鑄鐵柱支撐，繪上花草、動物、海洋生物和星座，華麗絢爛、目不暇給。 鑄鐵鍛造水大門。 攝影/張晨晟 穹頂華麗絢爛。 攝影/張晨晟

皇家貴族般的氣派大廳 世界級精品傢俬

一樓大廳的擺設精緻又華麗，從美國進口的希臘女神噴水池，金光熠熠的大型骨董機械老爺鐘是旅店主人多年收藏，彷彿來到動畫美女與野獸的國度裡，還有遠從杜拜漂洋過海的貝殼釀嵌沙發組等，盞盞大型水晶吊燈璀璨眩目，加上一座古典平台鋼琴，集各種文化風格中最奢華面貌齊聚一堂，值得慢慢品味。 一樓大廳的擺設精緻又華麗，彷彿來到動畫美女與野獸的國度裡。 攝影/張晨晟

大廳的氣派也延伸到梯廳、廊道、客房，9層樓高的主樓客房共有25間，從10幾坪至30坪不等，房門打開就是驚艷，洛可可風、新古典主義風、浪漫主義風等，從天花板、壁紙、手繪壁畫、床頭壁布、線板雕花、燈飾、傢俬等細緻呈現，每間的設計與擺設各具特色，怎麼拍都好美，幸福地擁有獨立陽台，美麗的月牙灣海景盡收眼簾。其中，最讓旅店自豪的文藝復興國王房和巴洛克風情皇后房，宛如跨越250年時空的國王和皇后，極致尊寵禮遇。

大廳的氣派也延伸到廊道。 攝影/張晨晟 文藝復興國王房。 攝影/張晨晟 文藝復興國王房。 攝影/張晨晟 巴洛克風情皇后房。 攝影/張晨晟 骨董機械老爺鐘是旅店主人多年收藏。 攝影/張晨晟

不僅如此，旅店貼心選用躺下去就捨不得起床的席夢思名床，唯美的寬庭寢具，吹整柔順的dyson吹風機等，備感舒適享受。每間客房連洗手台、雕花鏡也精心設計、復古典雅，並設置高級的衛浴設備，進口的免治馬桶、按摩浴缸等，水柱變化、七彩燈光閃耀，營造繽紛夢幻氛圍，搭配巴黎羅浮宮酒店專用，來自法國已有近百年歷史，知名手工香水品牌Fragonard的浴沐用品，散發迷人芬芳氣息。 山海景豪華大雙床房。 攝影/張晨晟 黛安娜月神海景豪華雙人房。 攝影/張晨晟 客房都有按摩浴缸。 攝影/張晨晟

除了休憩空間讓人驚艷不已，美食同樣講究，設有團圓中式美饌餐廳，一場視覺與味覺的交響樂，大鵬鳥展翅裝飾極具視覺焦點，豐香創意料理的西式餐廳，融合歐式的古典與現代感，帶來穿越古今的饗宴，加上以花蓮在地食材結合當地的四季脈動，來自土地的原味，經過主廚的悉心料理，使用波蘭手工陶瓷杯盤，獨一無二的匠心花色，盛裝道道精緻佳餚，提供賓客最療癒、滿足的味蕾慰藉。 香味擺盤皆美。 圖片提供/七星潭水上明月海景渡假旅店 豐香創意料理。 圖片提供/七星潭水上明月海景渡假旅店

享受一泊二食與無敵海景 滿足身心靈

目前試營運期間推出「一泊二食」方案，住客可無限取用餐廳內的餐飲。另頂樓還有一個提供VIP包場的玻璃帷幕餐廳，以及頂樓唯美SPA池，毫無遮蔽的山海景觀，美景佐美食，無價！ 頂樓唯美SPA池。 圖片提供/七星潭水上明月海景渡假旅店

「水上涵情意，明月解君心」，融入山海天之間的「七星潭水上明月海景渡假旅店」熱情邀約，沉浸於太平洋的綻藍海景，看月牙灣潮來潮往，遠眺清水斷崖濃綠山脈，洗濯一身的塵世疲憊，感受最特別的旅遊體驗與度假氛圍，聆賞美妙的音樂饗宴，獻上最熱忱服務，賓至如歸、永誌難忘。

七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon

Web. hotelmoon.com.tw

Fb. 七星潭水上明月海景渡假旅店HotelMoon