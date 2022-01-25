在墾丁夢幻島耍廢放空 就想待在這發呆

【撰文/昭昭】

單純想擁有國境之南的湛藍晴空、溫暖陽光，以及感受秋冬季節很頑皮的落山風，每年都會到墾丁度假的民宿主人於是選擇墾丁夢幻島做為歇心之所，「mu曉木x沐煦旅宿」為兩棟相連但獨立民宿，外觀為馬卡龍綠色取名「曉木」，是因樹木就聯想到綠色植物，粉紅色這棟名為「沐煦」，象徵溫暖、溫潤的陽光，熱情邀請大家來作客。 「mu曉木x沐煦旅宿」為兩棟相連但各自獨立的民宿。 攝影/相 王基守

訴求簡約低調風格 講究整體舒適品質

民宿主人打趣地說，這裡不靠海、不靠山，但視野望去是夢幻島各棟讓人很療癒的粉嫩各色，白天與夜晚有著不一樣的迷人風情，加上純樸的恆春小鎮景致，很適合追求想不受打擾的私密獨立感。「mu曉木x沐煦旅宿」為三層樓，總共有15間客房，提供雙人房、四人房、豪華露天雙人房、豪華露天四人房，空間寬敞舒適，因應旅客所需。 粉紅色外觀名為「沐煦」，象徵溫暖、溫潤陽光 攝影/相 王基守 取名「曉木」，是因樹木就聯想到綠色植物 攝影/相 王基守

喜歡度假就待在民宿裡放空發呆、放輕鬆的主人，訴求有相同理念的旅客入住，因此將整體公共場域和客房的陳設以簡約低調的風格為主，每間客房僅以床頭背後的大面牆壁飾以橄欖綠、天空色、大地色系等舖陳，再搭配灰階低彩度的好坐沙發，溫潤的木桌、柔和燈光，予人自然清新的愉悅感。 雙人客房以簡約低調的風格為主。 攝影/相 王基守 天空色的牆面予人視覺清新感。 攝影/相 王基守

很有自己個性的主人說：「一切簡單就好，內部空間設計沒有迎合網紅、網美喜歡的自拍牆或是美美場景，我認為主題風格強烈的設計，看久了也會乏味，倒不如把花費用於提升整體場域的舒適質感與設備講究。」強調民宿初衷就是要招待完善，讓客人住得好，床要好、睡得好，洗澡水量要夠大、溫度要夠熱。

於是在民宿老闆接手後，於硬體設備上挹注許多，把所有冷氣、電視全部換成有品牌的全新家電，品質有所保障，為避免冷氣直接吹向客人身體，更不惜將客房冷氣移位，又特別訂製床墊，並貼心提供一軟一硬的枕頭及絲絨棉被，或許這些看來都不太醒目，但卻是最貼近人性化考量，完全為客人著想，符合旅宿的最基本要求。 灰階色系搭配溫潤木桌與柔和燈光。 攝影/相 王基守

豪華露天雙人房 室外有露天大浴池

部分房型有落地窗陽台，一走出去就看到夢幻島的美麗街景，更讚的是在每間客房都有橢圓形大浴缸，可以盡情放鬆、泡澡泡個夠，乾溼分離的設計備感潔淨清爽，特別選用義大利Anyah天然有機環保沐浴備品，是以減碳設計為概念，並擁有歐盟認證的有機產品，使用起來安心無虞、也對地球好。想要擁有更多的愜意感，推薦豪華露天雙人房，於角落設置一個休閒吊椅，窩進去坐上搖一搖，彷彿所有煩惱都可以瞬間消卻。 每間客房都有橢圓形大浴缸可以泡澡泡個夠。 攝影/相 王基守

室外則有個以磁磚拼貼砌成的露天大浴池，可以一邊舒服地泡澡，一邊瞭望藍天白雲，享受墾丁艷陽的熱情，夜晚時皎潔明月和閃耀星空相伴，充分感受大自然的尊寵，閒適自在。 室外有座以磁磚砌成的露天浴池，與藍天更靠近。 攝影/相 王基守 夜晚時於頂樓泡澡有明月和星空為伴。 攝影/相 王基守

一樓的公共區域，同樣呈現現代簡約風格，讓旅客就好像待在家一樣舒適，空間配置有交誼廳、廚房、冰箱，非常適合全家親子旅遊、家族聚會、朋友出遊等，更歡迎包棟獨享，完全獨立不受外人打擾。在這裡，有任天堂經典紅白機可恣意暢玩打電動，或是叫外送也很方便，還是外帶食物回來（廚房餐盤可使用，但不能開火），大夥一起喝酒、品茗輕鬆聊天。 在交誼廳可以打電動，或是輕鬆聊天。 攝影/相 王基守

另貼心提供小朋友專屬的遊戲本及拼圖遊戲，亦或溜小孩至夢幻島上有一座彩繪戲水池，夏日時可玩水消暑，更增不少親子互動樂趣，讓大人們很放心。 貼心提供小朋友專屬的遊戲本及拼圖遊戲。 攝影/相 王基守 夢幻島上的彩繪戲水池，夜色中很吸睛。 攝影/相 王基守

入住即享免費現做早餐 營養又美味

民宿主人也是個美食愛好者，因此對於吃非常重視，入住即提供免費早餐，親切的宣錡管家，一大早就幫旅客準備新鮮營養均衡的早餐，都是當天備料、現煎、現烤，食材沒有過度調味。特選台南鄉下的手工饅頭，抹上潮州無添加顆粒花生醬，包覆著來自屏東里港，獨家醃料製成的肉片，以及起司片、荷包蛋、小黃瓜等，佐當季的鮮蔬水果，或是在地有名的洋蔥，搭配茶、咖啡和牛奶等飲品。吃不夠無論是餐點或飲料都可以再續，對於續住的客人，更是天天變換不同口味，或是詢問旅客的喜好，如中式的炒麵、日式味噌湯、法式吐司、焗烤土司等，誠意滿滿的早餐清爽無負擔，讓人吃得安心又滿足。此外，每間客房的冰箱附贈飲料及零食，如果運氣好還可嚐到限量來自善化的冬瓜檸檬茶及手作美味點心！ 一樓的用餐空間擁落地窗景。 攝影/相 王基守 一樓的公共區域，配置有交誼廳、廚房。 攝影/相 王基守 入住即享免費現做美味早餐。 攝影/相 王基守

「mu曉木x沐煦旅宿」鄰近台26線公路，距離恆春鎮不遠，想要覓食，小鎮與車城上有不少知名或隱藏版的美食，值得一一去探尋、發現味蕾驚喜。想要外出走走，推薦不妨到後灣賞日落，萬里桐看海潛水，至海生館與海中生物做朋友，四重溪泡溫泉，以及不能錯過關山的夕照、墾丁國家公園其它景點，或是隨意一個地方漫步走走都好，墾丁的景致從來都不會讓人看膩。

什麼都不做 體會慢慢生活的美好

當然什麼都不做也很好，民宿主人主張不需要有任何計劃，待在房間裡聽著鳥叫聲，風呼呼的聲音，喝酒、喝茶、閱讀、看窗外，或是放空發呆，完全不想出門，這才是徹底度假，或許別人眼中很無聊，但這才是值得享受難得的、悠然自得的每分每秒時光，深刻感受體會慢慢生活的美好，希望當您離開時，就是有那麼一個小角落，讓您在回憶中流連忘返，無法抗拒「mu曉木x沐煦旅宿」的獨有氛圍與魅力。Fb. 墾丁夢幻島-曉木mu沐煦民宿