台北最好吃的肉桂捲 注入手作細膩優雅 帶來療癒的幸福感

【撰文/昭昭】

每天的生活從「Miss V Bakery Café」開始，到敦北店帶走剛出爐麵包，或閒坐店內品嚐一頓美味早午餐，又豈能錯過赤峰店的限量炸雞鬆餅，大享吮指回味的樂趣，接著下午茶時間，全台最好吃的肉桂捲就在這，還有誘人的各式糕點等，味蕾的滿足盡在兩家店來回，小日子大確幸！ 每日新鮮出爐，原味肉桂捲、糖霜肉桂捲、奶油起司肉桂捲，焦糖黏黏包肉桂捲、義式濃縮咖啡肉桂捲、超級肉桂捲等6種口味。 攝影/Ray

甜點的魔力總使人不自覺洋溢笑容、忘卻煩惱，充滿了愛與分享。知名的「Miss V Bakery」品牌故事也超有愛，是由兩個女孩Virginia和Veronica所創立，她們9歲就認識，從小一起長大，雖然人生閱歷各自不同，但彼此堅定的長年友誼促使著日後的創業。Virginia回憶著：「在我準備結婚的過程中，和Veronica兩人試吃所有的喜餅，始終找不到滿意的，喜歡美食與烘焙的我們決定那何不親手做出專屬的喜餅呢？於是2013年9月Miss V Bakery成立了，堅持使用最好的食材，吃一口會讓人感到手作溫度和濃濃幸福美味。」 覆盆子玫瑰花茶慕斯蛋糕帶有玫瑰自然芳香。 攝影/Ray 巧克力烏龍茶慕斯蛋糕。 攝影/Ray

讓原本不敢吃肉桂捲的人也秒被圈粉從此愛上

幸好有這瘋狂構想，讓大家得以享受手作甜點的絕妙與療癒滋味。尤其是爆紅的肉桂捲，只要Google全台最好吃的肉桂捲，就一定出現「Miss V Bakery」。Virginia說：「美式甜點向來給人甜又膩且較為粗糙的感覺，我們注入更多的細膩與優雅，一開始試遍所有迪化街的肉桂，最後選出兩種不同新鮮現磨的肉桂粉調配完美比例，使肉桂不會那麼嗆鼻，獨有溫和香氣十分迷人，並使用全蛋黃和動物性鮮奶油製作的湯種麵團，吃起來有近似於蛋糕的綿密口感，柔軟帶點韌性。同時在延緩麵團的老化亦下了很大功夫，採低溫長時間發酵，於麵糰裡面加入牛奶糊以增進麵團的保濕性，因此Miss V的肉桂捲放到第二、第三天，冷凍回烤之後一樣好吃，也讓原本不敢吃肉桂捲的人也秒被圈粉從此愛上。」 柔軟帶點韌性的肉桂捲。 攝影/Ray

「Miss V Bakery」更貼心製作各式淡、甜、濃等風味的肉桂捲，每天新鮮出爐，味香濃而不膩，推出集合6種口味的禮盒，有榮獲蘋果日報評比第一名的焦糖黏黏包肉桂捲，加入自製海鹽焦糖醬，降低肉桂辛辣感，讓整體風味更有層次。其它還有原味肉桂捲，專為喜愛甜食設計的糖霜肉桂捲、奶油起司肉桂捲，充滿咖啡味的義式濃縮咖啡肉桂捲，以及非常重口味的超級肉桂捲，全然滿足肉桂捲控，盡情感受每一種風味所帶給味蕾的驚喜與感動。 肉桂捲味香濃而不膩。 攝影/Ray

店內可享受營養美味清爽無負擔的早午餐

「Miss V Bakery」除了提供甜點、蛋糕、手工喜餅外，轉型為「Miss V Bakery Café」有赤峰創始店及敦北店，去年年末新增101門市。店內可從容享營養美味、清爽無負擔，現做的輕食早午餐和下午茶，大推自製無糖優格配上新鮮水果和手工穀物脆片，穀物脆片融合燕麥、南瓜籽、葵瓜籽及杏仁片等加入蜂蜜，讓優格變得更好吃。 新鮮現做的美式早餐喚起活力每一天。 攝影/Ray

想要增進飽足感，Super V早餐更多了手工純肉火腿、培根、德式香腸，其它如酪梨、野菇松露、煙燻鮭魚等各式口味的炒蛋酸麵包三明治，自製酸種麵包抹上少許橄欖油及海鹽，置入滑嫩炒蛋更添風味，一口帶你去紐約辣味起司三明治，熱壓上桌的帕尼尼滿溢濃濃起司，加入特製辣醬更過癮。 酪梨炒蛋酸麵包三明治飾以的紫洋蔥輕脆爽口。 攝影/Ray 一口帶你去紐約辣味起司三明治滿溢濃濃起司。 攝影/Ray

不同的是敦北店有生產麵包，受歡迎的有可頌系列、脆皮紅豆菠蘿吐司、高含水量的手捏麵包、歐式麵包、明太子法國和法國天然發酵奶油做的奶酥麵包和菠蘿麵包等，另增設「Miss V Cooking Studio」傳授甜點和各式菜餚的教學。 煙燻鮭魚炒蛋酸麵包三明治搭配自製優格。 攝影/Ray

赤峰店推出限量的炸雞鬆餅，以迷迭香、紅茶、胡椒、紅椒粉製成醬汁醃漬後酥炸，先嚐原味、一吃驚呼，外皮酥脆、肉質多汁鮮美，再淋上楓糖漿，意外的驚豔，接著倒點Tabasco辣椒醬，哇！實在是太銷魂，搭配外酥內軟的鬆餅，這一餐就讓人值得回味好久。 赤峰店推出限量炸雞鬆餅，外皮酥脆、肉質多汁鮮美。 攝影/Ray

Miss V Bakery Café

Store.赤峰店、敦北店、101門市

Web. missvbakery.cyberbiz.co/

Fb. Miss V Bakery