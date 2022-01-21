交會十字路 青年帶你暢遊阿里山長壽村

【整輯/昭子】

位在台18線的十字村，耄耋人口佔全村60%，因此又被封為阿里山的「長壽村」，近年因林鐵重新開通，遊客可從嘉義市區直達十字村，也是目前阿里山林鐵的終點站。昔日因伐木與物資交流而興起的十字村，雖然面臨時代變遷而沒落，但隨林鐵開通後，讓離鄉遊子有了返鄉的契機，並開始用行動力活絡地方，讓這座擁有歲月痕跡的村落，再度充滿生機。

回家的感覺真好 戀念1534小食堂

得知林鐵開通後，兄妹三人運用餐飲專長在鐵路旁開設「戀念1534小食堂」，家住車站旁的道班媽媽為感念兄妹三人返鄉創業不易，特別傳授60年前傳統日式紅豆麻糬作法，純手工製造的堅持，讓紅豆麻糬成為食堂的招牌。 以食會友」的戀念1534小食堂。 圖片提供/戴地創藝(股) 在地嚮導kiki（右）與姊姊致力推廣十字好物。 圖片提供/戴地創藝(股)

店內不只販售阿里山小農栽種紅茶製成的茶葉蛋、熬煮新鮮果醬搭配愛玉凍等，也提供紅豆麻糬DIY讓遊客自己動手做，如果喜歡品嘗地方菜餚，可以向食堂預約無菜單料理，一邊享用好料同時遠眺優美山景，運用十字家常料理展現「以食會友」的精神，傳達十字人不怕分享的親切，以及當遊客每次拜訪時，都像回到「第二個家」的溫馨感。Add. 嘉義縣阿里山鄉十字村8號 戀念1534提供手作紅豆麻糬DIY（需預約）。 圖片提供/戴地創藝(股)

找回十字「交流」的功能 鳴心咖啡

帶著眼鏡、外表看起來斯文的吳孟儒，其實帶著一顆流浪的心。高中自學咖啡後，便養成穿梭在不同咖啡館啜飲、向高手請益的習慣，即使回到十字村生活兩年多，仍趁著空檔四處走訪阿里山咖啡小農，將蒐集到的好味道帶回店裡與遊客分享。 「希望能用咖啡養活自己」-鳴心咖啡。 圖片提供/戴地創藝(股)

希望透過「鳴心咖啡」建立與遊客溝通的平台，協助來訪十字路的遊客們索引地方的人事物產，因此咖啡店不只販售咖啡，也提供借問服務與體驗活動。可以選擇品嘗阿里山小農咖啡，或嘗試用當地特產「樹番茄」製成的調飲。如果喜歡深度旅行，鳴心咖啡也能客製安排咖啡杯測體驗與走讀咖啡產地等活動，或是來趟十字村生態學，走入山林步道一探在地生活。Add. 嘉義縣阿里山鄉十字村1鄰4號 用當地特產「樹番茄」製成的調飲-花木蘭。 圖片提供/戴地創藝(股)

鳴心咖啡另提供暖心麻油雞腿麵線。 圖片提供/戴地創藝(股)

在地青年推薦這樣玩：

【一日遊】搭乘林鐵至十字車站→戀念1534小食堂私廚料理→鳴心咖啡放鬆品味→戀念1534小食堂手作麻糬體驗→走讀十字社區感受鐵道風情→木馬道古道生態學→ 搭乘林鐵下山至奮起湖站→老街漫遊尋好料