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絕景探秘 美帳露營輕鬆擁抱北海岸山海秘境

聯合新聞網 / Ciao潮旅
鄰近熱門度假勝地白沙灣，半島秘境更能保有隱密與靜謐。 攝影/相 王基守
鄰近熱門度假勝地白沙灣，半島秘境更能保有隱密與靜謐。 攝影/相 王基守

【撰文/ Winnie】

從新北石門濱海公路切入，穿過綠蔭小道，全台唯一私人半島絕境，隱於藍海與綠意環繞的麟山鼻岬角，免裝備露營讓任何人都可以在距離市區的短短車程，輕鬆飽覽從日出到日落以及夜幕星空的同框美景，隨手一拍都是美帳、綠坪、奇岩藻礁、林蔭步道、幽徑沙灘、海天一色的絕色打卡點，無論是友情、愛情或親子之旅，半島秘境都能為你留下獨家的美麗記憶。

極北加上突出延伸入海的半島地理位置，擁有270度無死角海景。 攝影/相 王基守
極北加上突出延伸入海的半島地理位置，擁有270度無死角海景。 攝影/相 王基守

鄰近熱門度假勝地白沙灣，距離北海岸沿線景點短短車程，位於極北麟山鼻岬角的半島秘境卻像是遺世獨立的絕色秘地，被藍海與綠意包圍，沒有太多人工雕琢景緻，能夠充分感受純屬天然的悠閒與自在，可以招集三五好友或家族聯誼免裝備入住奢華美帳，民宿會館也具多種房型，想要很有儀式感的自搭佈置帳篷更沒問題，餐飲部份則可委託代訂豪華BBQ、客訂餐車服務，或至鄰近的石門三芝主題餐廳探訪美食，能夠多元體驗半島秘境的真與美，是來此渡假的最大幸福。

園區內規劃得宜的帳篷距離，無論個人或家庭聯誼都很適合。 攝影/相 王基守
園區內規劃得宜的帳篷距離，無論個人或家庭聯誼都很適合。 攝影/相 王基守

而佔地開闊又具獨立隱密的絕佳條件，最適合主題派對、戶外婚禮、畢業旅行、公司社團親子日等量身定制活動，甚至春浪、嘻哈島等大型音樂祭都選在秘境舉辦，熱鬧歡樂的氣氛與海風吹拂的舒心自得竟然可以如此合拍，偷得浮生半日閒的美境度假撫慰了平日繁忙的身與心，簡單輕裝就能充值滿滿能量！

半島秘境擁有數量最多、米白又優雅的經典神殿帳。 攝影/相 王基守
半島秘境擁有數量最多、米白又優雅的經典神殿帳。 攝影/相 王基守
採用五米寬與挑高尺寸的特訂規格，入住就能感受無比寬敞舒適。 攝影/相 王基守
採用五米寬與挑高尺寸的特訂規格，入住就能感受無比寬敞舒適。 攝影/相 王基守

免裝備露營 奢華美帳好拍好住超幸福

想要輕鬆享受秘境的無敵海景，豪奢標配的免裝備露營與園區自帶豐富多元的度假玩樂體驗正當紅！原本露營還要自備炊具食材，現在可以選擇預定BBQ或漫步至附近頗負盛名的伊莉莎咖啡館、人魚空間餐廳，也能駕車前往鄰近北海岸大嚐當地美食：「住」的方面，半島秘境擁有數量最多的經典神殿帳與精選絕美蓮花帳，亮麗米白的帳面內部是採用五米寬與挑高尺寸的特訂規格，成人站直也能感受寬敞舒適，每帳都是彈簧床鋪搭配高級飯店寢具枕頭，必備移動空調，質感家具家飾佈置起來更有氣氛，在藍天綠地之下，隨手一拍都讓人美哭。

帳篷內部搭配質感家具家飾，佈置起來儀式感十足。 攝影/相 王基守
帳篷內部搭配質感家具家飾，佈置起來儀式感十足。 攝影/相 王基守

園區內結合民宿會館、露天親水區、環島步道，加上預定獨木舟體驗等，無論親子行程、閨密派對、家庭聯誼都能玩好玩滿；就算只想發發呆吹吹風，極北角望出去的海天一色景致完勝，吃喝玩樂＋住好住美的秘境露營真心超幸福。

初階與進階獨木舟體驗是半島秘境重點特色體驗。 攝影/相 王基守
初階與進階獨木舟體驗是半島秘境重點特色體驗。 攝影/相 王基守
環島步道可直達海區，隨時都可以來趟海岸生態之旅。 攝影/相 王基守
環島步道可直達海區，隨時都可以來趟海岸生態之旅。 攝影/相 王基守
主題塗鴉牆是媲美自然景致的打卡點之一。 攝影/相 王基守
主題塗鴉牆是媲美自然景致的打卡點之一。 攝影/相 王基守

東昇日落同框 極北絕景囊括魅力山海

半島秘境最吸引人的自然是270度無死角海景，極北加上突出延伸入海的獨家地理位置，身處園內海景區，從東昇到日落、夜晚滿天星斗都能同框入景；漫步於直達海區的麟山鼻步道，沿途的綠藻礁海岸生態、石滬區、秘境沙灘踏浪，轉至因歪斜風剪樹形成的電影場景綠蔭小徑、漁港、野百合區，一趟走下來，路程適中、坡度起伏小，卻能看盡海岸美景最精華，不用刻意佈置打卡點，日出夕陽、星空夜幕、環海景色、綠意盎然，加上優雅美蓬與氣氛串燈，每一處都能輕鬆拍出異國海島才有的頂流網紅美照；渡假、露營、探秘、聚會、拍美照一次滿足，半島秘境完美打造最獨一無二的私人半島悠閒體驗。Fb. 半島秘境

帳篷區掛起點點燈串，映襯夜幕星空更有氣氛。 攝影/相 王基守
帳篷區掛起點點燈串，映襯夜幕星空更有氣氛。 攝影/相 王基守

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