快訊

桃園買菜女足跡驚現統一百貨 國家音樂廳也淪陷

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

日式丼飯 隱身台中巷弄內的老宅小館

聯合新聞網 / Ciao潮旅
鮭魚親子丼將來自挪威冷藏空運的鮭魚捲成花，搭配鮭魚卵的完美組合。 攝影/Ray
鮭魚親子丼將來自挪威冷藏空運的鮭魚捲成花，搭配鮭魚卵的完美組合。 攝影/Ray

【撰文/黃詩淇】

需要尋覓一番，才會發現中國醫藥大學附近的巷弄裡有間日式料理店，「回 未了 日式丼飯」，雖然外觀沒有特別搶眼，但保留老屋的質樸純粹樣貌，讓人一眼就被吸引，店內的日式簡約氛圍，更能感受店主對老宅新生的重視與維護，一如堅持近三年的好味道，就只把丼飯做到最出色。

散壽司、極上盛合海鮮丼、鮭魚親子丼搭配酸甜清爽的自製柚香蘿蔔。 攝影/Ray
散壽司、極上盛合海鮮丼、鮭魚親子丼搭配酸甜清爽的自製柚香蘿蔔。 攝影/Ray

小型的兩層樓日式洋房建築，躋身在舊城區鬧中取靜，透過店主洪板前長與設計師的想法與規劃，讓荒廢10多年、具40年歷史的老宅有了新顏值。門面粉刷灰米色調，原本的天藍色磁磚得以重見天日，以溫潤木作大門及窗框框住城市風景，部分舊有鐵窗花再利用，整體保留剛好的歲月痕跡，賦予老屋重生魅力，也成為文青風的打卡景點。

暮色中的「回 未了」別有一番迷人風情，很吸引。 圖片提供/回 未了
暮色中的「回 未了」別有一番迷人風情，很吸引。 圖片提供/回 未了

回 未連接過去與未來 回未又有回味之意

一樓入口處掛著該店改造過程的攝影作品，空間呈現台灣老宅特有建材，地面鋪設灰色粉光、三色磨石子地板，吧台區大量採藤編裝飾，牆面以日本藍染職人為靈感，拼貼舖陳深淺不同的藍色窯變壁磚為視覺亮點，可坐此與師傅們近距離互動。二樓用餐區引日光灑落，採用木製桌椅搭配復古吊燈、鐵窗花及牆上畫作營造日式簡約的溫馨情境。

吧台區以藤編裝飾，拼貼藍色窯變壁磚為視覺亮點。 攝影/Ray
吧台區以藤編裝飾，拼貼藍色窯變壁磚為視覺亮點。 攝影/Ray
二樓用餐區採木製桌椅搭配復古吊燈、牆上畫作營造日式簡約風格。 攝影/Ray
二樓用餐區採木製桌椅搭配復古吊燈、牆上畫作營造日式簡約風格。 攝影/Ray

是店主也是主廚的洪板前長擁有10幾年廚藝資歷，之前待過各大知名的無菜單料理餐廳，他表示約三年前出來創業時，餐廳設定就是尋求老建物，雖然裝修花費頗高，但心中早已有想法，店名取名「回 未了」（了讀音為三聲ㄌ一ㄠ），〝回〞有回到過去、回憶的意思，經由整修後的房子，讓故事得以延續下去，也象徵著接續未來、還未了。除了讓客人體會到我們對老房子的情感，用餐時沉浸於老宅的懷舊風華；〝回未〞又代表著回味的諧音，希望您在品嘗美食時，亦可感受到主廚對料理表現的細膩與專注之處，對掌握刀工的純熟技藝，更有著對擺盤美學的執著與講究。

攝影/Ray
攝影/Ray

色香味美藝五感享受 特製器皿獨一無二

開業二年多來，日式職人風範的洪板前長，堅持把一件事情做到最好，並且要做到極致，店內主要提供生魚丼飯、熟丼飯、握壽司、刺身、炸物、汁物、漬物和上生菓子，進口日本的信州蘋果汽水、富士山頂可樂、富士山柚子汽水等，他說只想單純分享最原始的美味，強調食材的新鮮，期許讓客人要吃丼飯時首選想到「回 未了」。丼飯精選日本種越光米及日本白菊醋，口感較為溫和，推薦「鮭魚親子丼」將來自挪威冷藏空運的鮭魚捲成花，搭配鮭魚卵的完美組合。「散壽司」於冷醋飯上裝滿鮭魚、屏東東港的黃鰭鮪魚與海鱺，玉子燒切成丁，加入些許鮭魚卵、澎湖軟絲，紫蘇花點綴增添香氣，豐富又飽足。

「極上盛合海鮮丼」盛裝鮭魚、鮪魚、海鱺、軟絲、干貝、鮭魚卵、海膽、甜蝦、比目魚、星鰻等豐富生魚片，深受老饕喜愛。

「極上盛合海鮮丼」深受老饕喜愛。 攝影/Ray
「極上盛合海鮮丼」深受老饕喜愛。 攝影/Ray

另專為不敢吃生魚片所料理的熟丼飯，「唐揚雞親子丼飯」每天至市場採買新鮮溫體去骨雞腿肉，沒有醃漬，僅有外衣的粉調味過，皮酥肉質多汁鮮嫩。

唐揚雞親子丼飯，每天至市場採買的溫體雞肉。 攝影/Ray
唐揚雞親子丼飯，每天至市場採買的溫體雞肉。 攝影/Ray

「炙燒牛小排丼飯」精選美國choice無骨牛小排切薄片炙燒，擺上醃漬一晚的特製蛋黃，蔥花切的很細，不太有辛辣味。佐一小盤自製柚香蘿蔔酸甜清爽，喝一口熬煮4小時融入紅、白兩種味噌，日本進口珍珠菇的味噌湯，滿心滿意極了！

炙燒牛小排丼飯佐醃漬蛋黃，醬料獨家調配。 攝影/Ray
炙燒牛小排丼飯佐醃漬蛋黃，醬料獨家調配。 攝影/Ray
「回 未了」特製漬物，可外帶回家。 攝影/Ray
「回 未了」特製漬物，可外帶回家。 攝影/Ray

味美更要賞心悅目，洪板前長對每一道料理所使用的餐具也很重視，特別委由南投的千秋陶坊燒製，每件器皿後面皆有「回 未了」的落款字樣、獨一無二。不強調CP值，想要給予所有賓客五感的享受，吃得不僅是鮮美海味與主廚的用心，還有注入老宅靈魂，美麗的陶藝品相伴，專屬於「回 未了」的故事純粹而動人。Fb. 回未了日式丼飯

每道料理所使用的餐具特別委由千秋陶坊燒製。 攝影/Ray
每道料理所使用的餐具特別委由千秋陶坊燒製。 攝影/Ray

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

日式丼飯 隱身台中巷弄內的老宅小館

需要尋覓一番，才會發現中國醫藥大學附近的巷弄裡有間日式料理店，「回 未了 日式丼飯」，雖然外觀沒有特別搶眼，但保留老屋的質樸純粹樣貌，讓人一眼就被吸引，店內的日式簡約氛圍，更能感受店主對老宅新生的重視與維護，一如堅持近三年的好味道，就只把丼飯做到最出色。

台中沙鹿專為0-6歲幼兒設計 最懂小孩的親子飯店

親愛的爸媽，0-6歲的小朋友最不受控，但也是最可愛、最會撩大人的時期，為了留下彼此間美好回憶。位於台中沙鹿的「想窩11餐旅館」有大片的草皮可自由奔跑，繽紛的遊戲室可玩個夠，超可愛的主題房陪伴入眠，以及專為孩子們設計的餐飲內容，歡迎一起來溜小孩！

台中義式料理隨選配 Chill氛圍如家的溫暖

在台北深受大家喜愛的知名「義饗屋di CaSa」在台中也很受歡迎，就位於秀泰文心店五樓，時尚優雅、閒適自在的用餐空間，以及更多美味與令人驚豔的餐飲，其中延續當地國民飲品珍珠奶茶，結合日式鬆餅的波霸舒芙雷，一吃完全被征服，意猶未盡想加點，可以再來一份嗎！

感受奮起湖的懷舊風格 阿里山歲時生活節

一個地方的歲時習俗，反映著當地民情配合時序的變化，發展出豐富細膩的節氣習俗，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處以阿里山歲時生活節，介紹屬於大阿里山和奮起湖的自然風光，透過主題活動讓遊客體驗道地多元的奮起湖舊時生活文化。

面墾丁龍鑾潭賞關山落日 微風水福居紓壓身心

「方圓天地閒適境，水木然居五行，一行一詩一空間，心隨境轉意隨行。」深度詮釋專屬「墾丁葡園會館」的愜意時光，臨「水鳥天堂」龍鑾潭，自然生態豐富，可眺望關山落日，抬頭見滿天星空閃耀，而獨有的微風水空間唯美設計，帶入五行、五音元素，搭配低調奢華風格，讓度假是隱居生活、也是福居寶地，更提升滿滿正能量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。