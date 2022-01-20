日式丼飯 隱身台中巷弄內的老宅小館

【撰文/黃詩淇】

需要尋覓一番，才會發現中國醫藥大學附近的巷弄裡有間日式料理店，「回 未了 日式丼飯」，雖然外觀沒有特別搶眼，但保留老屋的質樸純粹樣貌，讓人一眼就被吸引，店內的日式簡約氛圍，更能感受店主對老宅新生的重視與維護，一如堅持近三年的好味道，就只把丼飯做到最出色。 散壽司、極上盛合海鮮丼、鮭魚親子丼搭配酸甜清爽的自製柚香蘿蔔。 攝影/Ray

小型的兩層樓日式洋房建築，躋身在舊城區鬧中取靜，透過店主洪板前長與設計師的想法與規劃，讓荒廢10多年、具40年歷史的老宅有了新顏值。門面粉刷灰米色調，原本的天藍色磁磚得以重見天日，以溫潤木作大門及窗框框住城市風景，部分舊有鐵窗花再利用，整體保留剛好的歲月痕跡，賦予老屋重生魅力，也成為文青風的打卡景點。 暮色中的「回 未了」別有一番迷人風情，很吸引。 圖片提供/回 未了

回 未連接過去與未來 回未又有回味之意

一樓入口處掛著該店改造過程的攝影作品，空間呈現台灣老宅特有建材，地面鋪設灰色粉光、三色磨石子地板，吧台區大量採藤編裝飾，牆面以日本藍染職人為靈感，拼貼舖陳深淺不同的藍色窯變壁磚為視覺亮點，可坐此與師傅們近距離互動。二樓用餐區引日光灑落，採用木製桌椅搭配復古吊燈、鐵窗花及牆上畫作營造日式簡約的溫馨情境。 吧台區以藤編裝飾，拼貼藍色窯變壁磚為視覺亮點。 攝影/Ray 二樓用餐區採木製桌椅搭配復古吊燈、牆上畫作營造日式簡約風格。 攝影/Ray

是店主也是主廚的洪板前長擁有10幾年廚藝資歷，之前待過各大知名的無菜單料理餐廳，他表示約三年前出來創業時，餐廳設定就是尋求老建物，雖然裝修花費頗高，但心中早已有想法，店名取名「回 未了」（了讀音為三聲ㄌ一ㄠ），〝回〞有回到過去、回憶的意思，經由整修後的房子，讓故事得以延續下去，也象徵著接續未來、還未了。除了讓客人體會到我們對老房子的情感，用餐時沉浸於老宅的懷舊風華；〝回未〞又代表著回味的諧音，希望您在品嘗美食時，亦可感受到主廚對料理表現的細膩與專注之處，對掌握刀工的純熟技藝，更有著對擺盤美學的執著與講究。 攝影/Ray

色香味美藝五感享受 特製器皿獨一無二

開業二年多來，日式職人風範的洪板前長，堅持把一件事情做到最好，並且要做到極致，店內主要提供生魚丼飯、熟丼飯、握壽司、刺身、炸物、汁物、漬物和上生菓子，進口日本的信州蘋果汽水、富士山頂可樂、富士山柚子汽水等，他說只想單純分享最原始的美味，強調食材的新鮮，期許讓客人要吃丼飯時首選想到「回 未了」。丼飯精選日本種越光米及日本白菊醋，口感較為溫和，推薦「鮭魚親子丼」將來自挪威冷藏空運的鮭魚捲成花，搭配鮭魚卵的完美組合。「散壽司」於冷醋飯上裝滿鮭魚、屏東東港的黃鰭鮪魚與海鱺，玉子燒切成丁，加入些許鮭魚卵、澎湖軟絲，紫蘇花點綴增添香氣，豐富又飽足。

「極上盛合海鮮丼」盛裝鮭魚、鮪魚、海鱺、軟絲、干貝、鮭魚卵、海膽、甜蝦、比目魚、星鰻等豐富生魚片，深受老饕喜愛。 「極上盛合海鮮丼」深受老饕喜愛。 攝影/Ray

另專為不敢吃生魚片所料理的熟丼飯，「唐揚雞親子丼飯」每天至市場採買新鮮溫體去骨雞腿肉，沒有醃漬，僅有外衣的粉調味過，皮酥肉質多汁鮮嫩。 唐揚雞親子丼飯，每天至市場採買的溫體雞肉。 攝影/Ray

「炙燒牛小排丼飯」精選美國choice無骨牛小排切薄片炙燒，擺上醃漬一晚的特製蛋黃，蔥花切的很細，不太有辛辣味。佐一小盤自製柚香蘿蔔酸甜清爽，喝一口熬煮4小時融入紅、白兩種味噌，日本進口珍珠菇的味噌湯，滿心滿意極了！ 炙燒牛小排丼飯佐醃漬蛋黃，醬料獨家調配。 攝影/Ray 「回 未了」特製漬物，可外帶回家。 攝影/Ray